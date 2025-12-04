नोटबंदीच्या 9 वर्षानंतरही पुणे मध्यवर्ती बँक अडचणीत, 23 कोटींच्या नोटा बदलून मिळण्याकरिता संचालक अमित शाहांची घेणार भेट
नोटबंदी होऊन 9 वर्षे उलटली तरी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नोटा बदलून मिळालेल्या नाहीत. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची भेट घेणार आहेत.
Published : December 4, 2025 at 9:38 AM IST
पुणे- मोदी सरकारनं 2016 मध्ये नोटबंदीचा निर्णय लागू केल्यानंतर 1 हजार आणि जुन्या 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून करण्यात आल्या आहेत. नोटा बदलून घेण्यासाठी संपूर्ण देशभरात त्यावेळी नागरिकांनी बँकांबाहेर रांगा लावल्याचं चित्र दिसून आलं होतं. मात्र, अजूनही पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला 23 कोटी रुपयांच्या नोटा बदलून मिळालेल्या नाहीत.
अनेक वर्षांपासून पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनं पाठपुरावा करूनही आरबीआयनं नोटा बदलून दिल्या नाहीत. त्यामुले या नोटांचं काय करायचं, हा प्रश्न बँकेच्या संचालक मंडळासमोर आहे. याच संदर्भात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक तथा कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे हे गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहेत.
पैसे मिळतील, असा आम्हाला विश्वास- यावेळी बँकेचे संचालक दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, जुन्या नोटांच्या संदर्भात अजित पवार यांची पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली आहे. याबाबत आम्ही बँकेचे पदाधिकारी लवकरच सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहेत. राज्यातील 106 कोटी रुपये नोटबंदीनंतर अडकलेले आहेत. तसेच पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा विचार केला तर 23 कोटी रुपये हे अडकले आहेत. याबाबत आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातदेखील न्याय मागत आहोत. आम्हाला आमचे पैसे मिळतील, असा आम्हाला विश्वास आहे. रक्कम मिळाल्यानं जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा फायदा होईल.
कशामुळे जाहीर केली होती नोटाबंदी? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8 वाजता 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाकण्याची घोषणा केली. त्यामुळे संपूर्ण देशातील अर्थकारण ढवळून निघालं होतं. काळ्या पैशासह बनावट चलन व्यवहारातून काढणे, दहशतवादी आणि नक्षलवाद्यांना वित्तपुरवठा थांबवणे, कर संकलन वाढवणे, डिजीटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे, हा नोटबंदीमागील उद्देश असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलं होतं. या निर्णयावर काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी जोरदार टीका केली होती.