परप्रांतीयाकडून जमीन खरेदी करत झाडावर कुऱ्हाड, वृक्षतोड बंदी नावापुरतीच: नागरिक आक्रमक
सावंतवाडी परिसरातील मागील काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात येत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. वृक्षतोड करणाऱ्या कंपनीवर कारवाईसाठी सामाजिक कार्यकर्ते जयेंद्र परळीकर आक्रमक झाले.
Published : October 15, 2025 at 3:30 PM IST
सिंधुदुर्ग : "सावंतवाडी दोडामार्ग तालुक्यातील बहुतांश गावात वृक्षतोड बंदी असतानाही हजारो एकर जमीन ही परप्रांतीय घेत आहेत. त्यामुळे या परिसरात मोठ्याप्रमाणात वृक्षतोड सुरू आहे. या विरोधात आम्हाला जनआंदोलन उभं करावं लागणार असून सासोलीमध्ये तर न्यायालयाचे आदेश धुडकावत अवैध वृक्षतोड करण्यात येत आहे. त्यामुळे या परिसरात अवैध वृक्षतोड करणाऱ्या कंपनीवर तत्काळ गुन्हे दाखल करावेत," अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ जयेंद्र परळीकर यांनी केली. मंगळवारी सावंतवाडी इथं आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
भूमाफियांकडून मोठ्या प्रमाणात जमीन गैरव्यवहार : यावेळी जयेंद्र परूळेकर म्हणाले, "सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यात भूमाफियांकडून मोठ्या प्रमाणात जमीन गैरव्यवहार आणि वृक्षतोड सुरू असल्यामुळे निसर्गाचा समतोल बिघडत चालला आहे. याबाबत जलद कृती दल नेमून सुद्धा कोणतीही दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे हे सर्व प्रकार रोखण्यासाठी योग्य कायदा व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सावंतवाडी-दोडामार्ग आणि 25 इको-सेन्सिटिव्ह गावांशी संबंधित ‘जनहित याचिके’वर उच्च न्यायालयानं ‘कृती समिती’ नेमण्याचे निर्देश दिलं होते. ही महत्त्वाची समिती केवळ कागदावरच राहिली की काय?" असा सवाल परुळेकर यांनी उपस्थित केला आहे. उच्च न्यायालयानं निर्देश दिलेली कृती समिती अधिक प्रभावी व्हावी, यासाठी ‘वनशक्ती फाउंडेशन’ सारख्या 15-16 वर्षे सातत्यानं काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींना समितीत अध्यादेश समाविष्ट करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
वृक्षतोडीमुळे वन्यजीवांचं विस्थापन : दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या वृक्षतोडीमुळे आणि वनसंपदेच्या नाशामुळे वन्यजीवांचं मोठं विस्थापन झालं आहे. याचे गंभीर परिणाम मानवी वस्तीवर होताना दिसत आहेत. गव्यांच्या हल्ल्यात स्थानिक, शेतकरी महिला जखमी होत आहेत. आता सावंतवाडी शहरातही गवे फिरताना दिसत आहेत. पर्यावरणाचा हा गंभीर समतोल बिघडल्याचा थेट परिणाम असल्याचं डॉ. परुळेकर यांनी स्पष्ट केलं. परूळेकर म्हणाले, "सासोलीतील सामाईक जमीन कंपनीनं बळकावली असताना, प्रशासनानं दोषी कंपनीवर कारवाई करण्या ऐवजी उलट ग्रामस्थांनाच प्रांताधिकाऱ्यांकडं आरोपीसारखं हजर व्हावं लागत आहे. याबाबत लवकरात- लवकर अवैध वृक्षतोड करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत," अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
