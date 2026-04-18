सिव्हिल हॉस्पिटलमधील खाबुगिरीचा फाटला बुरखा! सोनोग्राफी सेंटरच्या परवान्यासाठी लाच घेताना शिपायाला पकडलं रंगेहात

सिव्हिल हॉस्पिटलमधील शिपायाला लाच घेताना रंगेहात पकण्यात आलं. या रुग्णालयात मृतदेहाची आदलाबादली केल्यानं मोठी खळबळ उडाली होती.

Published : April 18, 2026 at 7:00 PM IST

सातारा : अर्भक मृत्यू प्रकरण आणि मृतदेहांच्या अदलाबदलीमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या सातारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं सिव्हिल सर्जनच्या शिपायाला ५० हजारांची लाच घेताना रंगेहात पकडलं. आनंदा गोपाळ वाळवेकर (वय ५८, रा. सोनगाव, त. सातारा), असं शिपायाचं नाव आहे. त्यानं सिव्हिल सर्जनच्या नावानं ही लाच मागितली होती. दरम्यान, कर्तव्यात कसूर केल्यानं सिव्हिल सर्जन डॉ. युवराज करपे हे १ एप्रिलपासून निलंबित आहेत.

लाच प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या संशयित आनंद वाळवेकर यास न्यायालयानं एक दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणाशी सिव्हिल सर्जन यांचा कसलाही संबंध नाही. सिव्हिल सर्जन यांच्या नावाचा वापर करून शिपायानं लाचेची मागणी केली होती, असं तपासात समोर आलं आहे. - राजेश वाघमारे, उपअधीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सातारा

सोनोग्राफी सेंटरच्या परवान्यासाठी घेतली लाच : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराला त्याच्या हॉस्पिटलसाठी सोनोग्राफी सेंटर, सरकारमान्य गर्भपात केंद्र आणि कुटुंब नियोजन केंद्र सुरू करायचं होतं. त्यासाठी शासकीय परवानग्या आवश्यक होत्या. त्या परवान्यांसाठी तक्रारदारानं सिव्हिल सर्जनकडं प्रस्ताव दाखल केला होता. त्या प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी शिपाई आनंदा वाळवेकर यानं सिव्हिल सर्जन डॉ. युवराज करपे यांच्या वतीनं ५० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. यासंदर्भात तक्रार दाखल झाल्यानंतर १६ मार्च रोजीच्या पडताळणीमध्ये शिपायानं पंचांसमक्ष लाचेची मागणी केल्याचं स्पष्ट झालं.

ACB च्या पथकानं पकडलं रंगेहात : तक्रारदाराकडून १७ एप्रिल रोजी लाच स्वीकारताना शिपाई आनंदा वाळवेकर ACB च्या पथकानं रंगेहात पकडले. या प्रकरणी सातारा शहर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस उपाधीक्षक राजेश वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक सुनील पाटील आणि त्यांच्या पथकानं ही कारवाई केली. या गुन्ह्याचा तपास पोलीस निरीक्षक सुप्रिया गावडे करत आहेत. मृतदेहांच्या अदलाबदलीमुळे कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेऊन सिव्हिल सर्जन डॉ. युवराज करपे यांना निलंबित करण्यात आलं आहे, तर अर्भक मृत्यू प्रकरणी स्त्री रोग तज्ज्ञ डॉ. सी. एम. शिकलगार यांच्यावर दोन दिवसांपूर्वीच सातारा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे. या सर्व घटनांमुळे सातारा जिल्हा रुग्णालय वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं असून आता तर खाबुगिरीचा बुरखाच फाटला आहे.

हेही वाचा :

  1. काशिमिरा इथं लाच घेताना पालिकेच्या दोन कर्मचाऱ्यांना अटक
  2. अतिक्रमण उपायुक्त शंकर पाटोळेंना एसीबीनं 25 लाखांची रोकड घेताना रंगेहाथ केली अटक
  3. एसीबीचा वाहतूक उपायुक्ताच्या मालमत्तांवर छापा; २०० कोटी रुपयांहून अधिक आढळली संपत्ती!

