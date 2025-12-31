पौष भागवत एकादशी 2025: नववर्षाआधी विठ्ठल दर्शनाची ओढ; पंढरपुरात दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी
सरत्या 2025 वर्षाला अखेरचा निरोप देऊन येणाऱ्या नवीन 2026 वर्षाचं स्वागत विठ्ठल-रुक्मिणीच्या (Vitthal Rukmini) दर्शनानं करण्यासाठी, आज (31 डिसेंबर) लाखो भाविक पंढरपूरमध्ये दाखल झाले आहेत.
Published : December 31, 2025 at 7:15 PM IST
पंढरपूर : एकादशी तिथीचं विशेष महत्त्व आहे. वर्षभरातील सर्व व्रतांमध्ये एकादशीचं व्रत सर्वश्रेष्ठ मानलं जाते. पौष भागवत एकादशी (Bhagwat Ekadashi 2025) आणि 31 डिसेंबरचा योग जुळून आल्यानं अनेक मंदिरांमध्ये भक्तीचा उत्साह दिसून आला आहे. आज पहाटेपासूनच पंढरपूरमध्ये विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी भाविकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.
एकादशीच्या दिवशी विठ्ठलाचं दर्शन : पंढरपूरमध्ये पुत्रदा एकादशीचा सोहळा मोठ्या उत्साहामध्ये संपन्न झाला. पुत्रदा एकादशीच्या दिवशी विठ्ठलाचं दर्शन घेण्यासाठी राज्यातील कानाकोपऱ्यातून भाविक मोठ्या प्रमाणावर दाखल झाल्यानं नामदेव पायरी परिसरासह प्रदक्षिणा मार्ग गर्दीनं फुलून गेला. आज अनेक ठिकाणी 31 डिसेंबरच्या दिवशी मोठ्या पार्टीचं आयोजन केलं जाते. मात्र, शेवटच्या दिवशी विठ्ठलाचं दर्शन घेऊन या नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला केलेले संकल्प पूर्णत्वास गेल्याची भावना भाविकांनी व्यक्त केली.
"31 डिसेंबर रोजी आम्ही पार्टी करत नाही. तुळजापूर, सोलापूर, पंढरपूर येथील देवाचं दर्शन घेण्यासाठी आम्ही 51 लोक आलो आहोत. देवाच्या आशीर्वादानं चांगल्या गोष्टी घडल्या आहेत."– भाविक, कोल्हापूर
"भगवंतांच्या सानिध्यात राहिलो, पुरातून आम्हाला वाचवलं त्याबद्दल आम्ही भगवंतांचे आभारी आहोत."- भाविक, करमाळा
"2025 वर्ष अडचणीत गेलं, पिकांचं मोठं नुकसान झालं. पण देवाच्या भरवश्यावर आम्ही आहोत. शेवटची एकादशी आहे. शेतकऱ्यांचं चांगलं होऊ दे ही प्रार्थना केली." - शेतकरी, परांडा, धाराशीव.
"पांडुरंगाच्या कृपेनं आरोग्य उत्तम आहे. वय 60 वर्षे आहे. पण आजही मी 65 किलोचे पोते उचलू शकतो." - बाबासो कदम, कोरेगाव, सांगली
साई बाबा मंदिर रात्रभर दर्शनासाठी खुलं : नवीन वर्षाची सुरुवात साईबाबांच्या दर्शनानं व्हावी, यासाठी आज देश-विदेशातील लाखो भाविक शिर्डीत दाखल झाले आहेत. या भाविकांना साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन मिळावं, यासाठी आज साईबाबा संस्थानच्यावतीनं साईबाबा मंदिर रात्रभर दर्शनासाठी खुलं ठेवण्यात आलं आहे. साईबाबा मंदिरासह संपूर्ण परिसराला विद्युत रोषणाईसह विविध फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे.
