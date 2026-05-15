पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत 3 रुपयांनी वाढ; सर्वसामान्य नागरिकांना काय वाटते?
Published : May 15, 2026 at 9:57 PM IST
मुंबई: देशासह संपूर्ण राज्यामध्ये शुक्रवारपासून पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढ करण्यात आली आहे. पेट्रोल आणि डिझेल दोन्हीही तीन रुपयांनी वाढले आहेत. मुंबईमध्ये 106 रुपये पेट्रोलचा दर झाला असून, डिझेल 93 रुपयांना विकले जात आहे. याचा थेट फटका हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला बसत आहे. यामुळे याविषयी नागरिकांना काय वाटतं? आणि राजकीय पक्षांची याविषयीची भूमिका काय? जाणून घेण्यासाठी ईटीव्ही भारतने सर्वसामान्य नागरिकांशी चर्चा केलीय.
सरेंडर मोदी सरकारमुळे पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ -हर्षवर्धन सपकाळ : मोदी सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी दरवाढ करून महागाईच्या आगीत होरपळत असलेल्या जनतेला आणखी मोठ्या दरीत लोटले आहे. ही इंधन दरवाढ होणारच होती, पण पाच राज्यांतील निवडणुकीत भाजपाला फटका बसू नये, यासाठी रोखून धरली होती आणि इंधनाचे दर आणखीही वाढू शकतात. मोदी सरकार पूर्णपणे अमेरिकेला सरेंडर झाल्यामुळेच देशातील जनतेला महागाईचे चटके बसत आहेत. पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ ही काय अचानक झालेली नाही. मोदी सरकारकडे कोणतेही नियोजन नाही, इंधन धोरण नाही. भारत अनेक वर्षांपासून आपला मित्रराष्ट्र रशियाकडून रुपयामध्ये तेल घेत होता, पण अमेरिकेने रशियाकडून तेल घेण्यास मज्जाव केला. मोदी सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली काम करत असल्याने त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्य जनतेला सहन करावा लागतोय, असे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
सरकारने लोकांना फसवलं आहे : खरं तर हे सरकार महागाई रोखू शकलं नाहीये. सरकारने लोकांना फसवलं आहे. शिवसेना आणि भाजपाची युती असताना "महंगाई जो रोख न सके वो सरकार निकम्मी है| जो सरकारने निकम्मी है वो सरकार हमे बदलनी है|" अशा प्रकारच्या घोषणा आम्ही येत होतो. आज अशीच घोषणा पुन्हा देण्याची वेळ आली आहे, असंही शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रवक्ते हर्षल प्रधान म्हणालेत.
भाववाढीमुळे महागाईचा सामना करावा लागणार : याविषयी बोलताना गुलाम हुसेन म्हणाले की, मी रोज माझ्या टू व्हीलरने पाव आणि ब्रेड विक्री करत असतो. कुर्ल्यापासून सायनपर्यंत मी ब्रेडचा पुरवठा करतो. आता या भाववाढीमुळे महागाईचा सामना करावा लागणार आहे. तीन रुपयांनी पेट्रोल वाढ झाली आहे. युद्ध सुरू असल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारला सहाय्य करायला हरकत नाही, मात्र भाववाढ अजून होऊ नये हीच अपेक्षा. अजून भाव वाढ झाली तर नक्कीच सर्वच व्यवसायावर परिणाम होतील.
शाळा सुरू झाली की नक्कीच याचा त्रास होईल : दुसरीकडे याविषयी बोलताना प्रीती शिंदे म्हणाल्या की, मी गृहिणी आहे. माझ्या मुलांना मी शाळेतून आणत आणि सोडत असते. सध्या शाळा बंद असल्याने याचा थेट परिणाम अजून आमच्या आयुष्यावर झालेला नाही. मात्र शाळा सुरू झाली की नक्कीच याचा त्रास होईल. मोदींच्या नेतृत्वामध्ये देश प्रगती करीत आहे. युद्धामुळे देशावर भाववाढीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आम्ही या निर्णयासोबत आहोत, मात्र अजून भाव वाढवू नये ही अपेक्षा आहे.
भाववाढ आमच्यासाठी अतिशय धक्कादायक : प्रकाश ओझा म्हणाले की, सरकारने जर पेट्रोल डिझेलवरचा टॅक्स कमी केला तर नक्कीच पेट्रोल डिझेलचे भाव नियंत्रणात राहतील. मात्र आता याचा फटका सर्वसामान्य माणसांना बसू लागला आहे. तसेच विनीत झांबरे म्हणाले की, भाववाढ आमच्यासाठी अतिशय धक्कादायक आहे. याचा थेट फडका नक्कीच आमच्या आयुष्यावर बसला आहे. पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढतील असा अंदाज होताच आणि घडले तसेच आहे. सरकारने विचार करावा, असा सल्लाही त्यांनी दिलाय. संतोष रामदास सदभोर म्हणाले की, एका बाजूला महागाई वाढतेय, दुसऱ्या बाजूला उत्पन्न मात्र वाढत नाहीये. त्याचा फटका थेट सर्वसामान्य जनतेला बसतोय. सरकार नक्की काय करताय हा प्रश्न पडलाय. आर्थिक नियोजन भविष्यात अजून बिघडण्याची शक्यता आहे. सरकारने आता तरी महागाईवर तोडगा काढण्याची गरज आहे.
