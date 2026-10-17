यंदा पवार कुटुंबीय दिवाळी साजरी करणार नाही; सुप्रिया सुळे म्हणाल्या...
यावर्षी पवार कुटुंबीयांनी दिवाळी (Diwali) साजरी न करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामागचं कारण खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी सांगितलं.
Published : October 17, 2026 at 7:37 PM IST
पुणे : राज्यात यंदाच्या पावसाळ्यात कमी प्रमाणात झालेल्या पावसामुळं अनेक भागातील पिकं जळाली असून, दुष्काळी परिस्थितीमुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय. गेल्या अनेक वर्षांपासून बारामती येथे पवार कुटुंबीय एकत्र येऊन दिवाळी (Diwali) साजरी करतात. मात्र, यंदा शेतकऱ्यांवर ओढवलेले संकट आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन यामुळं पवार कुटुंबीय यंदाची दिवाळी साजरी करणार नसल्याची माहिती, खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी दिली. विधान परिषदेच्या पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज पुण्यातील निसर्ग मंगल कार्यालयात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी महिती दिली.
दादांच्या निधनामुळं यंदा दिवाळी साजरी करणार नाही : सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "आमच्या घरातील कर्ता पुरुष दादा गेला आहे. त्यामुळं आम्ही यंदा दिवाळी साजरी करणार नाही. आमच्या कुटुंबातील दोन ते तीन मुलांची नुकतीच लग्ने झाली आहेत. त्यांची लग्नानंतरची पहिली दिवाळी असली, तरी यंदा कोणताही सण साजरा केला जाणार नाही. त्यातच राज्यात दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती आहे. शेतकरी संकटात असताना आम्ही दिवाळी कशी साजरी करणार?" असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय.
विधान परिषदेच्या दोन्ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस लढवणार : विधान परिषदेच्या निवडणुकीबाबत बोलताना सुळे म्हणाल्या, "महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही सर्वजण एकत्रितपणे निवडणूक लढवत आहोत. त्यासंदर्भात आज बैठक सुरू आहे. निवडणुकीत अशा गोष्टी होत असतात. आम्हाला कोणतीही तक्रार नाही. दोन्ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या असून, आम्ही त्या लढवत आहोत.
दिल्लीत एक कायदा आणि महाराष्ट्रात दुसरा कायदा का? : पुण्यात आज कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीनं 'लहरा दो तिरंगा' आंदोलन करण्यात येत आहे. याबाबत विचारलं असता सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "कॉक्रोच जनता पार्टीला आंदोलन करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. येथे आंदोलनाला परवानगी दिली जात असेल, तर मी त्याचं स्वागत करते. मात्र, दिल्लीत तिरंगा आंदोलन करण्यासाठी परवानगी दिली जात नाही आणि महाराष्ट्रात परवानगी मिळते. मग दिल्लीत एक कायदा आणि महाराष्ट्रात दुसरा कायदा का? देश एक असताना दोन वेगवेगळे कायदे कसे असू शकतात?. डबल इंजिन सरकारमध्ये दोन वेगवेगळे कायदे कसे असू शकतात? यामागे काही अंतर्गत राजकारण आहे का, हे मला माहीत नाही. दिल्ली आणि महाराष्ट्रासाठी वेगवेगळे निर्णय घेतले जात आहेत का?, असा प्रश्न पडतो. हा अत्यंत चिंताजनक विषय आहे."
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