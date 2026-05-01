मराठा समाज सरसकट पुढारलेला आहे हा याचिकाकर्त्यांचा दावा चुकीचा, राज्य सरकारकडून आयोगांच्या अहवालाचा दाखल देत हायकोर्टात दावा
मराठा समाजाला राज्य मागासवर्गीय आयोगासह शुक्रे आयोगानंही आर्थिक, सामाजिक मागास ठरवलंय, त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देणं क्रमप्राप्त आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी 12 जूनपर्यंत तहकूब केलीय.
Published : May 1, 2026 at 9:42 AM IST
मुंबई : मराठा समाज हा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासच आहे. राज्यातील साखर कारखानदार, आमदार, खासदार हे मराठा समाजाचेच आहेत, त्यामुळे मराठा समाज पुढारलेला आहे, असा दावा करणं योग्य नाही. आजवर राज्यात तयार केलेल्या विविध आयोगांनी सादर केलेल्या अभ्यासपूर्ण अहवालानुसार मराठा समाज हा मागास असून, या समाजाला आरक्षण देणं आवश्यक असल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्या मिलिंद साठ्ये यांनी गुरुवारी हायकोर्टात केला.
मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज - गुरुवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी युक्तिवाद केला की, राज्य मागासवर्ग आयोगानं मराठा समाजाला मागास ठरवलेलं आहे. इतकेच काय तर राज्य सरकारला आपल्या अधिकारात आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. जयश्री पाटील प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या दाव्यावरही त्यांनी यावेळी आक्षेप घेतला. त्यावर त्यांनी कोर्टाला सांगितलं की, याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या युक्तिवादात काहीही तथ्य नाही. मराठा समाजाला मागासवर्गीय आयोगासह शुक्रे आयोगानंही आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात मागास ठरवलेलं आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देणं क्रमप्राप्त आहे. आता या याचिकेवरील पुढील सुनावणी थेट 12 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आलीय. पुढील सुनावणीतही राज्य सरकारचा युक्तिवाद सुरू राहील.
काय आहे याचिका?- राज्य सरकारनं मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलाय. हे आरक्षण देताना राज्यातील एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्यानं हे मराठा आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. फेब्रुवारी 2024 मध्ये राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. हे आरक्षण देताना राज्यातील एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्यानं हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करत मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एप्रिल 2024 मध्ये विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थही काहींनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठासमोर काही महिने सुनावणी सुरू होती. यात आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवादही पूर्ण झाला होता. त्यानंतर 14 जानेवारी 2025 पासून राज्य सरकारचा युक्तिवाद सुरू होणार होता. मात्र तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांची बदली झाल्यानं आरक्षणावरील सुनावणी काही महिने रखडलेली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर नव्यानं तयार करण्यात आलेल्या पूर्णपीठासमोर या याचिकेवर नव्यानं सुनावणी सुरू करण्यात आलीय.
