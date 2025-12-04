ETV Bharat / state

प्रभाग रचनेला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी पटतील असेच मुद्दे सादर करावेत, हायकोर्टाकडून महत्त्वपूर्ण सूचना

याचिकेतील पटणारे मुद्दे स्पष्ट करून सांगा अन्यथा तथ्यांच्या आधारावर ऐकत बसलो तर पुढची तारीख देण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 4, 2025 at 9:36 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेत दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये काही तथ्य दिसत नसल्याचं निरीक्षण बुधवारी हायकोर्टानं नोंदवलं. याचिकेतील पटणारे मुद्दे स्पष्ट करून सांगा अन्यथा तथ्यांच्या आधारावर ऐकत बसलो तर पुढची तारीख देण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. ठाणे आणि नवी मुंबई महापालिकेच्या नव्या प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेत अनेक याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्यात. यापैकी पुणे आणि नाशिकसह अन्य काही महापालिकांच्या प्रभाग रचनेलाही आव्हान देत दाखल झालेल्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे एकत्रित सुनावणी झाली.

याचिकेतील दावा काय? - राज्य निवडणूक आयोगानं ही प्रभाग रचना केलेली आहे. त्या आधारावरच आगामी निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना करा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य शासनाला दिले होते. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी न करता राज्य सरकारनं आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी नव्यानं प्रभाग रचना तयार केली. ही कृती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानं घालून दिलेल्या निर्देशांची थेट पायमल्ली असल्याचा दावा त्यांनी बुधवारी पुन्हा हायकोर्टात केलाय. यावर हायकोर्टानं सर्वोच्च न्यायालयानं याबाबत नुकत्याच दिलेल्या निर्देशांचा दाखला देत पटतील असेच मुद्दे सादर करा, अशी सूचना याचिकाकर्त्यांना करत बुधवारची सुनावणी तहकूब केली.

सीमांकनाच्या मुद्द्यावरील याचिकांवर सुनावणी सुरू - सीमांकनासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर मंगळवापासून सुनावणी सुरू करण्यात आलीय. यापूर्वी मतदारयाद्यांवरील याचिका हायकोर्टानं अशाच पद्धतीनं निकाली काढल्यात. मात्र सीमांकनाच्या याचिकांवर कायदेशीर तरतुदींचे प्रत्युत्तर राज्य सरकारनं आधीच सादर करावं. आम्ही प्रत्येक प्रभागाच्या रचनेबाबत याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घेणार नाही. सीमांकनासाठी राज्य सरकारनं लागू केलेला नवीन नियम आणि त्यावरील आक्षेप यांचाच युक्तिवाद ऐकला जाईल, अशी ताकीद हायकोर्टानं सर्व याचिकाकर्त्यांना दिलेली आहे.

