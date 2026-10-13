सीजेपीच्या समर्थनार्थ मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनांत सुरू असलेल्या धरपकडीविरोधात हायकोर्टात याचिका
कुणालाही बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवता येणार नाही, काही ठोस पुरावे असतील तर सादर करा, असं स्पष्ट करत हायकोर्टाकडून तूर्तास कोणताही दिलासा देण्यास मात्र नकार दिलाय.
Published : October 13, 2026 at 7:59 PM IST
मुंबई : सीजेपीनं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आणि एसआयआर विरोधात पुकारलेल्या लढ्याविरोधात सध्या मुंबईतही ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू आहेत. शिवाजी पार्क आणि ऑगस्ट क्रांती मैदानात नुकत्याच झालेल्या आंदोलनादरम्यान मुंबई पोलिसांकडून आंदोलकांवर केलेल्या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका सादर करण्यात आली. मंगळवारी सकाळीच या याचिकेची प्रत प्राप्त झाल्यानं राज्य सरकारनं यावर उत्तर देण्यासाठी कोर्टाकडे वेळ मागून घेतला, याची नोंद घेत हायकोर्टानं या याचिकेवरील सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.
या राज्यात कुणालाही बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवता येणार नाही - हायकोर्ट : या याचिकेची गंभीर दखल घेत यावर मंगळवारी दुपारी तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी घेण्यात आली. तेव्हा याचिकाकर्ते सागर देवरे यांच्या वतीनं बाजू मांडताना वकील मनीष तोमर यांनी कोर्टाला सांगितलं की, 10 आणि 11 ऑक्टोबर रोजी पोलिसांनी मुंबईत सुमारे 900 लोकांना कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय ताब्यात घेतलं होतं. हे कृत्य सर्व सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन करणार आहे, असा आरोप करण्यात आलाय. मात्र या राज्यात बेकायदेशीररीत्या कोणत्याही व्यक्तीला डांबून ठेवलं जाणार नाही, याची आम्ही खात्री करू, असं यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं. जर काहींना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतल्याची उदाहरण असतील तर ती निदर्शनास आणून देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.
कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार : या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच रद्द केलेल्या जुन्या एफआयआरचा आधार घेऊन पोलिसांनी काही विद्यार्थ्यांना थेट त्यांच्या घरातून ताब्यात घेतल्याचा गंभीर आरोपही याचिकेत केला. तसेच पुढील निर्देश येईपर्यंत मुंबईतील आंदोलनात कुणालाही अटकलन करण्याचे आदेश देण्याची विनंती हायकोर्टाकडे याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. तसेच या दरम्यान ताब्यात घेतलेल्या सर्व व्यक्तींची तात्काळ सुटका करण्याचे अंतरिम आदेश देण्याची मागणी हायकोर्टाकडे करण्यात आली. मात्र, हायकोर्टानं त्यांना कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिला. "आम्ही अशा प्रकारे एकतर्फी आदेश देऊ शकत नाही. तुमच्याकडे बेकायदेशीर अटकेची जी काही विशिष्ट आणि ठोस उदाहरणे असतील, ती आमच्यासमोर आणा, आम्ही त्याची नक्कीच दखल घेऊ," असं स्पष्ट करत सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण? : 10 आणि 11 ऑक्टोबर रोजी ऑगस्ट क्रांती मैदान आणि शिवाजी पार्क परिसरात झालेल्या आंदोलनादरम्यान मुंबई पोलिसांनी शेकडो आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेत अनेकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई देखील करण्यात आली होती. या कारवाईत आंदोलनस्थळांवरून अनेक पादचारी, ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिला आणि इतर बघ्यांची गर्दी करणाऱ्यांनाही कारण नसताना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा याचिकेतून दावा करण्यात आलाय. शनिवारी ऑगस्ट क्रांती मैदानात तसेच रविवारी शिवाजी पार्क परिसरात मुंबई पोलिसांनी शेकडो आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतल होतं. तसेच आंदोलनापूर्वी अनेकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई देखील करण्यात आली होती. या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून मुंबई पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलंय.
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