पवार कुटुंबीय यंदा दिवाळी साजरी करणार नाहीत, सुप्रिया सुळेंची माहिती

यंदा पवार कुटुंबीयांच्या वतीने दिवाळी साजरा केली जाणार नसल्याची माहिती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे.

NCP MP Supriya Sule
राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 16, 2025 at 11:06 AM IST

पुणे: येत्या 18 ऑक्टोबरपासून सर्वत्र दिवाळी सण मोठ्या उत्साहात साजरा होणार असून, देशभरात विविध राजकीय पक्ष तसेच कुटुंबीयांच्या घरीदेखील दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात येत असते. राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून पवार कुटुंबीयांच्या वतीने देखील कुटुंबातील सगळे सदस्य एकत्र येत दिवाळी साजरा केली जाते, मात्र यंदा पवार कुटुंबीयांच्या वतीने दिवाळी साजरा केली जाणार नसल्याची माहिती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे.

यावर्षीची दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्णय : खासदार सुप्रिया सुळे यांनी याबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट करत सांगितलं की, आमच्या काकी भारती प्रतापराव पवार यांचं नुकतंच निधन झालंय. त्या आम्हा सगळ्यांसाठी आईसमान होत्या. म्हणूनच आम्ही सर्व पवार कुटुंबीयांनी मिळून यावर्षीची दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दरवर्षी गोविंदबाग, बारामती येथे होणारी दिवाळी आणि दिवाळीच्या पाडव्यानिमित्त होणारा सहृदयांच्या भेटीचा कार्यक्रम देखील यावर्षी होणार नाही, कृपया आपण सर्वांनी याची नोंद घ्यावी. आपणा सर्वांना ही दिवाळी आनंदाची, सुखसमृद्धीची आणि भरभराटीची जावो ही सदिच्छा, असं यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलंय.

बारामतीत पहिल्यांदाच दोन दिवाळी पाडवा कार्यक्रम पाहायला मिळाले होते : राज्याच्या राजकारणात दिवाळी पाडव्याचा कार्यक्रम गेल्या अनेक वर्षापासून पवार कुटुंबीय एकत्रित येत साजरा करीत असतात. मागील वर्षी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पक्षातून बंडखोरी करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर दावा केल्यानंतर बारामतीत पहिल्यांदाच दोन दिवाळी पाडवा कार्यक्रम पाहायला मिळाले होते. एकीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कुटुंबीयांचा पाडवा तर दुसरीकडे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा पाडवा कार्यक्रम पाहायला मिळाला होता. यंदा मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली होणारा दिवाळी पाडवा कार्यक्रम होणार नसून यावर्षीची दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्णय पवार कुटुंबीयांनी घेतला आहे.

