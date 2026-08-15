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गेटवेवर देशभक्तीच्या सुरांनी रंगला स्वातंत्र्यदिन : सैन्य दलातील बँडच्या सादरीकरणाला मुंबईकरांची दाद

गेटवे ऑफ इंडिया परिसर देशभक्तीच्या सुरांनी अक्षरशः दुमदुमून गेला. सैन्य दलातील बँडच्या दमदार वादनासोबतच मनाला भुरळ घालणारी देशभक्तीपर गाणी ऐकताना उपस्थित मुंबईकरांनी मनसोक्त दाद दिली.

Independence day 2026
सैन्य दलातील बँडच्या सादरीकरणाला मुंबईकरांची दाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2026 at 10:41 PM IST

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मुंबई : स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने आज सायंकाळी गेटवे ऑफ इंडिया परिसर देशभक्तीच्या सुरांनी अक्षरशः दुमदुमून गेला. सैन्य दलातील बँडच्या दमदार वादनासोबतच मनाला भुरळ घालणारी देशभक्तीपर गाणी ऐकताना उपस्थित मुंबईकरांनी मनसोक्त दाद दिली. सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास सुरू झालेला हा कार्यक्रम रात्री साडेसातपर्यंत रंगला.

Independence day 2026
सैन्य दलातील बँडच्या सादरीकरणाला मुंबईकरांची दाद (ETV Bharat)

सिव्हिलियन कोरसनं सादर केले गीत : कार्यक्रमाची सुरुवात पाईप बँडच्या सादरीकरणानं झाली. त्यानंतर ‘वंदे मातरम्’च्या १५० वर्षांच्या निमित्ताने सिव्हिलियन कोरसनं हे गीत सादर केलं. पुढे अनिल बजपाई, गुल सक्सेना आणि प्रणव यांच्यासह सैन्य दलातील गायकांनी देशभक्तीपर गाण्यांची मैफलच रंगवली. ‘कर चले हम फिदा’, ‘वंदे मातरम्’, ‘ऐ वतन ऐ वतन’, ‘दिल दिया है’, ‘संदेसे आते हैं’ आणि ‘ये देश है वीर जवानों का’ अशी गाणी सुरू होताच वातावरणात वेगळीच रंगत आली. त्यानंतर ‘तेरी मिट्टी’, ‘कदम कदम’, ‘कांधों से कदम’, ‘मां तुझे सलाम’, ‘आरंभ है प्रचंड’ आणि ‘सुनो गौर से’ या गाण्यांनी कार्यक्रमाचा उत्साह आणखी वाढवला. ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ हे गुल सक्सेना यांनी सादर करताच उपस्थितांमध्ये शांतता पसरली आणि अनेक जण गाण्यात अक्षरशः तल्लीन झाले. त्यानंतर ‘जय हो’ या गाण्यावर सैन्य दलातील गायक आणि गुल सक्सेना यांनी एकत्र सादरीकरण केलं. या गाण्याला उपस्थितांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळाला. या कार्यक्रमात अनिल बजपाई, गुल सक्सेना आणि प्रणव यांनी प्रत्येकी तीन गाणी सादर केली, तर लष्करी गायकांनी तब्बल नऊ गाणी सादर केली. काही गाण्यांमध्ये त्यांनी इतर गायकांसोबतही सहभाग घेतला. त्यामुळे कार्यक्रमात सैन्य दलातील बँडचा जोश आणि गाण्यांचा सुरेलपणा यांचा छान मेळ पाहायला मिळाला.

Independence day 2026
सैन्य दलातील बँडच्या सादरीकरणाला मुंबईकरांची दाद (ETV Bharat)

एलईडी स्क्रीनवर पाईप बँडचे विशेष प्रदर्शन : कार्यक्रमाच्या शेवटी एलईडी स्क्रीनवर पाईप बँडचे विशेष प्रदर्शन दाखवण्यात आले. त्यानंतर कार्यक्रमाची सांगता झाली. गेटवे ऑफ इंडियासारख्या ऐतिहासिक ठिकाणी सैन्य दलातील बँडचे सादरीकरण आणि त्यावर सुरू असलेली देशभक्तीपर गाणी यामुळे स्वातंत्र्यदिनाचा माहोल आणखी खास झाला. जवानांच्या शौर्याला आणि देशसेवेला सलाम करणाऱ्या या कार्यक्रमातून उपस्थितांना स्वातंत्र्यदिनाचा उत्साह वेगळ्या पद्धतीने अनुभवता आला. गेटवेवर जमलेल्या मुंबईकरांसाठी ही देशभक्तीची सुरेल मैफल स्वातंत्र्यदिनाच्या आठवणींमध्ये कायम राहणारी ठरली.

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TAGGED:

GATEWAY OF INDIA
MILITARY BAND WINS MUMBAI
सैन्य दलातील बँड
गेटवे ऑफ इंडिया
INDEPENDENCE DAY 2026

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