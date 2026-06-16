रेडक्लिफ स्कूलवर शिक्षण विभागाचा धडक छापा! नियमबाह्य पुस्तकांसह गणवेश जप्त
पिंपरी-चिंचवडमधील रेडक्लिफ स्कूलमध्ये नियमबाह्य पद्धतीनं खासगी पुस्तके आणि गणवेश विक्री करणाऱ्यांवर महापालिका शिक्षण विभागानं मोठी कारवाई करत शालेय साहित्य जप्त केलं.
Published : June 16, 2026 at 7:49 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहरातील शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडवून देणारी कारवाई शिक्षण विभागानं केली आहे. शहरातील रेडक्लिफ स्कूलमध्ये प्रशासनाच्या नियमांचं उल्लंघन करून खासगी पुस्तकं, शालेय साहित्य आणि गणवेश विक्री होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. यानंतर शिक्षण विभागानं शाळेवर धडक छापा टाकत कारवाई केली. या कारवाईदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर साहित्य जप्त केलं असून शाळेच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
शिक्षण विभागानं अचानक केली कारवाई : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी संगीता बांगर आणि मोरे सर यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकाराबाबत शिक्षण विभागाला काही पालकांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. शाळेत विद्यार्थ्यांना विशिष्ट खासगी प्रकाशनाची पुस्तकं खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याची माहिती विभागाला मिळाली होती. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागानं शाळेची अचानक तपासणी केली.
पालकांची दिशाभूल करून आर्थिक फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न : तपासणीदरम्यान शाळेच्या परिसरात खासगी प्रकाशनांची पुस्तकं, शालेय साहित्य आणि गणवेशाची विक्री सुरू असल्याचं आढळून आलं. विशेष म्हणजे शिक्षण संचालक आणि प्रशासनानं शाळांमध्ये एनसीईआरटी (NCERT) अभ्यासक्रमाची पुस्तकं वापरण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही रेडक्लिफ स्कूलमध्ये 'R Smile' या खासगी प्रकाशनाची पुस्तके विद्यार्थ्यांना विकली जात असल्याचं निदर्शनास आलं. अधिकाऱ्यांच्या प्राथमिक तपासात संबंधित प्रकाशनाची पुस्तके एनसीईआरटी (NCERT) च्या नावाखाली किंवा त्याच्याशी साधर्म्य दाखवत पालकांना विकली जात असल्याचं समोर आलं. त्यामुळं पालकांची दिशाभूल करून आर्थिक फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय. या प्रकाराला शिक्षण विभागानं गंभीर स्वरूपाची फसवणूक मानलं असून याप्रकरणी सखोल चौकशीला सुरुवात केली आहे. शिक्षण आयुक्त आणि सहसंचालक काठमोरे यांच्या आदेशानुसार, 'शाळेतील सर्व संबंधित साहित्य जप्त केलं आहे. जप्त केलेल्या साहित्यामध्ये खासगी प्रकाशकांची पुस्तकं, शालेय साहित्य तसंच विद्यार्थ्यांना विकण्यासाठी आणलेले गणवेश यांचा समावेश आहे. या कारवाईनंतर शाळा प्रशासनाकडून आवश्यक कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरणही मागवलं आहे.'
खासगी शाळांमध्ये उडाली खळबळ : शिक्षण विभागाच्या धडक कारवाईमुळं शहरातील इतर खासगी शाळांमध्येही खळबळ उडाली आहे. अनेक शाळांकडून पालकांना विशिष्ट दुकानं, प्रकाशनं किंवा गणवेश विक्रेत्यांकडून साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर येत असतात. त्यामुळं अशा प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासन आणखी कठोर भूमिका घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे.
पालकांनी व्यक्त केलं समाधान : या कारवाईनंतर अनेक पालकांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या नावाखाली अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणाऱ्या शाळांवर कारवाई होणं आवश्यक असल्याची भावना पालकांनी व्यक्त केली. शिक्षण विभागानंही नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही शाळेला पाठीशी घातलं जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे. शहरातील शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि नियमबद्धता राखण्यासाठी ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात असून पुढील चौकशीनंतर संबंधितांवर आणखी कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शाळेकडून जाणीवपूर्वक उल्लंघन झालेलं नाही : "रेडक्लिफ स्कूल नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी कटिबद्ध राहिली आहे. शिक्षण विभागानं केलेल्या तपासणीमध्ये आम्ही पूर्ण सहकार्य करत आहोत. शाळेकडून कोणत्याही प्रकारे शासनाच्या नियमांचं जाणीवपूर्वक उल्लंघन केलेलं नाही. पुस्तकांची निवड ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन केली होती. मात्र, शिक्षण विभागानं उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची आम्ही गांभीर्यानं दखल घेत आहोत. संबंधित बाबींची अंतर्गत पडताळणी सुरू असून आवश्यक त्या सर्व सुधारात्मक उपाययोजना करण्यात येतील. पालक आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम राखणे हेच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे," अशी प्रतिक्रिया शाळा व्यवस्थापन समिती प्रमुख किशोर वाघ यांनी दिली.
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