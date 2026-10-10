"उसाला प्रतिटन 5500 रुपये उचल द्या,अन्यथा धुरांडी पेटू देणार नाही", ऊस परिषदेत राजू शेट्टींचा इशारा
12 ऑक्टोबरला हमीभावाची बैठक दिल्लीत होणार आहे. या बैठकीत तोडगा न निघाल्यास महाराष्ट्र-कर्नाटकातील राष्ट्रीय महामार्ग 13 ऑक्टोबरपासून बंद पाडू," असा इशाराही राजू शेट्टींनी दिला.
Published : October 10, 2026 at 10:11 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 10:54 PM IST
कोल्हापूर : यंदा तुटणाऱ्या उसाला प्रतिटन 5500 रुपये पहिली उचल मिळाली पाहिजे, अन्यथा कारखान्यांची धुरांडी पेटू देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. शनिवारी (10 ऑक्टोबर) जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह मैदानावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेद्वारे आयोजित ऊस परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राज्यभरातून मोठ्या संख्येनं शेतकऱ्यांनी हजेरी लावली होती.
शेतकऱ्यांनी ऊस तोडणीला गडबड करू नये : "वातावरणावर एल निनोच्या प्रभावानं यंदाच्या ऊस उत्पादनात घट होणार आहे. परिणामी केंद्र सरकारला साखर आयात करावी लागणार असल्यामुळं यंदाच्या साखरेला सोन्याचा भाव मिळणार आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी ऊस तोडणीला गडबड करू नये. साखर कारखानदारांवर केंद्र सरकारचा कारखाने सुरू करण्यासाठी दबाव आहे. मात्र त्यांनी याला बळी पडू नये, अन्यथा गाठ आमच्याशी आहे," असा इशारा राजू शेट्टी यांनी आपल्या भाषणात दिला.
उत्पादित झालेली साखर गायब कशी होते? : याचबरोबर, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाहांकडे देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे, इतकी सुरक्षा व्यवस्था असताना देशातील उत्पादित झालेली साखर गायब कशी होते? असा सवाल करत राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. "यंदा बाजारपेठेत साखरेचा तुटवडा जाणवत असल्यामुळं दिल्लीतून प्रत्येक साखर कारखान्यांना कारखाना सुरू करण्यासाठी का फोन येत आहेत? मात्र आम्ही महाराष्ट्र ,कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यातील कारखाने सुरू करु दिले नाही, तर 200 रूपये किलो साखर होईल, कारखाने सुरू करण्याचा प्रयत्न केला तर तुमची थडगी बांधल्याशिवाय सोडणार नाही," असं राजू शेट्टी म्हणाले.
राष्ट्रीय महामार्ग 13 ऑक्टोबरपासून बंद पाडू : पुढं राजू शेट्टी यांनी सांगितलं की, "वातावरणावर एल निनोच्या प्रभावानं यंदा पाऊस कमी झाला आहे. यामुळं उसाच्या उत्पादनावर परिणाम होणार असून यंदाचा गळीत हंगाम संपल्यानंतर केंद्र सरकारला 10 लाख साखर आयात करावी लागणार आहे. यामुळं केंद्र सरकारकडून इथेनॉलला प्रतिलिटर 70 रुपये आणि साखर 50 रुपये प्रतिकिलोचा हमीभाव मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांकडून साखर मिळणार नाही. तसंच पहिल्यांदाच केंद्र सरकारनं शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींना बैठकीसाठी बोलावलं असून 12 ऑक्टोबरला हमीभावाची बैठक राजधानी दिल्लीत होणार आहे. या बैठकीत तोडगा न निघाल्यास महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील राष्ट्रीय महामार्ग 13 ऑक्टोबरपासून बंद पाडू," असा इशाराही राजू शेट्टी यांनी दिला.
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