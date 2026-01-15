ETV Bharat / state

अजित पवारांनी आक्रमक प्रचार केल्यामुळं भाजपाला मिरची लागली, रोहित पवार यांचा आरोप

भ्रष्टाचारावर अजित पवार यांनी थेट भाष्य केल्यानंतर भाजपाची मते राष्ट्रवादीकडे वळत असल्याचं स्पष्टपणे दिसून येत आहे, असंही आमदार रोहित पवार म्हणाले.

Rohit Pawar
आमदार रोहित पवार (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 15, 2026 at 5:47 PM IST

Updated : January 15, 2026 at 6:13 PM IST

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकीत आता संपूर्ण चित्र बदलले असून निवडणूक नागरिकांच्या ताब्यात गेली आहे, असा ठाम दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला. दरम्यान, शहरात माध्यमांशी बोलताना आमदार रोहित पवार यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली. भ्रष्टाचारावर अजित पवार यांनी थेट भाष्य केल्यानंतर भाजपाची मते राष्ट्रवादीकडे वळत असल्याचं स्पष्टपणे दिसून येत आहे, असंही आमदार रोहित पवार म्हणाले.

भाजपा नेते अस्वस्थ झालेत : भाजपानं सुरुवातीला 'सव्वाशे पार'चा नारा दिला होता. मात्र, आता त्यांच्याच नेत्यांकडून केवळ महापौरपदाचा उल्लेख केला जात असल्यामुळं भाजपाच्या मनात भीती निर्माण झाल्याचे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितलं. तसंच निवडणूक आता सत्ताधाऱ्यांच्या हातातून निसटून सामान्य नागरिकांच्या हातात गेली आहे. त्यामुळेच भाजपा नेते अस्वस्थ झाले असून त्यांच्या चेहऱ्यावर पराभवाची छाया दिसत आहे, अशी टीकाही आमदार रोहित पवार यांनी केली. भाजपाला विभाजनाचा फायदा होऊ नये, यासाठी आम्ही सर्वजण एकत्र आलो आहोत, असं सांगत आमदार रोहित पवार यांनी पक्षातील एकजुटीवर भर दिला. दरम्यान, पिंपरी-चिंचवडमध्ये आमदार रोहित पवार यांनी मिसळवर ताव मारत स्थानिकांशी संवाद साधला. तसंच निवडणुकीत पैशांचा वापर करून लोकशाही विकत घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा घणाघात आमदार रोहित पवार यांनी केला.

आमदार रोहित पवार यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

परिवर्तन अटळ : निवडणूक विभागाच्या कारभारावरही आमदार रोहित पवार यांनी टीका केली. "सध्या निवडणूक विभागाचा कारभार हा मिसळसारखा झाला आहे, सर्व काही मिसळून गोंधळ निर्माण केला जात आहे," असा टोला आमदार रोहित पवार यांनी लगावला. तसंच अजित पवारांनी आक्रमक प्रचार केल्यामुळं भाजपाला मिरची लागली असून त्यामुळंच भाजपा नेते बेताल आरोप करत असल्याची खिल्लीही आमदार रोहित पवार यांनी उडवली. याशिवाय," पिंपरी-चिंचवडमध्ये सत्ताबदल निश्चित असून नागरिकांनी या निवडणुकीत जागरूकपणे सहभाग घेतल्यास परिवर्तन अटळ आहे," असा विश्वास देखील आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केला.

