मुसळधार पावसामुळं 'विघ्नहर्त्या'च्या मूर्तीवर ओढवलं 'विघ्न'; मूर्तीशाळांमध्ये पाणी शिरल्यानं हजारो गणेशमूर्तींचं नुकसान
पेणमधील जोहे, कळवे, तांबडशेत परिसरातील मूर्तीशाळांमध्ये मुसळधार पावसाचं पाणी शिरल्यानं हजारो गणेशमूर्तींचं मोठं नुकसान झालं असून मूर्तीकारांसमोर आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे.
Published : July 10, 2026 at 7:00 PM IST
रायगड : जिल्ह्यातील गणेशमूर्ती निर्मितीचं प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पेण तालुक्यातील जोहे, कळवे, तांबडशेत आणि परिसरातील अनेक मूर्तीकारांवर यंदाच्या मुसळधार पावसामुळं मोठं संकट ओढवलं आहे. सततच्या पावसामुळं अनेक मूर्तीशाळांमध्ये पाणी शिरलं असून चिखल, गाळ आणि पाण्यामुळं हजारो गणेशमूर्तींचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. अनेक महिन्यांच्या अथक परिश्रमानं साकारलेल्या मूर्ती काही तासांतच उद्ध्वस्त झाल्यामुळं मूर्तीकारांसमोर आर्थिक संकट उभं ठाकलं आहे. ही केवळ मूर्तींची हानी नसून शेकडो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावरच मोठा घाला आहे, अशा प्रतिक्रिया येत आहेत.
मुसळधार पावसामुळं मूर्तीशाळांना फटका : पेण तालुक्यातील गणेश मूर्तींना राज्यात अधिक पसंती आहे. पेण तालुक्यातील जोहे, कळवे, तांबडशेत गाव हे गणेशमूर्ती निर्मितीचं महत्त्वाचं केंद्र मानलं जातं. इथं वर्षभर हजारो कारागीर विविध आकारांच्या गणेशमूर्ती साकारण्याचं काम करतात. गणेशोत्सव 2026 अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपला असतानाच मुसळधार पावसामुळं या उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. सततच्या पावसामुळं अनेक मूर्तीशाळांमध्ये पुराचं पाणी शिरलं. त्यामुळं पाण्याच्या प्रवाहात अनेक तयार मूर्ती कोसळल्या, तर काही मूर्ती पूर्णपणे खराब झाल्या. तयार मूर्तींसह रंगकामाचं साहित्य, साचे, कच्चा माल आणि इतर उपकरणांचंही मोठं नुकसान झालं आहे.
मूर्तीकारांच्या कष्टावर 'पाणी' : गणेशमूर्ती तयार करण्यासाठी मूर्तीकार अनेक महिने दिवस-रात्र मेहनत घेतात. याच कालावधीत त्यांचा वर्षभराचा व्यवसाय आणि उत्पन्न निश्चित होत असतं. मात्र, अवघ्या काही तासांच्या पावसानं त्यांच्या कष्टांवर पाणी फिरलं आहे. अनेक कारागिरांनी कर्ज काढून व्यवसाय उभा केलाय. पावसामुळं निर्माण झालेल्या संकटामुळं हे नुकसान कसं भरून काढायचं? असा प्रश्न मूर्तीकारांसमोर उभा राहिलाय. यंदा आधीच कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती, वाहतुकीचा खर्च आणि बाजारातील स्पर्धेमुळं मूर्तीकार अडचणीत होते. त्यातच नैसर्गिक आपत्तीने त्यांची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे.
आर्थिक मदत मिळावी, मूर्तीकारांची मागणी : गणेशोत्सवासाठी देश-विदेशातून येणाऱ्या ऑर्डर वेळेत पूर्ण करणंही आता अनेकांसाठी कठीण झालं आहे. राज्य सरकार आणि प्रशासनानं पंचनामे करून नुकसानग्रस्त मूर्तीकारांना तातडीची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी मूर्तीकारांकडून होत आहे. हा प्रश्न केवळ मूर्तींचा नाही, तर शेकडो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा असून या पारंपरिक उद्योगाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी त्वरित मदतीची गरज असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. गणरायाच्या आगमनाची तयारी सुरू असताना गणेशमूर्ती घडवणाऱ्या हातांवरच संकट कोसळलं आहे. या कारागिरांना वेळेत मदत मिळाली तरच त्यांचा व्यवसाय आणि शेकडो कुटुंबांचा संसार पुन्हा पूर्वपदावर येऊ शकणार आहे.
कोणीतरी आम्हाला मदत करायला पाहिजे : "आम्ही ऑर्डर घेतलेल्या आहेत. परंतु मुसळधार पावसाच्या पाण्यात आमचे गणपती भिजले. असं असलं तरी आम्हाला ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी दिवसात आठच्याऐवजी आता 12 तास काम करावं लागणार आहे. यासह कामगारांना अधिकचा पगार द्यावा लागणार आणि आधीच झालेलं नुकसान हेही आहे. त्यामुळं आम्ही काय करणार? कोणीतरी आम्हाला मदत करायला पाहिजे," अशी प्रतिक्रिया मूर्तीकार जयंत पाटील यांनी दिली.
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