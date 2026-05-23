10 दिवसात तिसऱ्यांदा इंधन दरवाढ; आरबीआयकडून महागाई वाढण्याचा इशारा

गेल्या 10 दिवसात तिसऱ्यांदा झालेल्या इंधन दरवाढीमुळे देशात महागाई वाढण्याची दाट शक्यता RBI नं व्यक्त केली आहे.

Published : May 23, 2026 at 6:20 PM IST

मुंबई : वाढत्या महागाईमुळं आधीच त्रस्त असलेल्या जनतेला शनिवारी दहा दिवसात तिसऱ्यांदा इंधन दरवाढीचा सामना करावा लागला. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये पुन्हा वाढ करण्यात आली असून, नवीन दरानुसार पेट्रोल प्रतिलिटर 87 पैशांनी, तर डिझेल 91 पैशांनी महागले आहे. या दरवाढीनंतर मुंबईत पेट्रोलचा दर 107.87 रुपये प्रति लिटर, तर डिझेलचा दर 94.39 रुपये प्रति लिटर झाला आहे. इराण युद्धामुळं वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम आता थेट इंधन दरांवर दिसू लागला आहे. त्यामुळं एकूणच महागाई वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

इंधन दरवाढीचा चढता आलेख; मुंबईकर त्रस्त : 15 मे रोजी इंधनाच्या दरात युद्धकाळानंतर प्रथमच प्रतिलिटर 3 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर 19 मे रोजी पुन्हा 90 पैशांची वाढ झाली. यावर प्रतिक्रिया देताना काही मुंबईकरांनी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. “सरकार ईव्हीचा पर्याय देत आहे, पण ईव्ही खरेदी करण्याइतकी आर्थिक क्षमता सर्वसामान्यांकडं आहे का?, याचाही विचार व्हायला हवा,” अशी प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिली. “सरकार टप्प्याटप्प्याने इंधन दरवाढ करत आहे, मात्र त्या प्रमाणात लोकांचे उत्पन्न वाढत नाही. भविष्यात वाढता खर्च पेलणे कठीण होईल,” अशीही भावना नागरिकांनी व्यक्त केली.

राज्यातील परिस्थिती काय : शनिवारी पुन्हा झालेल्या ताज्या वाढीनंतर पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये आता 10 दिवसांत जवळपास 5 रुपयांची दरवाढ झाली आहे. राज्यातील काही प्रमुख महानगरांमध्ये इंधनाचे दर पुढील प्रमाणे आहेत.

आखाती युद्धाचा परिणाम वाढू लागला : जागतिक स्तरावर आखाती युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळं भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांवर आर्थिक दबाव वाढत आहे. इंधनाच्या वाढलेल्या आयात खर्चामुळे सरकारवरही ताण भरून काढण्यासाठी इंधन दरवाढीला सध्यातरी पर्याय नाही. पेट्रोल-डिझेलच्या सततच्या दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढणार असून, त्याचा परिणाम भाजीपाला, अन्नधान्य, दैनंदिन वस्तू आणि इतर आवश्यक सेवांच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे.

RBIची चिंता; महागाई वाढण्याचा इशारा : युद्धामुळं जगावर आता ऊर्जा संकट कोसळलंय. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम दिसू लागलाय. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मध्य-पूर्वेतील तणावाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. युद्ध दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास भारतात महागाईची दुसरी लाट येऊ शकते, असा इशारा RBIने दिला आहे. RBIच्या मते, युद्धामुळे ऊर्जा क्षेत्रात मोठी उलथापालथ होऊ शकते. इंधन दर आणखी वाढू शकतात, व्यापारी तूट वाढू शकते आणि रुपयावर दबाव येईल, असं आरबीआयनं एका निवेदनात स्पष्ट केलंय. युद्धामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या वधारलेल्या किमती घटण्याची सध्यातरी कोणतीही चिन्ह नाहीत. इंधन दरवाढ कायम राहिल्यास दळणवळण आणि मालवाहतूक महागेल. परिणामी सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढून महागाईचा भडका उडू शकतो, असा इशाराही RBIने दिला आहे.

भारतातील परदेशी गुंतवणूक मंदावेल, जाणकारांचा दावा : यावर आर्थिक जाणकार विश्वास उट्टगी यांच्यामते, "महागाईचा असाच स्फोट झाल्यास परदेशी गुंतवणूकदार भारताततून आपला गाशा गुंडाळतील. सहाजिकच ते भारतीय शेअर बाजारासह इतर ठिकाणची गुंतवणूक काढून घेतील. ज्यामुळं शेअर बाजारात मोठ्या चढउताराचं सत्र येईल. 2021-25 या गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारताची सरासरी वाढ 8.2 टक्के होती. RBI नं आता साल 2026-27 साठी जवळपास 6.9 टक्के वाढीचे संकेत दिलेत. सध्या भारतातील महागाई 4 टक्क्यांच्या जवळपास असून ती सध्यातरी नियंत्रणात आहे. पण जर इंधन दरवाढीच संकट आणखी वाढलं तर मात्र देशासमोर महागाईचा मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे."

