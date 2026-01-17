महानगरपालिका हा कमिशनचा धंदा नाही, जनतेच्या अपेक्षेनुसार काम करा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
शनिवारी (17 जानेवारी) राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत निवडून आलेल्या सर्व नगरसेवकांचा सत्कार कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपानं एकहाती सत्ता आणली असून तब्बल 119 नगरसेवक भाजपाचे निवडून आले आहे. दरम्यान, शनिवारी (17 जानेवारी) राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत निवडून आलेल्या सर्व नगरसेवकांचा सत्कार कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी निवडून आलेल्या नगरसेवकांना मार्गदर्शन करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "अशा पद्धतीचं जेव्हा यश मिळत असतं, तेव्हा जबाबदारी ही खूप वाढत असते. प्रचंड मोठ्या अपेक्षेनं जनतेनं साथ दिली असून त्यांच्या अपेक्षेनुसार आपण काम केलं पाहिजे. महानगरपालिका हा काही आपला कमिशनचा धंदा नाही तर सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाचा एक उपक्रम म्हणून हाती घेतला असून तसा व्यवहार केला पाहिजे. तसंच कुठल्याही पद्धतीनं उन्माद केलेलं चालणार नाही," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
भाजपानं पुण्यात इतिहास रचला : देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "जे थोड्या मतांनी राहून गेले, ते भावी नगरसेवक आहेत. मला अतिशय आनंद आहे. भाजपानं पुण्यात इतिहास रचला आहे. सर्व नेते आणि नगरसेवक हे या इतिहासाचे शिल्पकार आहे. पुण्याच्या इतिहासात इतकं मोठं बहुमत कुठल्याही पक्षाला मिळालेलं नव्हतं. पुणेकरांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जो विकासाचा अजेंडा आहे. त्यावर मोहोर लावली आहे. पुण्याची निवडणुक ही मिडियामध्ये खूप गाजत होती. त्यामुळं असा संभ्रम होता की, चुरशीची लढत होती. पण आपण सगळ्यांनी तिला एकतर्फी केली," असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्य मत व्यक्त केलं.
कुठल्याही पद्धतीनं उन्माद केलेला चालणार नाही : पुढं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, "अशा पद्धतीचं जेव्हा यश मिळत असतं, तेव्हा जबाबदारी ही खूप वाढत असते. प्रचंड मोठ्या अपेक्षेनं जनतेनं साथ दिली असून त्यांच्या अपेक्षेनुसार आपण काम केलं, तर पुढची 25 वर्ष आपण हलणार नाही आणि जर आपण या विश्वासाला पात्र न ठरलो. तर लाटेप्रमाणे निघून जातो. आपले नेते मोदीजी यांच्याकडून जर काही शिकायचं असेल तर मोदीजी कुठल्याही विजयानंतर एकही दिवस शांत बसलेले नसतात. ते दुसऱ्या दिवशी लगेच कामाला लागतात आणि पुढच्या पाच वर्षांचा विकासाचं नियोजन करत असतात. आपल्याला देखील त्यांच्याप्रमाणे पुढच्या पाच वर्षांचा नियोजन करायचा आहे. तसंच पुढं पक्ष ज्याला जी जबाबदारी देईल, त्याला पारदर्शी काम करायचं आहे. महानगरपालिका हा काही आपला कमिशनचा धंदा नाही तर सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाच एक उपक्रम म्हणून हाती घेतला असून तसा व्यवहार केला पाहिजे. तसंच कुठल्याही पद्धतीनं उन्माद केलेला चालणार नाही, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
