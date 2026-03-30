जान्हवी कुरकेजा हत्येप्रकरणी हायकोर्टात याचिका, लवकरच सुनावणी अपेक्षित
जान्हवीची बालमैत्रीण दिया पडळकरला पुराव्यांअभावी निर्दोष सोडल्याच्या निकालाला आव्हान देण्यात आलं असून, श्री जोगधनकर इतकाच दियाचाही हत्येत सहभाग असल्याचा आईनं आरोप केलाय.
Published : March 30, 2026 at 11:07 AM IST
मुंबई : 31 डिसेंबर 2020 च्या रात्री मुंबईत घडलेल्या जान्हवी कुकरेजा हत्येप्रकरणी तिची मैत्रीण दिया पडळकरला पुराव्यांअभावी मुंबई सत्र न्यायालयानं निर्दोष मुक्त केलंय. जानेवारी महिन्यात दिलेल्या या निकालाविरोधात जान्हवीची आई निधी कुकरेजा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. ज्याप्रमाणे जान्हवीचा मित्र श्री जोगधनकरला जान्हवीच्या हत्येसाठी दोषी ठरवत कोर्टानं जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलीय, त्याचप्रमाणे दियालाही शिक्षा व्हायला हवी. श्री जितका जान्हवीच्या हत्येकरिता दोषी आहे, तितकीच दियाही जान्हवीच्या हत्येत सहभागी असल्याचा आरोप निधी कुकरेजा यांनी या याचिकेतून हायकोर्टात केलाय. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नवांदर यांनी शनिवारी या प्रकरणी निकाल देताना दियाला सबळ पुरव्यांअभावी निर्दोष सोडलंय. त्याविरोधात कुकरेजा कुटुंबीयांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या या याचिकेवर लवकरच सुनावणी सुरू होणं अपेक्षित आहे.
काय आहे प्रकरण? - 19 वर्षीय जान्हवी कुकरेजा ही मानसशास्त्र शाखेची विद्यार्थिनी होती. खार येथील भगवती हाईट्स इमारतीच्या गच्चीवर तिच्या काही मित्रांनी थर्टी फर्स्टनिमित्तानं 31 डिसेंबर 2020 रोजी आयोजित केलेल्या पार्टीत ती आपली बालमैत्रीण दिया आणि प्रियकर श्री सोबत सहभागी झाली होती. तिथं उपस्थितांसह हे तिघेही त्यावेळी मद्याच्या नशेत होते. पार्टीदरम्यान आपला प्रियकर श्रीला बालमैत्रीण दियासोबत नको त्या अवस्थेत पाहिल्यानंतर जान्हवी बरीच अस्वस्थ झाली होती. याच मुद्द्यावरून तिघांमध्ये इमारतीच्या जिन्यावर जोरदार वाद झाला. त्यानंतर इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावर तिघांमध्ये कडाक्याचे भांडण सुरू झालं. अचानक श्री, दिया यांनी मिळून जान्हवीला अमानुष मारहाण सुरू केली आणि त्यातच जान्हवीचा मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर केलेल्या तपासणीत जान्हवीच्या शरीरावर मारहाणीच्या, फरफटत नेल्याच्या आणि भिंतीवर आपटल्याच्या एकूण 48 जखमा आढळल्या होत्या.
नेमकं काय घडलं 'त्या' रात्री? - ही पार्टी यश आहूजा नावाच्या मुलानं आयोजित केली होती. ज्यात नियम होता की, 'BYOB'. म्हणजेच पार्टीत सहभागी होणाऱ्या पाहुण्यांना ज्या ब्रँडचं मद्य सेवन करायचं असेल, ते त्यानं स्वतः घेऊन यावं. या पार्टीमध्ये एकूण 12 लोक सहभागी होते, ज्यात 5 मुलींचा समावेश होता. जान्हवीची आई निधी कुकरेजा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 31 डिसेंबरच्या दिवशी रात्री ते जान्हवीचे वडील प्रकाश कुकरेजा यांचा वाढदिवस साजरा करीत होते. रात्री 12 वाजता सर्वांनी एकमेकांना नववर्षाच्या शुभेच्छाही दिल्या. जवळपास 12 वाजून 5 मिनिटांनी त्यांच्या घरी आरोपी श्री आणि दिया आले आणि त्यांनी जान्हवीला त्यांच्यासोबत एका पार्टीला येण्याचा आग्रह केला. आईची परवानगी मिळताच तिघंही खारमधील भगवती हाइट्समध्ये पोहोचले, जिथं रूफ टॉपवर ही पार्टी सुरू होती.
लव्ह ट्रँगलमुळे झाली वादाला सुरुवात - या पार्टीमध्ये सहभागी झालेल्या एका व्यक्तीनं पोलिसांना जबानी दिली होती की, श्री आणि जान्हवी गेल्या अनेक वर्षांपासून एकमेकांसोबत होते. जान्हवी श्रीबाबत खूपच सिरीयस होती. पण श्री त्या पार्टी जे काही करत होता, त्यावरून चित्र मात्र वेगळंच दिसत होतं. 12 वाजून 20 मिनिटांनी श्री आणि जान्हवी एकमेकांच्या खूप जवळ आलेले पाहायला मिळालं. त्यानंतर दिया एका सोफ्यावर जाऊन झोपली, त्यावेळी ती फारच नशेत होती. श्रीदेखील दियाजवळ गेला आणि तिच्यासोबत जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करू लागला. ही गोष्ट जान्हवीला आवडली नाही आणि ती टेरेसच्या दुसऱ्या कोपऱ्यात जाऊन उभी राहिली. त्यानंतर जान्हवीने आपल्या एका मित्राला फोन करून श्रीच्या सर्व गोष्टींबाबत माहिती दिली होती. ज्यावेळी जान्हवी आपल्या मित्रासोबत फोनवर बोलत होती, त्यावेळी तिने पाहिलं की, श्री आणि दिया एकत्र टेरेसवरून खाली जात आहेत. त्यानंतर जान्हवीने त्यांचा पाठलाग केला. त्यानंतर इमारतीच्या एका मजल्यावर जान्हवीने दिया आणि श्रीला एकमेकांसोबत नको त्या अवस्थेत पाहिलं. जान्हवीला ही गोष्ट सहन झाली नाही आणि दियासोबत तिनं भांडणाला सुरुवात झाली. बघता बघता जान्हवीनं दियाला धक्का दिला आणि दियाचं तोंड बाजूच्या रेलिंगवर आपटलं, त्यामुळे तिच्या तोंडातून रक्त येऊ लागलं. त्यामुळे दिया यश आहुजाच्या घरी जाऊन झोपली. पण त्यानंतर काय झालं याची तिला कल्पना नाही, असं तिनं आपल्या जबाबात पोलिसांना सांगितलं.
घटनेच्या काही काळ आधी केवळ श्री आणि जान्हवीमध्ये झालं पुन्हा भांडण - जवळपास 2 वाजता दिया गेल्यानंतर जान्हवी आणि श्रीमध्ये पुन्हा भांडणाला सुरुवात झाली. दोघांनीही एकमेकांना मारण्यास सुरुवात केली. या भांडणांमध्ये दोघेही पायऱ्यांवरून खाली पडले आणि दोघांनाही लागलं. त्यावेळी श्रीने जान्हवीच्या डोक्यातून रक्त येताना पाहिलं आणि त्यानं तिथून पळ काढला. त्यावेळी त्याच इमारतीमध्ये राहणारी एक महिला आपल्या पाहुण्यांना सोडण्यासाठी बिल्डिंगच्या खाली आली होती. त्यावेळी तिचा कुत्राही तिच्यासोबत होता. त्या बिल्डिंगच्या सीसीटीव्ही फोटेजनुसार, 2 वाजून 32 मिनिटांनी जेव्हा ती महिला आपल्या कुत्र्यासोबत खाली उतरली, त्यावेळी तो कुत्रा महिलेला पायऱ्यांच्या दरवाज्याजवळ घेऊन गेला. तिथे रक्ताच्या थारोळ्यात जान्हवी पडली होती. त्यानंतर त्याबाबत महिलेनं यश आहुजाला माहिती दिली आणि तातडीनं पोलिसांना कळवलं.
मुंबई पोलिसांचे आरोप काय होते?- दिया पडळकर आणि श्री जोगधनकर या दोन्ही आरोपींविरोधात मुंबई पोलिसांनी 31 मार्च 2021 रोजी मुंबई सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलं होतं. ज्यात या दोघांनी मिळून जान्हवीची हत्या केल्याचा आरोप केला गेला होता. ही हत्या झाली, तेव्हा कोणीही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसला तरी न्यायवैद्यक अहवाल, पार्टीत उपस्थितांचे जबाब, त्यातून समोर आलेले परिस्थितीजन्य पुरावे हे आरोपींचा दोष सिद्ध करण्यास पुरेसे आहेत, असा दावा मुंबई पोलिसांनी केला होता. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी एकूण 74 साक्षीदारांचे जबाब या आरोपपत्रात नोंदवले होते. यात न्यायवैद्यक प्रयोग शाळेतील 10 तज्ज्ञांचेही जबाब असून, त्यांनी केलेल्या विविध चाचण्यांचे अहवालही जोडलेले आहेत. ही घटना घडण्याआधी श्री, दियासोबत जिन्यावरून खाली उतरताना, गच्चीवर जान्हवीला रडताना आणि आरोपी दियाला तिची जखम साफ करताना पाहिल्याचं काहींनी म्हटलं आहे. तसेच घटनेनंतर मुख्य आरोपी श्री रक्ताळलेल्या कपड्यांनी इमारतीबाहेर पडतानाचे सीसीटीव्ही चित्रणही पोलिसांनी आरोपपत्रात जोडलेलं आहे. मात्र आपण जिन्यात धडपडल्याचं सांगत श्रीनं दुसऱ्या दिवशी सायनच्या लोकमान्य टिळक रुग्णालयात तर दियानं हिंदुजा रुग्णालयात उपचार घेतले होते.
