शेर को धमका सकते है, लेकीन डरा नही सकते! रणजितसिंह निंबाळकरांचा रामराजेंवर पलटवार
डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणात आरोप होत असलेल्या रणजितसिंह नाईक-निंबाळकरांनी नार्को टेस्टची जाहीर तयारी दर्शवली आहे.
Published : November 4, 2025 at 10:19 PM IST
सातारा - भर चौकात माझी नार्को टेस्ट घ्या. माझ्यावर आरोप करणाऱ्या मास्टरमाईंडनेही टेस्टसाठी यावं, अन्यथा नाईक-निंबाळकर नाव लावू नये, असं आव्हान देत माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी 'शेर को धमका सकते है, लेकीन डरा नही सकते'! असा पलटवार रामराजे निंबाळकरांवर केला. मास्टरमाईंडच्या कर्तुत्वाचा पाढा वाचण्यासाठी ही सभा पुरणार नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
नार्को टेस्टसाठी पुढे या नाहीतर माफी मागा - डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणी भाजपाचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्यावर आरोप होत आहेत. त्याचे खंडन करण्यासाठी त्यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. मृत डॉक्टर तरुणीला न्याय मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी करून रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर म्हणाले की, मुंबईतील भर चौकात माझी नार्को, लाय डिटेक्टर टेस्ट करा. त्याचबरोबर या प्रकरणातील मास्टरमाईंडनेही नार्को टेस्टसाठी येण्याचं आमंत्रण देतो. नार्को टेस्टसाठी या नाहीतर माफी मागा, असं जाहीर आव्हान त्यांनी रामराजेंना दिलं.
सुई तुम्हाला पण टोचणार - रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर म्हणाले की, पहिली नार्को चाचणी मी करणार आहे, पण तुम्हालाही सुई टोचणार आहे. आम्ही परतीचे दोर कापले असल्याने 'पीछे नही हटेंगे'. राजकारणात तुम्ही ज्या षडयंत्रापर्यंत गेला. त्यात तुमचा सत्यानाश झाल्याशिवाय राहणार नाही. तुमच्यात दम असेल तर माझं आव्हान स्वीकारा. नाहीतर आम्ही नाईक-निंबाळकर नाही, असं सांगून टाका.
रामराजेंना तुरुंगात पाठविण्यात आनंद नाही - या प्रकरणातील मास्टरमाईंडचे वय 78 आहे. या वयात त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आम्हाला आनंद नाही. विधानसभा निवडणूक निकालानंतर आम्ही त्यांच्या घरासमोर फटाके वाजवले नाहीत, गुलाल उधळला नाही. विरोधात घोषणा दिल्या नाहीत, असं सांगून रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर म्हणाले की, तीस वर्षांचा राजकीय अनुभव असणाऱ्यांनी नवीन आमदाराला मार्गदर्शन करावं, अशीच आमची भूमिका होती, अशा शब्दांत त्यांनी रामराजेंना टोला लगावला.
