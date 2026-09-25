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मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांविरोधात कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल!

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली.

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त (File Photo - IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2026 at 7:55 AM IST

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कोल्हापूर - मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली. कथित 14 निर्णयांवर दोन निवडणूक आयुक्तांचे आक्षेप असूनही त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केल्याने कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्यातील एसआयआर प्रक्रिया थांबविण्यासह मतदार यादीतून रद्द करण्यात आलेल्या मतदारांची नावे पुन्हा 'जैसे थे' करण्याची मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेले काही निर्णय व प्रशासकीय प्रक्रियांवर प्रश्न उपस्थित करत, प्रथमेश गोपाल गवाणकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर आणि स्मिताली निलेश नार्वेकर यांनी ॲड.असीम सरोदे यांच्या मदतीने ही याचिका दाखल केली आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोग नवी दिल्ली, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी तसेच राज्य निवडणूक आयोगाला याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, निवडणूक आयोगाचे दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी विविध निर्णय व प्रक्रियांबाबत किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदविल्याबाबत एका दैनिकाने प्रकाशित केलेल्या वृत्ताचा हवाला याचिकेतून देण्यात आला आहे.

Kolhapur Bench
कोल्हापूर खंडपीठ (ETV Bharat Reporter)

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे व पुनर्स्थापित करणे, मतदार यादीचा डेटाबेस, Electoral Registration Officers यांची कार्यपद्धती तसेच संबंधित सॉफ्टवेअर प्रक्रियांशी संबंधित हे आक्षेप आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांच्याकडून कायदा, 2023 च्या कलम 18 नुसार निवडणूक आयोगाचे सामूहिक पद्धतीने कामकाज झाले का? असा कायदेशीर प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

याचिकेत जुलै 2026 मध्ये फाॅर्म-6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच ECINet प्रणालीच्या कार्यपद्धतीबाबतही सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी या निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदविल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी 14 कथित एकतर्फी प्रशासकीय आदेश व बदल रद्द करणे, महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रिया थांबविणे, यादरम्यान वगळण्यात आलेल्या मतदारांची नावे पुन्हा स्थापित करणे तसेच नव्याने व कायदेशीर पद्धतीने मतदार याद्या तयार व मंजूर होईपर्यंत संबंधित राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुका स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय एसआयआर प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक समिती स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

याचिकेत टी.एन.शेषन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि एस.एस.धनोआ विरूद्ध युनियन ऑफ इंडिया या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेत बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाच्या सामूहिक निर्णय प्रक्रियेचे महत्त्व मांडण्यात आले आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी 'ऑफिस कर्तव्य' म्हणजेच कार्यालयीन कर्तव्य संविधानाच्या अपेक्षानुसार केले नसल्याने त्यांच्या कोणत्याच बेकायदेशीर कामांना संरक्षण देण्यात येऊ शकत नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. असीम सरोदे, ॲड.श्रीया आवले, ॲड.सकलेन मुजावर, ॲड.सुदर्शन केळगणे, ॲड.आर्या राजेभोसले, ॲड.तृप्ती गायकवाड, ॲड.प्रेरणा बनसोडे, ॲड.ऋषिकेश पळवदे आणि ॲड.सचिन बनाईत काम पाहत आहेत.

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KOLHAPUR BENCH PETITION
ज्ञानेश कुमार याचिका
GYANESH KUMAR PETITION
मुख्य निवडणूक आयुक्त
GYANESH KUMAR

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