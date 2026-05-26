एका लग्नाची अनोखी गोष्ट; 3500 ग्रामस्थांचा काढला अपघाती विमा
कंधार तालुक्यातील बहादरपुरा गावात एका लग्न सोहळ्यानं समाजासमोर आदर्श निर्माण करणारा अनोखा उपक्रम राबवला आहे.
Published : May 26, 2026 at 4:01 PM IST
नांदेड - लग्न म्हटलं की आनंद, उत्साह आणि जल्लोष. पण, नांदेड जिल्ह्यातील कंधार तालुक्यातील बहादरपुरा येथे एका लग्नानं समाजासमोर एक वेगळाच आदर्श निर्माण केला. नवरदेव सिद्धेश्वर आणि वधू मंजुषा यांच्या विवाह सोहळ्यानिमित्त पेठकर परिवारानं संपूर्ण गावाचा विमा काढण्याचा अभिनव उपक्रम राबवला आहे. बहादरपुरा येथील तब्बल 3500 नागरिकांचा अपघाती विमा उतरवण्यात आला असून, गावातील नागरिकांना भविष्यात कोणतीही दुर्दैवी घटना घडल्यास आर्थिक आधार मिळावा हा यामागचा उद्देश आहे. समाजासाठी काहीतरी वेगळं आणि प्रेरणादायी करण्याचा संदेश देत पेठकर परिवारानं सामाजिक बांधिलकीचं अनोखं उदाहरण घालून दिलं.
3500 ग्रामस्थांचा विमा काढला - कंधार तालुक्यातील बहादरपुरा गावात एका लग्न सोहळ्यानं समाजासमोर आदर्श निर्माण करणारा अनोखा उपक्रम राबवला आहे. नवरदेव सिद्धेश्वर आणि वधू मंजुषा यांच्या विवाहानिमित्त पेठकर परिवारानं संपूर्ण गावातील नागरिकांचा अपघाती विमा उतरवण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला. या उपक्रमांतर्गत बहादरपुरा गावातील तब्बल 3500 ग्रामस्थांचा विमा काढण्यात आला असून, या सामाजिक कार्याची सर्वत्र चर्चा होत आहे.
उपक्रमाचं गावकऱ्यांकडून स्वागत - आजच्या काळात लग्न समारंभात लाखो रुपये खर्च करून, दिखाऊपणा केला जातो. मात्र, पेठकर परिवारानं समाजोपयोगी कार्याला प्राधान्य देत गावकऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार केला. गावातील कोणत्याही नागरिकावर भविष्यात अपघातासारखी दुर्दैवी घटना ओढवल्यास त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळावा, या उद्देशानं हा विमा काढण्यात आला. त्यामुळं या उपक्रमाचं गावकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात स्वागत होत आहे.
समाजासाठी काम करण्याची भावना - लग्न सोहळ्यात आलेल्या पाहुण्यांनाही या उपक्रमानं विशेष प्रभावित केलं. “लग्न हा केवळ आनंदाचा क्षण नसून, समाजासाठी काहीतरी देण्याची संधी आहे,” असा संदेश या माध्यमातून देण्यात आला. नवरदेव सिद्धेश्वर आणि वधू मंजुषा यांनीही समाजासाठी काम करण्याची भावना व्यक्त केली.
गावातील प्रत्येक नागरिक सुरक्षित राहावा - पेठकर परिवारातील अनुप पेठकर यांनी सांगितलं, "गावातील प्रत्येक नागरिक सुरक्षित राहावा आणि गरजेच्या वेळी त्यांना मदत मिळावी, या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला." "समाजात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी प्रत्येकाने अशा उपक्रमांतून पुढाकार घ्यावा," असे आवाहनही त्यांनी केलं.
बहादरपुरा गावातील हा विवाह सोहळा आता केवळ लग्नापुरता मर्यादित न राहता समाजसेवेचा आदर्श ठरत असून, या अनोख्या उपक्रमाचं सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.
