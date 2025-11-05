ETV Bharat / state

फलटण प्रकरणात मोठी कारवाई, निलंबित उपनिरीक्षक गोपाल बदनेला पोलीस खात्यातून केलं बडतर्फ

नैतिक अधःपतन व दुर्वर्तन, विकृतपणे पदाचा आणि अधिकारांचा दुरूपयोग केल्याचा ठपका ठेऊन निलंबित उपनिरीक्षक गोपाल पदने याच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे.

sub inspector Gopal Badne dismissed
िउपनिरीक्षक गोपाल बदनेला पोलीस खात्यातून केलं बडतर्फ (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 5, 2025 at 4:42 PM IST

सातारा - डॉक्टर तरूणीच्या आत्महत्येप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या निलंबित उपनिरीक्षक गोपाल बाळासाहेब बदने याला पोलीस खात्यातुन बडतर्फ करण्यात आले आहे. कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी बदनेच्या बडतर्फीचा आदेश काढला आहे.

Phaltan Doctor Suicide case
फलटण रुग्णालय (ETV Bharat Reporter)

सुसाईड नोट लिहून केली होती आत्महत्या - फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तरूणीने २३ ऑक्टोबर रोजी मधुदीप हॉटेलमध्ये आत्महत्या केली होती. फलटण ग्रामीण पोलीस ठाण्यातील उपनिरीक्षक गोपाल बदने यांनी चार वेळा अत्याचार केल्याचा आणि प्रशांत बनकर यांनी शारीरिक मानसिक छळ केल्याचं मृत्यूपूर्वी तिने आपल्या तळहातावर लिहून ठेवलं होतं. या घटनेने संपुर्ण राज्यात खळबळ उडाली. शवविच्छेदनाचे अहवाल बदलण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकला जात होता, असंही तीने चौकशी समितीकडे केलेल्या लेखी खुलाशात म्हटलेलं होतं.

निलंबनानंतर आता थेट बडतर्फीची कारवाई - डॉक्टर तरुणीशी एका खासदाराने पीएच्या मोबाईलवरून संपर्क साधला होता. अटक आरोपींना फिट-अनफिट दाखविण्यासाठी तसेच मृतांचे शवविच्छेदन अहवाल बदलण्यासाठी दबाव आणला जात होता असा आरोप मृत तरुणीच्या कुटुंबीयांनी केल्यानंतर संपूर्ण राज्यभरात पडसाद उमटले. याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या मुख्य संशयित उपनिरीक्षक गोपाल बदने याला निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता गोपाल बदनेला पोलीस खात्यातून बडतर्फ करण्यात आले आहे.

Phaltan Doctor Suicide case
िउपनिरीक्षक गोपाल बदनेला पोलीस खात्यातून केलं बडतर्फ (ETV Bharat Reporter)

घृणास्पद कृत्याचा ठपका ठेऊन कारवाई - पोलीस उपनिरीक्षक (निलंबीत) गोपाल बदने याने पोलीस दलाचे पुर्ण ज्ञान असताना, बेफिकिरीने, नैतिक अधःपतन व दुर्वर्तन, विकृतपणे पदाचा व अधिकारांचा दुरूपयोग, करून समाजामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणारी वर्तणुक केली आहे. पोलीस उपनिरीक्षक पदास अशोभनीय ठरेल, असे कृत्य करुन कर्तव्य पालनात व दैनंदीन जीवनात संशयास्पद वर्तन केले आहे. त्याचे कृत्य हे अत्यंत घृणास्पद आणि निंदनीय आहे. त्यामुळे त्यास शासकीय सेवेत ठेवणे सार्वजनिक व लोकहिताच्या दृष्टीने उचित होणार नाही. म्हणून निलंबित पोलीस उपनिरीक्षक गोपाळ बाळासाहेब बदने (नेमणूक फलटण ग्रामीण पोलीस ठाणे) यास कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनिल फुलारी यांनी भारतीय राज्यघटना १९५० मधील अनुच्छेद ३११ (२) (ब) अन्वये दि. ४ नोव्हेंबर २०२५ पासून 'शासकिय सेवेतून बडतर्फ' केले असल्याची माहिती साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी दिली आहे.

