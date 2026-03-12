पेसा क्षेत्रातील 17 संवर्गांच्या नियुक्तीत सेवाज्येष्ठतेवर कुठलाही अन्याय होणार नाही, मंत्री आशिष शेलार यांची ग्वाही
अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) अधिसूचित 17 संवर्गातील सरळसेवेची पदं भरण्याबाबत आमदार राजु तोडसाम आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी विशेष लक्षवेधी अंतर्गत प्रश्न उपस्थित केला होता.
मुंबई - पेसा क्षेत्रातील 17 संवर्गांची नियुक्ती गुणवत्ता आणि नियमानुसार केली जात असल्यानं उमेदवारांच्या सेवाज्येष्ठतेवर कुठलाही अन्याय होणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही सामान्य प्रशासन मंत्री आशिष शेलार यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) अधिसूचित 17 संवर्गातील सरळसेवेची पदं भरण्याबाबत आमदार राजु तोडसाम आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी विशेष लक्षवेधी अंतर्गत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना मंत्री शेलार यांनी सांगितलं की, संबंधित विभागांना मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत, ज्याद्वारे पेसा क्षेत्रातील 17 संवर्गातील पदांची नियुक्ती अचूक आणि नियमानुसार केली जाईल.
या प्रकरणी सामाजिक विकास प्रतिष्ठान या संस्थेनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात 13 ऑक्टोबर 2023 रोजी सुनावणीवेळी शासनाच्या महाधिवक्ते न्यायालयात सांगितलं की, पेसा क्षेत्रातील पुढील पदभरतीच्या अनुषंगानं कोणत्याही पदवाटपाची नियुक्ती केली जाणार नाही. त्यानुसार संबंधित सर्व विभागांना याबाबत सूचित करण्यात आलं.
पेसा क्षेत्रातील 17 संवर्गांपैकी निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या 11 संवर्गातील उमेदवारांना, सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये मानधन तत्त्वावर 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकेसंदर्भातील निर्णय न आल्यानिमित्त, या नियुक्त्या 1 दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुढील 11 महिन्यांसाठी सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयानं 6 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या अंतरिम निर्णयानुसार आणि त्यानंतर दाखल झालेल्या अवमान याचिकेवरच्या अंतरिम निर्णयात निर्देश केले की, पेसा क्षेत्रातील 50 टक्के पदं आरक्षित प्रवर्गातून आणि उर्वरित 50 टक्के पदं खुल्या प्रवर्गातून भरली जावीत. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागानं 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
याप्रमाणे संबंधित विभागांनी यापूर्वी जाहीर केलेल्या निवड प्रक्रियेनुसार उमेदवारांची निवड करून, गुणवत्ता आणि पात्रतेनुसार नियुक्त्या दिल्या जात आहेत. उमेदवारांच्या सेवापुस्तकावर कुठलाही अन्याय होणार नाही, असं मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केलं.
