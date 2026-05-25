इंधनाच्या दरात विक्रमी चौथी दरवाढ : जाणून घ्या महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरातील पेट्रोल डिझेलचे दर
देशातभरात आजपासून पेट्रोल डिझेल आणि सीएनजीच्या दरात वाढ झाली आहे. आज मुंबई, ठाणे, पुणे नाशिक, नागपूर छत्रपती संभाजीनगर शहरात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जाणून घ्या.
Published : May 25, 2026 at 9:46 AM IST|
Updated : May 25, 2026 at 10:07 AM IST
मुंबई : जागतिक ऊर्जा संकट आणि कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील सततच्या चढ-उतारामुळे भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये पुन्हा एकदा दरवाढ झालीय. देशभरात पेट्रोल 2 रूपये 61 पैसे तर डिझेल 2 रूपये 71 पैशांनी महागलंय. गेल्या 10 दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात झालेली ही चौथी दरवाढ आहे. पहिली दरवाढ 15 मे रोजी सुमारे 3 रुपयांनी झाली. त्यानंतर 19 मे रोजी सुमारे 90 पैशांनी, त्यानंतर पुन्हा 23 मे रोजी सुमारे 90 पैशांनी आणि आता अवघ्या दोन दिवसांत 25 मे रोजी पुन्हा एकदा जवळपास 2.5 रूपयांची वाढ झालीय. म्हणजे गेल्या 10 दिवसांत पेट्रोल प्रति लिटर 7.30 रुपये तर आणि डिझेल प्रति लिटर 8 रूपयांनी महाग झालंय.
जागतिक दरवाढही भिडलीय गगनाला : ही दरवाढ केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात सुरू आहे. भारतीय चलनानुसार लंडनमध्ये पेट्रोल 190 रूपये प्रति लिटरवर पोहोचलं तर युरोपात ते 179 रूपये प्रति लिटर दरानं विकलं जात आहे. नेदरलँड्समध्ये पेट्रोलचा दर जवळपास 255 रूपये इतका असून सध्या हाँगकाँगमध्ये सुमारे 300 रूपये प्रति लिटरनं विकलं जातंय. पाकिस्तानात मात्र इंधनाच्या दरात 6 रूपयांनी कपात झाली असून तिथं पेट्रोल 403 रूपये प्रति लिटरनं विकलं जातंय. भारतात सरकारी मालकीच्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) यांचा मिळून भारताच्या इंधन बाजारातील 90 टक्के वाटा आहे. आखाती युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणार्या वाहतुकीतील व्यत्ययांचा परिणाम म्हणून फेब्रुवारीपासूनच जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती 50 टक्क्यांनी वधारल्यात.
सध्याच्या परिस्थितीत इंधनदरवाढ अटळ : बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे संचालक राज कुमार दुबे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "सध्याच्या परिस्थितीत इंधन दरवाढ अटळ आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ झालीय. सुरुवातीला ही परिस्थिती तात्पुरती असल्याचा समज होता. मात्र, ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्यानं परिस्थिती लवकर सुधारण्याची शक्यता कमीच आहे. आखाती देशातील तणावामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून होणाऱ्या सुमारे 20 लाख बॅरल तेल पुरवठ्यावर परिणाम झालेला आहे. या तुटवड्याची भरपाई करण्यासाठी भारतानं तेल आयातीचे स्रोत विविध देशांमध्ये विस्तारले आहेत. पूर्वी भारताकडं तेल पुरवठ्याचे केवळ 20 स्रोत होते, सध्या ते 40 वर पोहोचलेत. यात रशिया, आफ्रिका आणि इतर देशांचा नव्यानं समावेश झालाय. त्यामुळे भारताला पुरवठा सुरक्षेच्या दृष्टीनं बऱ्याच प्रमाणात स्थैर्य मिळालं."
हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याची गरज : या संकटामुळे भारतातील हरित ऊर्जेला अधिक प्रोत्साहन देण्याची आता गरज आहे. गेल्या काहीकाळात देशात 200 गीगावॅटपेक्षा अधिक सौर ऊर्जा क्षमता उभारण्यात आली असून, तेल आयातीवरील खर्चामुळे परकीय चलनसाठ्यावर वाढणारा ताण लक्षात घेता हरित ऊर्जा पर्यायांना अधिक प्रोत्साहन दिलं जातंय. इथेनॉल मिश्रणाच्या 20 टक्के उद्दिष्टामुळे पेट्रोलची गरज कमी झाली असून परकीय चलनाचीही बचत होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. याशिवाय, नैसर्गिक वायूचा ऊर्जा मिश्रणातील हिस्सा सध्याच्या 8 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. कंप्रेस्ड बायोगॅस, सौर ऊर्जा आणि हायड्रोजनसारख्या पर्यायी इंधनांवर भर देणं ही आता काळाची गरज बनलीय, असंही ते म्हणाले.
मुंबईत आजपासून इंधनाचे नवे दर :
पेट्रोल - 111.21 रूपये प्रति लिटर (2.73 रूपयांनी महागलं) तर
डिझेल - 97.83 रूपये प्रति लिटर (2.81 रूपयांनी महागलं)
नागपूरमधील इंधनाचे नवे दर :
पेट्रोल - 111.70 रूपये प्रति लिटर (2.72 रूपयांनी महागलं)
डिझेल - 98.76 रूपये प्रति लिटर (2.81 रूपयांनी महागलं)
नाशिकमध्ये आजपासून इंधनाचे नवे दर :
पेट्रोल - 112.47 रूपये प्रति लिटर (2.73 रूपयांनी महागलं)
डिझेल - 99.11 रूपये प्रति लिर (2.81 रूपयांनी महागलं)
कोल्हापूरमध्ये आजपासून इंधनाचे नवे दर :
डिझेल 98.84 (2 रुपये 71 पैसे वाढ)
पेट्रोल 112. 08 (2. 61 पैसे वाढ)
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आजपासून पेट्रोल डिझेलचे दर :
पेट्रोल वाढलेले दर: 2.72 रुपये
डिझेल वाढलेले दर: 2.81 रुपये
