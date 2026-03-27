छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पेट्रोल, डिझेल भरण्यावर मर्यादा नाही! पेट्रोल पंपांवर गर्दी न करण्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांचं आवाहव
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पेट्रोल किंवा डिझेल भरण्यावरील मर्यादा हटवल्या आहेत. तसे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
Published : March 27, 2026 at 3:02 PM IST|
Updated : March 27, 2026 at 3:22 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - इराण, इस्रायल-अमेरिका युद्ध सुरू असल्याचे परिणाम जाणवत आहेत. त्यामध्ये अफवांमुळं सर्वसामान्यांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. गॅसनंतर आता इंधन टंचाई होणार असल्याची अफवा सोशल मीडियावर पसरल्यानं नागरिकांनी पेट्रोल पंपांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली. गरजेपेक्षा अधिक पेट्रोल, डिझेल भरून ठेवल्याने आता पेट्रोल पंपांना टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून शहरातील पंप कोरडेठाक पडल्याने जिल्हा प्रशासनानं इंधन खरेदीवर नियंत्रण लावण्याचा निर्णय घेतला होता. दुचाकी चालकांना दोनशे रुपये, तर चारचाकी वाहनांसाठी दोन हजारांचं पेट्रोल डिझेलची मर्यादा घालण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रवीण फुलारी यांनी दिली होती. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे निर्बंध हटवले आहेत. आता किहीती पेट्रोल, डिझेल भरू शकता, पण पेट्रोल पंपावर गर्दी न करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
पेट्रोल पंपावर गर्दी - गेल्या काही दिवसांपासून गॅस टंचाईचा सामना व्यावसायिकांसह सर्वसामान्यांना करावा लागत आहे. अशात पेट्रोल, डिझेल टंचाई होणार अशी अफवा पसरल्याने वाहनधारकांनी गर्दी करून गरजेपेक्षा अधिकचे इंधन भरले. त्यामुळे चार दिवसांचा असलेला साठा एकाच दिवसात संपून गेला. शिवाय सर्वच पंपावर वाहनांच्या रांगा होत्या. मात्र, साठा संपल्याने पंप बंद करण्याची वेळ आली. या परिस्थितीमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले.
पेट्रोल, डिझेल भरण्याची मर्यादा रद्द - एकाच महिन्यात दोनवेळा अशी स्थिती निर्माण झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने काही निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला होता. दुचाकीसाठी दोनशे रुपये आणि चारचाकीसाठी दोन हजारांचं पेट्रोल किंवा डिझेल भरण्याची मर्यादा घालण्यात आली होती. मात्र, हे निर्बंध जिल्हाधिकाऱ्यांनी हटवले आहेत. पण, पेट्रोल पंपांवर गर्दी न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
अफवांवर विश्वास ठेऊ नये - पेट्रोल किंवा डिझेलचा तुटवडा नाही. मात्र, सोशल मीडियावर येणाऱ्या खोट्या माहितीमुळे अफवा पसरत असल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण होत आहे. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला अशीच अफवा पसरल्याने नागरिकांनी इंधनासाठी मोठी गर्दी केली होती, आता पुन्हा नव्याने तशीच परिस्थिती निर्माण झाल्याने काही प्रमाणात मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या असल्याचं जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट करून अफवांवर विश्वास ठेऊ नये, असे आवाहन देखील केले आहे. याबाबत पेट्रोलियम कंपन्यांनी सर्वांसोबत बैठक घेऊन अधिक माहिती स्पष्ट करावी, अशी माहिती पेट्रोल डिझेल डीलर असोसिएशनचे अध्यक्ष अखिल अब्बास यांनी दिली.
