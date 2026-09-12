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पुण्यातील 'या' वाड्याच्या पेशवेकालीन गणेशोत्सवाला 'इतक्या' वर्षांची परंपरा : दोन दिवस आधीच का बसवतात गणपती ?

पेशवेकाळापासून पुण्यनगरीचं भूषण असलेल्या सरदार आबासाहेब मुजुमदार यांच्या मुजुमदार वाड्यातील गणेशोत्सवास प्रारंभ झाला. यावर सज्जाद सय्यद यांचा हा खास रिपोर्ट...

Peshwa Era Ganeshotsav 2026
मुजुमदार वाड्यातील गणेशोत्सवास प्रारंभ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2026 at 8:29 PM IST

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Updated : September 12, 2026 at 10:05 PM IST

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पुणे : गणेशोत्सव अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपला असून सर्वत्र गणेशोत्सवाची तयारी जोरदार सुरू झाली आहे. सगळीकडं गणेश चतुर्थीला वाजत गाजत आपल्याला लाडक्या गणरायाचं आगमन होते. मात्र असं असलं तरी पेशवेकाळापासून पुण्यनगरीचं भूषण असलेल्या सरदार आबासाहेब मुजुमदार यांच्या मुजुमदार वाड्यातील गणेशोत्सवास आज दिमाखात प्रारंभ झाला. भाद्रपद शुद्ध प्रतिपदेपासून म्हणजेच आजपासून या गणेशोत्सवास सुरुवात झाली. गणेशोत्सवाची सांगता भाद्रपद शुक्ल पंचमीच्या दिवशी होणार आहे. सध्या हा गणेशोत्सव आबासाहेब मुजुमदार यांच्या नातसून अनुपमा मुजुमदार या उत्सवाची पंरपरा जोपासत आहेत.

गणेशोत्सवाला ३०० हून अधिक वर्षांची परंपरा : पुण्यातील कसबा पेठेतील ऐतिहासिक ‘सरदार मुजुमदार वाड्या’तील गणेशोत्सवाला ३०० हून अधिक वर्षांची परंपरा आहे. भाद्रपद शुद्ध प्रतिपदा ते ऋषीपंचमी अशा पाच दिवसांच हा गणेशोत्सव साजरा होतो. १७१४ मधील ऐतिहासिक कागदपत्रांनुसार या उत्सवाच्या नोंदी असून १७७० मध्ये सरदार नारो नीळकंठ मुजुमदार यांनी कसबा पेठेतील वाडा बांधल्यानंतर हा उत्सव इथं सुरू केला. आजही धार्मिक पद्धतीनं हा गणेशोत्सव सुरू आहे.

पुण्यातील वाड्याच्या पेशवेकालीन गणेशोत्सवाला मोठी परंपरा (ETV Bharat Reporter)

१७७० मध्ये उत्सवाला सुरवात : यावेळी मुजुमदार घराण्याच्या अनुपमा मुजुमदार म्हणाल्या की "छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अष्टप्रधान मंडळातील मुजुमदार घराण्याला पेशवेकाळातही मोठं मानाचं स्थान होतं. मोरगावच्या कऱ्हा नदीत आयाबा मुजुमदार यांना स्नानादरम्यान एक नर्मदेय गणपतीची मूर्ती सापडली होती. १७१४ मधील ऐतिहासिक कागदपत्रांनुसार या उत्सवाच्या नोंदी आढळतात. तर १७७० मध्ये सरदार नारो नीळकंठ मुजुमदार यांनी कसबा पेठेतील वाडा बांधल्यानंतर हा उत्सव येथे अखंडपणे सुरू केला आहे. प्रतिपदेला प्रतिष्ठापना होऊन पंचमीला प्रसादाच्या कीर्तनानं या उत्सवाची सांगता होते. विशेष बाब म्हणजे आजही वाड्यात पूजा करणारे गुरुजी हे तिसऱ्या पिढीतील, तर सनई-चौघडा वादक चौथ्या पिढीतील आहेत. गणेशोत्सव हा पूर्णपणे धार्मिक पद्धतीनं साजरा होतो.

Peshwa Era Ganeshotsav 2026
मुजुमदार वाड्यातील गणेशोत्सवास प्रारंभ (ETV Bharat)

अनेक दिग्गजांचं गणरायासमोर गायन : त्या पुढे म्हणाल्या की, "वाड्यातील गणेशोत्सवात पहिल्या पासून कसलाही देखावा किंवा माईक नसून केवळ तबला, पेटी आणि तंबोऱ्याच्या साथीनं बैठकी रंगायच्या आणि पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, उस्ताद बडे गुलाम अली खान, उस्ताद विलायत खांसाहेब, बालगंधर्व, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर आणि हिराबाई बडोदेकर अशा दिग्गजांनी इथं गणरायासमोर गायन सेवा अर्पण केली आहे.

Peshwa Era Ganeshotsav 2026
मुजुमदार वाड्यातील गणेशोत्सवास प्रारंभ (ETV Bharat)

असा आहे इतिहास : मुजुमदार वाड्यातील गणेश महालात भाद्रपद शुद्ध प्रतिपदेपासून गणेश उत्सवाची सुरुवात होते. प्रतिपदेला मुजुमदारवाड्यातील खालच्या देवघरात वर्षभर असलेली ‘श्री’ मूर्ती वाजतगाजत वर, गणेशमहालात आणली जाते. तिथं लाकडी नक्षीदार मयूरासनावर तिची विधिवत प्रतिष्ठापना केली जाते. लघुरुद्र, ब्रह्मणेस्पती सुक्त व अथर्वशीर्षाची सहस्रावर्तनं होऊन षोडशोपचार पूजा केली जाते. पुरणाच्या एकवीस मोदकांचा नैवेद्य दाखवून नंतर प्रसाद भोजन असते. उत्सवकाळात रोज सकाळी अथर्वशीर्षांची आवर्तनं म्हणण्यात येतात. रात्री, गायनाचा कार्यक्रम असतो. भाद्रपद शुक्ल पंचमी हा उत्सवाच्या सांगतेचा दिवस असतो. त्या दिवशी उत्तररात्री तीर्थप्रसादाचं कीर्तन-लळीत होते व मखरावर पडदा टाकून मूर्ती ‘पुनरागमनयच’ म्हणत परत देवघरात स्वस्थानी जाते. प्रसाद म्हणून सर्वांना ‘श्रीफळ’ देतात. अशा प्रकारे उत्सवाची सांगता होते.

Peshwa Era Ganeshotsav 2026
मुजुमदार वाडा (ETV Bharat)

मुजुमदार वाड्याचा हा आहे इतिहास : नारो गंगाधर यांचे नातू नारो निळकंठ यांनी १७७० मध्ये हा वाडा बांधला. लाकूड, चपटय़ा विटा, माती, शिसं, गूळ आणि एक विशिष्ट प्रकारचं गवत यांनी बांधलेल्या या वाडय़ाला त्या काळी एक लाख रुपये खर्च आल्याची नोंद आहे. तेव्हाच्या तीन मजली, सात चौकी वाडय़ाचा परीघ आता तीन चौकापर्यंत सीमित झाला आहे. शनिवारवाडय़ाच्या खिडकी दरवाजाच्या पूर्वेला उभारेलला हा वाडा अठराव्या शतकातील वास्तुकलेचं जिवंत प्रतीक आहे. लाकडावरील अप्रतिम कोरीव काम प्रमाणबद्ध कमानी, चौकाभोवती उघडणाऱ्या खिडक्या.. अशा वैशिष्टय़पूर्ण गोष्टींनी हा वाडा सजला आहे. वाडय़ाच्या उत्तराभिमुख दरवाजासमोर उभं राहीलं की प्रथम नजरेत भरतात ती दुसऱ्या मजल्यावरील महिरपी नटलेली गवाक्षं, खालच्या भागात फूटभर नक्षीदार जाळी असलेली गवाक्षं आणि बाहेरील बुलंद दरवाजा आपल्याला पाहता पाहता पेशवाईच्या काळात घेऊन जातो. या वाडय़ाची खासियत आहे की, दिंडी दरवाजातून आत शिरलेला माणूस कुठल्याही कानाकोपऱ्यातून दिसतो.

Peshwa Era Ganeshotsav 2026
मुजुमदार वाड्यातील गणेशोत्सव (ETV Bharat)

खांसाहेबांनी हात जोडून नाकारली बिदागी : यावेळी अनुपमा मुजुमदार यांनी वाड्यातील गणेशोत्सवाचा संदर्भात एक आठवण सांगितली त्या म्हणाल्या की, "ब्रिटीश राजवटीत मुजुमदार घराण्याची इस्टेट ‘कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स’ अंतर्गत गेल्यामुळे घराण्यावर मोठी आर्थिक अडचण आली होती. कलाकारांना बिदागी कशी द्यायची, या विवंचनेतून यंदा गणेशोत्सव साजरा करता येईल का, अशी चिंता आबासाहेब मुजुमदारांना सतावत होती. ही बातमी कळताच विख्यात गायक उस्ताद विलायत हुसेन खांसाहेब यांनी स्वतः पुढाकार घेतला आणि त्यांनी आबासाहेबांना पत्र पाठवून कळवलं. आबासाहेब, मी येतोय. पाचही दिवस वाड्यातच थांबेन आणि गणपतीची सेवा करेन. खांसाहेबांसोबत प्रसिद्ध तबला नवाज उस्ताद अहमद जान थिरकवा हेही आले. सलग पाच दिवस कराडकर बुवांचं कीर्तन आणि खांसाहेबांचं गायन रंगलं. पाचव्या दिवशी प्रसादानंतर खांसाहेब निघण्याच्या तयारीत असताना, आबासाहेबांनी स्वतःच्या पत्नीची सोन्याची पाटली मोडून आणलेलं चांदी-नाण्यांचं पाकीट बिदागी म्हणून त्यांच्या हातात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. ते पाहून खांसाहेब गहिवरले आणि म्हणाले आबासाहेब, हे काय? मी यासाठी आलोच नव्हतो! आर्थिक संकट आलं म्हणून गणेशोत्सव आणि गायनाची सेवा थांबणार का ? आम्ही नाही धावून येणार तर कोण येणार, असं म्हणत खांसाहेबांनी ती बिदागी हात जोडून नाकारली आणि यानंतर आबासाहेब मुजुमदार, उस्ताद विलायत खांसाहेब आणि उस्ताद अहमद जान थिरकवा या दिग्गजांनी एकाच पत्रावळीवर एकत्र बसून तूप-मोदकांचा आस्वाद घेतला. या ऐतिहासिक व सलोख्याच्या क्षणाचा दुर्मिळ कृष्णधवल फोटो आजही मुजुमदार वाड्यात जतन करून ठेवलेला आहे. कोणत्याही मानधनाची अपेक्षा न ठेवता कलेवर, गणरायावर आणि परस्परांवर असलेल्या प्रेमातून उभा राहिलेला हा गणेशोत्सव आजच्या काळातही सामाजिक ऐक्य आणि सांस्कृतिक मूल्यांचा दीपस्तंभ ठरत आहे," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

Peshwa Era Ganeshotsav 2026
मुजुमदार वाडा (ETV Bharat)

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Last Updated : September 12, 2026 at 10:05 PM IST

TAGGED:

MUJUMDAR WADA IN PUNE
पेशवेकालीन गणेशोत्सव
मुजुमदार वाड्यातील गणेशोत्सव
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