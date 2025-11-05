फलटण डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण : तपासासाठी स्थापन केलेल्या एसआयटीमध्ये आणखी सात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
डॉक्टर तरूणीच्या आत्महत्या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी निलंबित उपनिरीक्षक गोपाळ बदनेला बडतर्फ केल्यानंतर आता आणखी एक घडामोड समोर आली आहे.
Published : November 5, 2025 at 10:42 PM IST
सातारा : फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासासाठी आयपीएस तेजस्वी सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये आणखी सात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एक अप्पर पोलीस अधीक्षक, एक डीवायएसपी, तीन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आणि दोन उपनिरीक्षकांचा समावेश असलेली एसआयटी आता या गुन्ह्याचा तपास करणार आहे.
एसआयटीची कक्षा वाढवली : डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येनंतर राज्यभरात उमटलेले पडसाद पाहून आयपीएस तेजस्वी सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करण्यात आली. परंतु, ती एसआयटी नसून फक्त तपासावरील देखरेखीसाठी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर आता एसआयटीची कक्षा वाढवण्यात आली आहे. सातारा ग्रामीण, पुणे ग्रामीण आणि सोलापूर ग्रामीण पोलीस ठाण्यातील सात अधिकाऱ्यांची विशेष तपास पथकात नियुक्ती करण्यात आली आहे.
तीन जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांचा एसआयटीत समावेश : राज्य राखीव बल गट क्रं-१ च्या समादेशक तेजस्वी सातपुते यांच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास करणार आहे. त्या पथकात पुणे ग्रामीणचे अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, मूळ तपास अधिकारी तथा फलटणचे डीवायएसपी विशाल खांबे, लोणावळा पोलीस ठाण्यातील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राहुल लाड, कराड ग्रामीणचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सखाराम बिराजदार, सोलापूर ग्रामीण गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विशाल वायकर, सातारा ग्रामीणचे उपनिरीक्षक अभिजीत गुरव आणि पुणे ग्रामीण स्थानिक गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे उपनिरीक्षक अभिजीत सावंत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासाला मिळणार गती : डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येचा तपास गतीने होण्यासाठी एसआयटीची कक्षा वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे या गुन्ह्याचा तपास आता जलद गतीने होणार आहे. या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी आणि निलंबित उपनिरीक्षक गोपाळ बदने याला आज पोलिस दलातून बडतर्फ करण्यात आले आहे. त्याबरोबरच तपास पथकामध्ये सात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती देखील करण्यात आली आहे.
