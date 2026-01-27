ETV Bharat / state

निवडणुकांच्या तोंडावर शेकापला धक्का; ज्येष्ठ नेते विश्वास भगत यांच्यासह हजारो कार्यकर्त्यांचा भाजपामध्ये प्रवेश

शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते विश्वास भगत यांनी आपल्या हजारो समर्थक आणि कार्यकर्त्यांसह भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलाय. त्यामुळे शेकापला मोठा धक्का बसला आहे.

Vishwas Bhagat BJP
शेकाप ज्येष्ठ नेते विश्वास भगत यांचा भाजपामध्ये प्रवेश (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 27, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
नवी मुंबई : रायगड जिल्हा परिषद आणि पनवेल पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल तालुक्यात राजकीय भूकंप झालाय. जिल्ह्यातील शेतकरी कामगार पक्षाला खिंडार पडलं. पळस्पे जिल्हा परिषद गटातील उसर्ली ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते विश्वास भगत यांनी आपल्या हजारो समर्थक आणि कार्यकर्त्यांसह भारतीय जनता पार्टी पक्षात प्रवेश केला आहे. या पक्षप्रवेशामुळं पळस्पे मतदारसंघातील शेकाप पक्षाची संपूर्ण राजकीय घडी विस्कटल्याचं स्पष्ट चित्र दिसत आहे.

नागरिकांच्या हिताचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडू : "प्रकल्पग्रस्त आणि भूमिपुत्रांच्या घरांवर सिडकोकडून अन्याय होत असेल, तर तो कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. अन्यायाविरोधात कडाडून विरोध करण्याची आमची भूमिका पूर्वीपासूनच राहिली आहे. त्यासाठी आम्ही आणि आमचे कार्यकर्ते पूर्णपणे सज्ज आहोत. वाढत्या नागरीकरणामुळं परिसरातील गावांचं स्वरूप बदलत आहे. या भागात नैना प्राधिकरण येत आहे. त्या अनुषंगानं नागरिकांच्या हिताला बाधा पोहोचवणाऱ्या चुकीच्या निर्णयांना कायम विरोध केला जाईल. सिडकोकडून राहत्या घरांवर प्लॉट टाकण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच या प्रकल्पामुळं नुकसान होऊ नये, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. तसंच अटल सेतू आणि विमानतळामुळं हा परिसर थेट मुंबईशी जोडला गेलाय. मुंबईपेक्षाही अधिक सुविधा या भागात उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. येत्या निवडणुकीत नागरिकांनी आम्हाला साथ द्यावी. भविष्यातही नागरिकांच्या हिताचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी आम्ही पार पाडू," असं आश्वासन आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दिलं.

शेकापची झालेल्या बिकट अस्वस्थेवर भाष्य : पनवेल महानगरपालिकेचे माजी सभागृह नेते प्रितम म्हात्रे यांनी आपल्या मनोगतातून बोलताना शेकापची झालेली बिकट अस्वस्थेवर भाष्य केलं. "विश्वास भगत यांच्या भाजपा प्रवेशामुळं शेकापला आता पोलिंग एजंट आणि बुथवर बसायला कार्यकर्ते मिळतील का? अशी परिस्थिती या भागात झाली आहे. तसंच पुढील काळात विश्वास भगत हे आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे खंदे कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जाणार आहेत," असं प्रितम म्हात्रे म्हणाले. पक्षप्रवेश कार्यक्रमाला भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस, पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

Vishwas Bhagat BJP
पक्ष प्रवेशावेळी उपस्थित असलेले कार्यकर्ते (ETV Bharat Reporter)

ऐन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेकापला खिंडार : रायगड जिल्हा परिषद आणि पनवेल पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल तालुक्यात शेतकरी कामगार पक्षाला खिंडार पडलं आहे. पळस्पे जिल्हा परिषद गटातील उसर्ली ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते विश्वास भगत यांनी आपल्या हजारो समर्थक आणि कार्यकर्त्यांसह भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. यावेळी विश्वास भगत यांच्यासोबत ग्रामपंचायत सदस्य संजय भगत, अर्चना भगत, माजी सरपंच करुणा भगत, हरेश्वर भगत, राकेश भगत, अमित भगत, मोहन भगत, डेरवली पंच कमिटीचे अध्यक्ष संतोष शेळके, रामदास शेळके, विविध सोसायटींचे पदाधिकारी आणि हजारो शेकाप कार्यकर्त्यांनी भाजपामध्ये जाहीर प्रवेश करत शेतकरी कामगार पक्षाची दयनीय अवस्था झाली आहे.

