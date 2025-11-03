मंत्री जयकुमार गोरे, रूपाली चाकणकरांकडून डॉक्टर तरुणीचं चारित्र्य हनन, फलटणमध्ये सुषमा अंधारेंचा हल्लाबोल
उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखेकाली फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणी शिवसेना प्रवक्त्या सुषमा अंधारेंनी केली.
Published : November 3, 2025 at 10:17 PM IST
सातारा - मृत डॉक्टर तरूणीला न्याय मिळवून देण्याऐवजी तिचं चारित्र्यहनन करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेना (उबाठा गट) उपनेत्या तथा प्रवक्त्या सुषमा अंधारें यांनी केला. तसंच मंत्री जयकुमार गोरे तीस मार खां' आहेत का? गोरेंनी आणि चाकणकरांनी आधी स्वतःचं चारित्र्य बघावं, असा हल्लाबोलही करतानाच उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी सुषमा अंधारेंनी केली.
फलटण शहर पोलीस स्टेशनवर मोर्चा - शिवसेना ठाकरे गटाच्या उपनेत्या आणि प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनी सोमवारी फलटणमध्ये येऊन मृत डॉक्टर तरूणीला न्याय मिळावा म्हणून शहर स्टेशनवर मोर्चा काढला. या प्रकरणी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर फलटणमध्ये आल्या असताना त्यांच्या मागे-पुढे करणाऱ्या पोलीस अधीक्षक तुषार दोशींचे अंधारेंनी वाभाडे काढले. आरोग्य आणि पोलीस खात्यातील सहा अधिकाऱ्यांनाही या प्रकरणात सहआरोपी करण्याची मागणी अंधारेंनी यावेळी केली.
पोलीस अधीक्षकांवर गंभीर आरोप - साताऱ्याचे एसपी तुषार दोशी न भेटल्याने सुषमा अंधारे आक्रमक झाल्या होत्या. त्यांनी फलटण शहर पोलीस स्टेशन समोरच ठिय्या आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे फलटण विभागाचे डीवायएसपी विशाल खांबे यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी येऊन सुषमा अंधारे यांच्याशी चर्चा केली. मृत डॉक्टर तरूणीला न्याय मिळवून देण्याऐवजी तिचं चारित्र्यहनन करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप पोलीस अधीक्षक तुषार दोशींवर केला.
'त्या' सहा जणांना चौकशीच्या कक्षेत घ्या - डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणात ज्या सहा जणांची नावे आली आहेत, त्यांना पोलीस वाचवत असल्याचा आरोप सुषमा अंधारे यांनी केला. मंत्री जयकुमार गोरे हे त्या महिलेचे चारित्र्य ठरवणार का? त्या आधी गोरेंनी स्वतःच्या चारित्र्याकडे बघावं, असा टोलाही अंधारेंनी लगावला. या प्रकरणात जी सहा नावे आली आहे त्यांना चौकशीच्या कक्षेत घ्यावे, अशी जोरदार मागणीही अंधारेंनी केली.
रूपाली चाकणकरांनी मोबाईल चॅट कसे जाहीर केले? - डॉक्टर तरूणीच्या आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासासंदर्भातील माहिती मागितली असता ती माहिती अशी उघड करता येणार नाही, असं आम्हाला पोलिसांनी सांगितलं. मग रुपाली चाकणकरांनी त्या महिलेचे चॅट कसे जाहीर केले? त्यांच्या बाजूला बसलेल्या तुषार दोशींनी त्यांना का अडवलं नाही? असा सवाल सुषमा अंधारेंनी केला. फलटण पोलीस ठाणे छळछावणी झाली असून तुषार दोशींनी अश्विनी बिद्रे प्रकरणात जे केलं ते अंतरवाली सराटीतही केल्याचा आरोप करत आमचा त्यांच्यावर विश्वास नसल्याचं सुषमा अंधारे म्हणाल्या.
निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखेखाली तपास व्हावा - तत्कालीन डीवायएसपी राहुल धस, तत्कालीन पीआय सुनील महाडिक एपीआय जायपात्रे, पीएसआय पाटील, माजी खासदारांचे दोन पीए आणि वैद्यकीय अधिकारी अंशुमन धुमाळ यांच्यावर आरोपपत्र का दाखल केलं नाही? या लोकांना पोलीस वाचवत आहे का? असे सवालही सुषमा अंधारे यांनी केले. मुळात ज्यांच्यावर आरोप किंवा संशय आहे. त्यांची नावेच आरोपपत्रात नसतील तर मुलीच्या कुटुंबाच्या जबाबाला काहीच अर्थ उरणार नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करून उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्तींच्या देखरेखेखाली या प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणी त्यांनी केली.
हेही वाचा -