मुंबई महानगरपालिकेतील 79 नगरसेवकांवर टांगती तलवार, निवडीविरोधात न्यायालयात याचिका

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत विजयी झालेल्या तब्बल 79 नगरसेवकांच्या विरोधात सध्या न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल झाल्याची धक्कादायक बाब माहितीच्या अधिकारातून समोर आलीय.

Petition filed in court challenging the election of 79 corporators in the Mumbai Municipal Corporation 2026
Published : May 19, 2026 at 3:13 PM IST

मुंबई : नुकत्याच पार पडलेल्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत विजयी झालेल्या तब्बल 79 नगरसेवकांच्या विरोधात सध्या न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल झाल्याची धक्कादायक बाब माहितीच्या अधिकारातून समोर आलीय. आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी ही माहिती मिळवली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, केवळ एका प्रकरणात कनिष्ट न्यायालयानं एक याचिका फेटाळून लावली असून उर्वरित सर्व प्रकरणांवर विविध कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळं मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या बहुमतावर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय.


केवळ एका नगरसेवकाविरोधातील प्रकरणाचा निकाल - आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांना मुंबई महानगरपालिकेच्या विधी खात्यानं माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दिलेली कागदपत्रं "ईटीव्ही भारत"कडे उपलब्ध आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महानगरपालिका निवडणुकीत आव्हान देण्यात आलेल्या निवडणूक याचिकांची सविस्तर माहिती मुंबई महानगरपालिकेकडे मागविली होती. त्यानुसार प्रभाग 119 ‘एस’ मधील मोहम्मद अन्वर अब्दुल्ला शेख यांनी शिवसेना नगरसेवक राजेश सोनावळे यांच्यासह अन्य उमेदवारांविरोधात दाखल केलेली निवडणूक याचिका न्यायालयानं रद्दबातल केली आहे. त्यामुळं बाकी सर्व प्रकरणं ही अद्यापही न्यायाप्रविष्ट असल्याचं स्पष्ट झालंय. यातील बहुतांश प्रकरणं ही विजयी उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्रांशी संबंधित आहेत.


कोण आहेत हे वादग्रस्त नगरसेवक?
1) मोहम्मद रफीक मुस्तफा हुसेन – प्रभाग 91 ‘एच/पूर्व’
2) आनंद अनिल कोठावडे – प्रभाग 130 ‘एन’
3) ज्योती अनिल उपाध्याय – प्रभाग 90 ‘एच/पूर्व’
4) चेतन श्रीधर बेलकर – प्रभाग 85 ‘के/पूर्व’,
5) मोहम्मद सलीम कुरेशी – प्रभाग 92 ‘एच/पूर्व’
6) प्रतिमा शैलेश खोपडे – प्रभाग 121 ‘एस’
7) ललिता कचरू यादव – प्रभाग 175 ‘एफ/उत्तर’
8) एजाज अहमद खान – प्रभाग 211 ‘ई’
9) कृष्णा वासुदेव म्हाडगुट – प्रभाग 91 ‘एच/पूर्व’
10) मनीषा मनोहर पांचाळ – प्रभाग 72 ‘के/उत्तर’
11) जाहिद युनूस खान – प्रभाग 102 ‘एच/पश्चिम’
12) रंजिता केतन दिवेकर शिवलकर – प्रभाग 170 ‘एल’
13) सारिका मंगेश पवार – प्रभाग 111 ‘एस’
14) विश्वजीत शंकर धोलम – प्रभाग 119 ‘एस’
15) विनोद उदयनारायण मिश्रा – प्रभाग 43 ‘पी/पूर्व’
16) संजीव कुमार कालकोरी – प्रभाग 81 ‘के/पूर्व’ व 76 ‘के/उत्तर’
17) अर्जुन आनंद शिंदे – प्रभाग 138 ‘एम/पूर्व’
18) संदीप हनुमंत खारत – प्रभाग 119 ‘एस’
19) फरहीन मोहम्मद जमशेद खान – प्रभाग 119 ‘एस’
20) प्रिया रुपेश पाटील – प्रभाग 223 ‘बी’
21) विजय ताराचंद लाम्बा – प्रभाग 176 ‘एफ/उत्तर’
22) विनोद दामोदर घोगडे – प्रभाग 119 ‘एस’
23) मोहम्मद मेहफूज शेख – प्रभाग 138 ‘एम/पूर्व’
24) राजू श्रीपाद पेडणेकर – प्रभाग 62 ‘के/पश्चिम’
25) समरा फातिमा आरिफ खान – प्रभाग 82 ‘के/पूर्व’
26) स्मिता शंकर म्हात्रे – प्रभाग 176 ‘एफ/उत्तर’
27) गौरव अरुण राणे – प्रभाग 57 ‘पी/दक्षिण’
28) राजुल सुरेश पटेल – प्रभाग 61 ‘के/पश्चिम’
29) सिद्धार्थ कडाजी उस्तुरे – प्रभाग 140 ‘एम/पूर्व’
30) शैलेंद्र अनंत मोरे – प्रभाग 55 ‘पी/दक्षिण’
31) एकता विनोद चौधरी – प्रभाग 80 ‘के/पूर्व’
32) इब्राहिम युसुफ मुल्ला – प्रभाग 4 ‘आर/उत्तर’
33) तन्वी दिनेश राव – प्रभाग 50 ‘पी/दक्षिण’
34) स्नेहा चंद्रशेखर भाटकर – प्रभाग 76 ‘के/उत्तर’
35) प्रसाद प्रभाकर आयरे – प्रभाग 65 ‘के/पश्चिम’
36) शीतल अशोक म्हात्रे – प्रभाग 1 ‘आर/उत्तर’
37) वंदना गौतम साबळे – प्रभाग 151 ‘एम/पश्चिम’
38) हर्षदा गजानन पाटील – प्रभाग 176 ‘एफ/उत्तर’
39) जितेंद्र सहदेव राऊत – प्रभाग 99 ‘एच/पश्चिम’
40) सौ. प्रिया सावर्णकर गुरव – प्रभाग 191 ‘जी/उत्तर’
41) पायल संदीप नाईक – प्रभाग 82 ‘के/पूर्व’
42) सौ. गौसिया साजेद अकबर शेख – प्रभाग 78 ‘के/उत्तर’
43) संजय बाबुराव अव्हाड – प्रभाग 40 ‘पी/पूर्व’
44) भाग्यलक्ष्मी लालसिंग ताजपुरोहित – प्रभाग 31 ‘आर/दक्षिण’
45) रुपेश अशोक पाटील – प्रभाग 113 ‘एस’
46) श्री. दिनेश अनंत साळवी – प्रभाग 20 ‘आर/दक्षिण’
47) करांजे सुवर्णा सहदेव – प्रभाग 117 ‘एस’
48) सुमित कुंडलिक वाजले – प्रभाग 93 ‘एच/पूर्व’
49) सुवर्णा गावस – प्रभाग 12 ‘आर/मध्य’
50) अश्विनी दीपक हांडे – प्रभाग 128 ‘एन’
51) दीप्ती वायकर पोटनीस – प्रभाग 73 ‘के/उत्तर’
52) राजराजेश्वरी अनिल रेडकर – प्रभाग 120 ‘एस’
53) विनया विष्णू सावंत – प्रभाग 39 ‘पी/पूर्व’
54) विजय सुधाकर म्हाडिक – प्रभाग 34 ‘पी/उत्तर’
55) रुपल राजेश कुसाळे – प्रभाग 199 ‘जी/दक्षिण’
56) संजय नाना गजानना अंबोले – वार्ड 206, एफ/साऊथ,
57) विजय कृष्णा पाटील – वार्ड 10, आर/सेंट्रल
58) वृशाली सुरेश हुंडारे – वार्ड 28, आर/साऊथ
59) सलमा सलीम अलमेलकर – वार्ड 48, पी/नॉर्थ
60) श्रद्धा शरद प्रभू – वार्ड 71, के/वेस्ट
61) दीपक रामनिवास फलोद – वार्ड 145, एम/ईस्ट
62) समिधा शिल्पा संदीप भोळेकर – वार्ड 203, एफ/साऊथ
63) पूजा रामदास कांबळे – वार्ड 173, एफ/नॉर्थ
64) प्रियांका प्रशांत अंबोलकर – वार्ड 77, के/नॉर्थ
65) शोभा दिनकर जयभाये – वार्ड 143, एम/ईस्ट
66) आशा मामिडी – वार्ड 213, ई-वार्ड
67) राजेश प्रकाश नाईक – वार्ड 89, एच/ईस्ट
68) विजय अरुण लिपारे – वार्ड 208, ई-वार्ड
69) वंदना प्रदीप गवळी – वार्ड 198, जी/साऊथ
70) मानसी दिलीप पावसकर उर्फ मानसी प्रथमेश पाटील – वार्ड 41, पी/ईस्ट, 71)पल्लवी अशोक पै – वार्ड 94, एच/ईस्ट
72) झरीना अख्तर कुरेशी – वार्ड 139, एम/ईस्ट
73) अशोक बच्चू खांडवे – वार्ड 53, पी/साऊथ
74) ऋषिता मंगेश चाचे – वार्ड 38, पी/ईस्ट
75) तरुण महेश कुंभार – वार्ड 80, के/ईस्ट
76) शेख वकील सगीर अहमद – वार्ड 187, जी/नॉर्थ यांचा समावेश आहे.


सत्ताधारी पक्षाचं बहुमत हे कोर्टाच्या निकालवर अवलंबून : यावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी सांगितलंय की, "सध्या ज्या प्रमाणात मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निकालावरील याचिका प्रलंबित आहेत. त्यावरून सत्ताधारी गटाचं बहुमत हे धोक्यात आहे. त्यामुळं सत्ताधाऱ्यांनी याचं भान राखायला हवं. उद्या जर कोर्टाचा निकाल याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनं लागला तर पालिकेत सत्तापालट होणार हे निश्चित आहे." दरम्यान, सध्यातरी या निवडणूक याचिकांमुळे मुंबई महानगरपालिका निवडणूक प्रक्रियेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असून आगामी न्यायालयीन सुनावण्यांकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलेलं आहे.

