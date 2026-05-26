'पेट्रोल-डिझेलची कृत्रिम टंचाई करण्याचा प्रयत्न, साठेबाजांवर कठोर कारवाई करू'-मुख्यमंत्र्यांचा इशारा

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इंधनपुरवठा, साठेबाजी आणि कांदा प्रश्नावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला.

संग्रहित-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 26, 2026 at 3:34 PM IST

Updated : May 26, 2026 at 4:23 PM IST

मुंबई- राज्यात पेट्रोल-डिझेल टंचाईचा कृत्रिम 'माहौल' निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. साठेबाजांना कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज इशारा दिला. ते मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलत होते.


राज्यातील काही शहरांमध्ये विशेषत: ग्रामीण भागात पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा निर्माण होत असल्याचा विरोधकांचा दावा आहे. अशातच पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी वाढत आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले “पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी सरासरीपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. सरकारकडून त्यानुसार पुरवठाही केला जात आहे. पेट्रोलचा 23 टक्के, तर डिझेलचा 52 टक्के अधिक पुरवठा सुरू आहे. तरीही टंचाईसदृश्य परिस्थिती निर्माण होत असल्यानं कुठेतरी साठेबाजी होत असल्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे कमर्शियल ऑईलची खपत घटलेली दिसत आहे. वाढलेली इंधनखपत व्यावसायिक वापराकडे वळवली जात आहे का, याची पडताळणी केली जात आहे. पुरवठा आणि गृह विभाग संयुक्तपणे यावर कारवाई करतील.”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका केली स्पष्ट
राज्यात वाढलेली इंधन विक्री

विदर्भ-मराठवाड्यात 70 टक्क्यांपर्यंत मागणी वाढली - अकोला, गोंदिया, अमरावती, गडचिरोली, संभाजीनगर, बीड आणि जालना या जिल्ह्यांमध्ये इंधनखरेदीत 70 टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदविण्यात आल्याच समोर आलं आहे. वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात 23 टक्के अधिक इंधनपुरवठा सुरू आहे. डिझेल विक्रीतही अनेक जिल्ह्यांत 60 ते 100 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचं समोर आलं. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. घाबरून इंधन खरेदी करू नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केलं आहे.

कृत्रिम तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता- मंत्रालयात आयोजित पेट्रोल-डिझेल वितरणाच्या आढावा बैठकीत अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यात इंधनपुरवठा सुरळीत सुरू असल्याचं सांगितलं. याबाबत जिल्हा आणि तालुका स्तरावर जनजागृती करण्याच्या सूचना पेट्रोलियम कंपन्यांना दिल्या आहेत. नागरिकांपर्यंत योग्य माहिती सातत्यानं पोहोचवावी, असेही त्यांनी नमूद केलं. काही ठिकाणी किरकोळ घटनांच्या आधारे इंधनटंचाईच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. त्यामुळे कृत्रिम तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक प्रशासन आणि तेल कंपन्यांनी अतिरिक्त खरेदी आणि साठेबाजीवर लक्ष ठेवून आवश्यक ती कारवाई करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. बैठकीत एलपीजी आणि पीएनजी गॅसच्या उपलब्धता आणि वितरण व्यवस्थेचाही आढावा घेण्यात आला. नागरिकांना कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयानं काम करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या आहेत.

कांदा प्रश्नाबाबत काय आहे सरकारची भूमिका?- महायुतीचे सरकार कांद्याच्या प्रश्नाबाबत संवदेनशीलतेनं काम करत आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. अमित शाह यांनी कांदा प्रश्नी उद्या बैठक बोलाविली आहे. या बैठकीत कांदा प्रश्नावर चर्चा होईल. राज्य सरकार आणि केंद्र शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

  • इंधन दरामध्ये आज पुन्हा वाढ झाली आहे. पेट्रोल प्रति लिटर 2.61 रुपयांनी तर डिझेल प्रति लिटर 2.71 रुपयांनी महागले. 15 मेपासून ते 25 मेपर्यंत गेल्या 11 दिवसांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आजपर्यंत 7 रुपये 50 पैसे प्रति लिटरपर्यंत वाढलेले आहेत.

कृत्रिम टंचाई निर्माण होत असल्याचा दावा- गेल्या महिनाभरापासून राज्यातील काही शहर आणि जिल्ह्यांमध्ये इंधन टंचाईचा सामना करावा लागत आहेत. अनेक पेट्रोल पंपावर "नो स्टॉक" असे फलक दिसून आले. त्यामुळे इंधन मिळवण्यासाठी नागरिकांना धावाधाव करावी लागत आहे. पेट्रोल पंपावर गर्दी होत असल्यानं अनेक जण गरजेपेक्षा अधिक इंधन भरल्यानं कृत्रिम टंचाई निर्माण होत असल्याचं मत पेट्रोल डिझेल डीलर असोसिएशनचे अध्यक्ष अखिल अब्बास यांनी नुकतेच व्यक्त केलं.

