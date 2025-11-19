पुण्यात आज रात्री 7 वाजल्यानंतर पेट्रोल पंप बंद असणार; नेमकं कारण काय?
पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ ऑल इंडिया पेट्रोल डिझेल असोसिएशनतर्फे आज संध्याकाळी 7 वाजल्यानंतर शहरातील पेट्रोल पंप बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
Published : November 19, 2025 at 3:25 PM IST
पुणे: मागच्या आठवड्यात शहरातील काही ठिकाणी पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याच्या तीन घटना घडल्या आहेत. या घटनेच्या निषेधार्थ ऑल इंडिया पेट्रोल डिझेल असोसिएशनतर्फे आज संध्याकाळी 7 वाजल्यानंतर शहरातील पेट्रोल पंप बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. यामुळे आज रात्री शहरातील सर्व पेट्रोल पंप रात्री 7 वाजल्यानंतर बंद राहणार आहेत.
तीन पेट्रोल पंपांवरील कर्मचाऱ्यांना मारहाण झाल्याची घटना : याबाबत ऑल इंडिया पेट्रोल डिझेल असोसिएशनचे प्रवक्ते अली दारूवाला यांनी याबाबत माहिती दिलीय. अली दारूवाला म्हणाले की, मागच्या आठवड्यात शहरातील तीन पेट्रोल पंपांवरील कर्मचाऱ्यांना मारहाण झाल्याची घटना घडली, आम्ही संपावर जाऊ शकत नसल्याने आज संध्याकाळी 7 वाजता विक्री बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. परंतु पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्यावर आम्हाला खूप विश्वास आहे की, ते दोषींना शिक्षा करतील आणि डीलर समुदायाचे संरक्षण करतील. तसेच या प्रश्नावर येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहोत, असंही यावेळी त्यांनी सांगितलं.
भैरोबानाला येथील पेट्रोल पंपावर पुन्हा एक हल्ला : मागच्या आठवड्यात येरवडा येथील पेट्रोल पंपांवरील ग्राहक परिचारकावर झालेल्या हल्ल्यानंतर 16 नोव्हेंबर रोजी भैरोबानाला येथील पेट्रोल पंपावर पुन्हा एक हल्ला झाला आणि या घटनांबाबत असोसिएशनने तातडीने पुणे शहर पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून कठोर आणि तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केलीय. तसेच पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्त तसेच पुणे ग्रामीणच्या अधीक्षकांनादेखील लिखित निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
पंप रात्री 7 वाजल्यानंतर बंद ठेवण्याचा निर्णय : रात्री आणि उशिराच्या वेळेस पंपांवर वाढत चाललेल्या असुरक्षित वातावरणावरही आम्ही तीव्र भूमिका घेतलीय. अशा घटना वारंवार घडल्यामुळे जनतेची सेवा करणाऱ्या आपल्या फ्रंटलाइन कर्मचाऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण होते. परिस्थिती सुधारली नाही आणि हल्ले पुन्हा घडले, तर संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील पंप रात्री 7 वाजल्यानंतर बंद ठेवण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. परिचारक हे केवळ कर्मचारी नाहीत तर ते शहराच्या इंधनपुरवठ्याची जबाबदारी सांभाळणारे फ्रंटलाइन सेवा प्रदाते आहेत. त्यांची सुरक्षा, प्रतिष्ठा आणि कल्याण ही आमची जबाबदारी आहे. कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला, तर असोसिएशन एकजुटीने आणि निर्णायक पद्धतीने कारवाई करेल, असं यावेळी पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष ध्रुव रुपारेल यांनी सांगितलंय.
