रोडवर बियरचा ट्रक झाला पलटी; जखमी चालकाकडं दुर्लक्ष करुन, मद्यप्रेमींनी लुटल्या बाटल्या

अपघातानंतर बियर वाहून नेणारा ट्रक उलटल्यानं नागरिकांनी रोडवरील बियरचे बॉक्स पळवून नेले. यावेळी जखमी असलेल्या चालकाला कोणीही रुग्णालयात नेलं नाही.

मद्यप्रेमींनी लुटल्या बाटल्या (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 29, 2025 at 4:23 PM IST

2 Min Read
छत्रपती संभाजीनगर : रांजणगाव फाट्यावर शुक्रवारी रात्री उशिरा बियर घेऊन जाणारा कंटेनर उलटला. यावेळी रस्त्यावर पडलेल्या बियरच्या बाटल्या पळवण्यासाठी नागरिकांनी तुफान गर्दी केली. विशेष म्हणजे अपघातात ट्रकच्या केबिनमध्ये अडकलेल्या चालकाकडं कोणी ढुंकूनही पाहायला तयार नव्हतं. नागरिकांनी बियरच्या बाटल्या लुटताना माणुसकी देखील सोडली. शेवटी पोलिसांना अग्निशमन दलाच्या जवानांना बोलावून जमावाला पांगवावं लागलं. अखेर संबंधित कंपनी अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी येऊन उर्वरित बियरच्या बाटल्या आणि टिन ताब्यात घेऊन निर्धारित ठिकाणी पाठवल्या.

मद्यप्रेमींनी लुटल्या बाटल्या (ETV Bharat Reporter)

रांजणगाव इथं रात्री नऊ वाजताच्या सुमारास आम्हाला अपघाताची माहिती मिळाली. त्यामुळे आम्ही तातडीनं घटनास्थळावर बंदोबस्त पाठवून वाहतूक सुरळीत केली. याप्रकरणी अद्यापही कोणाची तक्रार आली नसल्यानं आम्ही गुन्हा दाखल केला नाही. मात्र तरीही पोलीस ठाण्यात या घटनेची नोंद घेण्यात आली आहे. - राजाभाऊ खोले, एमआयडीसी पोलीस ठाणे वाळूज

मद्यप्रेमींनी लुटल्या बाटल्या (ETV Bharat Reporter)

रांजणगाव इथं उलटला ट्रॅक : वाळूज औद्योगिक वसाहतीत असणाऱ्या एका बियर कंपनीमधून काही बाटल्या आणि टिन पॅकेट घेऊन ट्रॅक जळगावच्या दिशेनं जाण्यासाठी निघाला होता. त्यावेळी रांजणगाव शेणपुंजी जवळ धनुष्यबाण कमानी जवळ वळण घेत असताना ट्रॅक पलटी झाला. त्यामुळे गाडीमधील काही बियरच्या बाटल्या फुटून रस्त्यावर पडल्या. सर्वत्र बियर आणि फुटलेल्या काचांमुळे वाहतूक थांबली. गाडीमधून डिझेल गळती देखील मोठ्या प्रमाणात झाली. त्याचवेळी मद्यप्रेमींनी बियरच्या बाटल्यांची लूट करण्यासाठी तुफान गर्दी केली. हाताला लागतील तशा बाटल्या आणि टिनचे पॅकेट त्यांनी पळवले. दरम्यान ट्रॅक चालक सय्यद अब्दुल्ला केबिनमध्ये अडकल्याकडं कोणीही गांभीर्यानं पाहिलं नाही. अखेर पोलिसांचा फौजफाटा दाखल झाला मात्र तरीही गर्दी कमी झाली नाही. बियरच्या बाटल्या लुटायला मोठा जमाव जमला. त्यामुळे पोलिसांनी अग्निशमन दलाच्या जवानांना पाचारण केलं.

पलटी झालेला बियर बॉटलचा ट्रक (ETV Bharat Reporter)

अग्निशमन दलानं केला पाण्याचा मारा : बियरच्या बाटल्या लुटण्यासाठी जमलेल्या जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र अडचणी येत असल्यानं अखेर अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आलं. त्यांनी जमावाला हटवण्यासाठी पाण्याचा मारा केला. त्यामुळे लोक बाजूला सरकले. केबिनमध्ये अडकलेल्या सय्यद अब्दुल्ला याला बाहेर काढण्यात आलं. अपघातामुळे त्याला जबर जखम झाली असल्यानं त्याला तातडीनं उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात पाठवण्यात आलं. तर सदरील बियर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जात उर्वरित माल निर्धारित ठिकाणी पाठवला. दरम्यान जवळपास दोन तास झालेली वाहतूक कोंडी पूर्णतः पूर्ववत केली. याप्रकारणी एमआयडीसी वाळूज पोलिसात घटनेची नोंद करण्यात आली. पुढील कारवाई करत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

मद्यप्रेमींनी बियर लुटण्यासाठी केलेली गर्दी (ETV Bharat Reporter)

