रस्त्यावरील कुत्र्यांना अन्न खाऊ घालण्यासाठी घ्यावी लागणार परवानगी!
भटक्या कुत्र्यांचा त्रास वाढला आहे. त्यामुळे अशा कुत्र्यांना अन्न खाऊ घालायचे असेल तर काही परवानग्या घ्याव्या लागणार आहेत.
Published : July 16, 2026 at 8:07 AM IST
नाशिक - देशातील भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासाची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. आता शासनाने देखील त्यासाठी नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार आता प्राणीप्रेमींना रस्त्यावर कुठेही भटक्या कुत्र्यांना अन्न खाऊ घालता येणार नाही. महानगरपालिकेची परवानगीने जागा ठरवल्या जातील आणि तेथेच नागरिकांना त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालावे लागणार आहे.
भटक्या कुत्र्यांचा त्रास वाढला - नाशिक शहरात भटक्या कुत्र्यांचा वावर वाढला आहे. कुत्र्यांच्या हल्ल्यात अनेकांचे प्राण देखील गेले आहेत. नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीने श्वान निर्बीजीकरण करण्यात येत असले तरी मुळात कुत्र्यांची संख्या खरोखरच कमी झाली का? यावर नागरिकांकडून शंका उपस्थित केली जात आहे. भटक्या कुत्र्यांचा त्रास वाढला आहे. याबाबत राज्य शासनाने घेतलेले निर्णय आणि नियमावलींची नाशिकमध्ये पशुवैद्यकीय विभागाने अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नाशिककरांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्राणीप्रेमींना रस्त्यावर भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यास मनाई केली असून अशा प्राणी मित्रांना परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसेच महानगरपालिकेच्या संमतीने जागा निश्चित करावी लागतील. त्यानुसार नाशिकमध्ये आतापर्यंत दहा ते पंधरा जणांनी परवानगी घेतली आहे.
लवकरच शेल्टर उभारणार - "आता शहरातील शाळा, महाविद्यालय, बाजारपेठ, बस स्थानक, रेल्वे स्थानक अन्य सार्वजनिक ठिकाणी मोकाट कुत्र्यांचा वावर कमी व्हावा यासाठी शेल्टर तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महानगरपालिकेच्या वतीने आता शेल्टरसाठी जागा शोधल्या जात आहेत. त्यानंतर लवकरच कुत्र्यांना तिथे ठेवले जाईल," अशी माहिती पालिकेच्या वतीने देण्यात आली आहे.
कुत्र्यांची नोंद ठेवावी लागणार - "नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीने भटक्या कुत्र्यांना अन्न खाऊ घालण्यासाठी ज्या प्राणीमित्रांना परवानगी देण्यात आली आहे, त्यांना आता तेथील कुत्र्यांची नोंद देखील ठेवावी लागणार आहे. तेथे येणाऱ्या कुत्र्यांची संख्या, मादीची संख्या, पिल्लांची संख्या, निर्बीजीकरण केले किंवा नाही अशी नोंद ठेवावी लागणार आहे. त्याची सुरुवात देखील झाली आहे," अशी माहिती नाशिक महानगरपालिकेचे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रमोद सोनवणे यांनी दिली.
निर्णय चांगला आहे - "भटक्या कुत्र्यांना अन्न खाऊ घालण्यासाठी महानगरपालिकेची परवानगी घ्यावी लागेल. हा निर्णय योग्य आहे. यामुळे कुत्रे एकत्र अन्न खाणार नाहीत आणि नागरिकांना त्रास होणार नाही. मुंबईप्रमाणे कुत्र्यांना सकाळी लवकर किंवा रात्री उशिरा अन्न दिल्यास त्यांचा रस्त्यावर वावर कमी होऊ शकतो. नाशिक शहरात 60 हजारपेक्षा अधिक भटके कुत्रे आहेत. कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करण्यासाठी फक्त एक एजन्सी काम करत आहे. ते दिवसातून 10 ते 12 कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करतात. त्यामुळे कुत्र्यांची संख्या वाढत आहे. महानगरपालिकेने एजन्सी वाढवायला हव्या, जेणेकरून निर्बीजीकरण संख्या वाढेल आणि कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात राहील," अशी मागणी करत प्राणीप्रेमी शरण्या शेट्टी यांनी निर्णयाचे स्वागत केले.
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