गौतमी पाटीलच्या साताऱ्यातील कार्यक्रमाला अखेर परवानगी नाकारली, टीका अन् सामाजिक दबावापुढे पोलीस प्रशासन झुकलं
खटाव तालुक्यातील एका गावात आज गौतमी पाटीलचा कार्यक्रम होणार होता. परंतु, पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानं तो रद्द करावा लागला.
Published : March 6, 2026 at 6:59 PM IST
सातारा - संत तुकाराम बीज म्हणजे संत तुकाराम महाराजांच्या सदेह वैकुंठगमनाचा पवित्र स्मृती दिन. संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांच्या चरणी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आणि त्यांच्या अभंगांचे स्मरण करण्याचा दिवस. याच दिवशी खटाव तालुक्यातील बनपुरी गावची यात्रा असते. त्यानिमित्त शुक्रवारी (६ मार्च) गौतमी पाटीलच्या लावणीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. परंतु, सामाजिक दबावामुळे पोलिसांनी परवानगी नाकारली आणि तो कार्यक्रम अखेर रद्द करावा लागला आहे.
तुकाराम बीजदिनी जगद्गुरु तुकोबारायांच्या अभंगाचे स्मरण केले जाते. उत्सव आणि दिंडी सोहळा आयोजित केला होता जातो. अशा पवित्र दिवशी बनपुरी (ता. खटाव) गावची यात्रा भरते. सालाबादप्रमाणे यात्रा कमिटीने कुस्त्यांचे मैदान, बैलगाडी शर्यत, रक्तदान शिबीर, भारूडी भजन, ऑर्केस्ट्रा आणि गौतमी पाटीलच्या लावण्यांच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. शुक्रवारी (६ मार्च) गौतमीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. मात्र, टीका आणि वाढत्या विरोधामुळे वडूज पोलिसांना ऐन कार्यक्रमाच्या दिवशी परवानगी नाकारावी लागली. त्यामुळे आता हा कार्यक्रम होणार नाही. त्यामुळे रसिक प्रेक्षकांचा मात्र हिरमोड झाला आहे.
