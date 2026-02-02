ETV Bharat / state

महापालिका रुग्णालयांत रेबीज लसीचा तुटवडा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनाही फासला हरताळ

मुंबईसह राज्यातील सरकारी रुग्णालयात अँटी रेबीज लसींचा तुटवडा आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिल्यानंतरही लसींचा तुटवडा असल्यानं आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

Rabies vaccine Shortage in mumbai
मुंबई महापालिका (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 2, 2026 at 10:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये अत्यावश्यक असलेल्या अँटी-रेबीज लसीचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व सरकारी रुग्णालयांत रेबीज लस उपलब्ध ठेवण्याचे आदेश दिले असतानाही प्रत्यक्षात मात्र अनेक ठिकाणी रुग्णांना खासगी रुग्णालयांकडं वळावं लागत आहे. कुत्रा चावल्यास रेबीज हा जीवघेणा आजार होऊ शकतो. वेळेत उपचार न झाल्यास रुग्णाचा मृत्यू अटळ ठरतो. डॉक्टरांच्या मते, रेबीजची लक्षणं दिसल्यानंतर उपचाराचा काहीही उपयोग होत नाही. त्यामुळे कुत्रा चावल्यावर तातडीनं लस घेणं अत्यावश्यक आहे. सरकारी रुग्णालयांत रेबीज लसीचा तुटवडा असल्याचं आणि सतत मागणी करूनही लसींचा पुरवठा होत नाही, असं महापालिका रुग्णालयातील डॉक्टरांचं म्हणणं आहे.

सरकारी रुग्णालयांत लसीचा तुटवडा : सध्या सरकारी रुग्णालयांत लस उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांना खासगी रुग्णालयांत जावं लागत असून तिथं एका इंजेक्शनसाठी मोठा खर्च येत आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांवर याचा मोठा आर्थिक भार पडत आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांनी सांगितलं की, रेबीज प्रतिबंधासाठी साधारण 4 ते 5 डोस घ्यावे लागतात. सरकारी रुग्णालयांत ही लस मोफत किंवा अत्यल्प दरात मिळायला हवी, पण सध्याच्या परिस्थितीत अनेक ठिकाणी लसच उपलब्ध नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत ही लस पुरवणं केंद्र व राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. तरीही प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आलं आहे.

मुंबईत दररोज सरासरी 'इतक्या' श्वानदंशाच्या घटना : मुंबईत दररोज सरासरी 70 ते 80 श्वानदंशाच्या घटना घडतात. मात्र लस उपलब्ध नसल्यानं केईएम किंवा सायन सारख्या मोठ्या रुग्णालयांवर अवलंबून राहावं लागत आहे. गंभीर दुखापत झाल्यास लागणारे ‘रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन’ हे इंजेक्शन देखील रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे. लस वेळेवर न मिळाल्यास किंवा डोसमध्ये जास्त विलंब झाल्यास रेबीजचा धोका संभवतो, जो प्राणघातक असू शकतो. या भीषण परिस्थितीमुळे, कुत्रा चावलेल्या रुग्णांना लस मिळवण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. यामुळे सरकारी आरोग्य सुविधेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. याबाबत महापालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांनी सांगितलं की "रेबीजच्या लसींचा पुरवठा कमी आहे, हे सत्य आहे. मात्र, महानगर पालिकेनं राज्य सरकारकडं लसींच्या अधिकच्या पुरवठ्याबाबत प्रस्ताव पाठवला आहे. योग्य नियोजन करत रेबीजच्या लसींच्या तुटवड्याची समस्या दूर केली जाईल."

हेही वाचा :

  1. 'कुत्रा चावल्यामुळे कोणाचा मृत्यू झाल्यास मोठी भरपाई द्यावी लागेल'-सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला इशारा
  2. भटके श्वान मोजण्याचं काम दिल्याचा शिक्षकांचा आरोप; तर चुकीचा अर्थ काढल्याचं शिक्षण विभागाचं स्पष्टीकरण
  3. मुंबईत भटक्या श्वानांच्या संख्येत वाढ; 90 हजार श्वानांचा बंदोबस्त कुठे करणार?

TAGGED:

MUNICIPAL HOSPITALS
SUPREME COURT ORDERS
रेबीज लसीचा तुटवडा
मुंबई महापालिका
RABIES VACCINE SHORTAGE IN MUMBAI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.