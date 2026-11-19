पत्नीच्या जाचाला कंटाळलेल्या पुरुषांसाठी पुरुष आयोग निर्माण करा; जागतिक पुरुष दिनानिमित्त पत्नीपीडित पुरुष संघटनेची मागणी
जागतिक पुरुष दिनानिमित्त (International Mens Day 2026) पत्नीपीडित पुरुष संघटनेने पुरुष आयोग स्थापनेची मागणी केली. ईटीव्ही भारत प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांनी घेतलेला आढावा.
Published : November 19, 2026 at 4:14 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 4:19 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून विविध कायदे करण्यात आलेत. मात्र, या कायद्यांचा काही ठिकाणी गैरवापर होत असल्याचा आरोप पत्नीपीडित पुरुष संघटनेने केला आहे. जागतिक पुरुष दिनानिमित्त (19 नोव्हेंबर) (International Mens Day 2026) संघटनेच्या वतीने काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये पुरुष आयोग स्थापन करण्याची मुख्य मागणी करण्यात आली आहे.
दोघांसाठी वेगवेगळे कायदे कशासाठी? : गेल्या पंधरा वर्षांपासून पुरुषांवरील होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत चालली आहे. न्यायालयात देखील महिलांच्या बाजूने निर्णय देण्यात येत असल्यानं पुरुष हवालदिल झाले आहेत. कौटुंबिक कलह झाल्यास न्याय मिळणार नसल्यानं अनेक पुरुष आत्महत्या देखील करण्याचा मार्ग निवडत आहेत. स्त्री पुरुष समान मानणाऱ्या देशात न्याय मागण्यासाठी दोघांसाठी वेगवेगळे कायदे कशासाठी? असा प्रश्न पत्नीपीडित पुरुष संघटनेचे प्रमुख भरत फुलारे यांनी उपस्थितीत केला आहे.
वैजापूर तालुक्यात घडली अजब घटना : कारभारी कुकलारे यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार, त्यांचे आणि त्यांच्या पत्नीचे काही वाद आहेत. त्यामुळं दोघेही विभक्त राहतात, मात्र त्यांच्यात असणारे वाद अगदी विकोपाला गेले आहेत. कारभारी सध्या वाळूज येथील खाजगी कंपनीत काम करत असून ते मूळ वैजापूर तालुक्यातही पोळ रांजणगाव येथील रहिवासी आहेत. ते स्वतः ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून कार्यरत राहिले आहेत. त्यांच्या पत्नीला दुसरा विवाह करायचा असल्यानं तिनं ग्रामपंचायतीमधून कारभारी यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र काढले. सदरील प्रकार लक्षात आल्यावर त्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यासाठी त्यांनी पोलीस ठाण्यासह न्यायालयापर्यंत धाव घेतली. न्यायालयाने चौकशी करण्याचे आदेश देण्यापूर्वी त्यांना पोडगी देण्याचे आदेश सुनावले. या निर्णयाचा मान ठेवत कागदोपत्री आधी मला जिवंत करण्याची मागणी त्यांनी न्यायालयाला केली, शिवाय त्याच्या कौटुंबिक प्रकरणात न्याय देण्याची मागणी केली. कौटुंबिक कलह झाल्यास सर्वस्वी जबाबदार पुरुषाला पकडले जात आहे. महिलांच्या बाजूने कायदे असल्यानं त्याचा गैरफायदा महिला घेत असल्याचा आरोप पत्नीपीडित पुरुष संघटनेचे अध्यक्ष भरत फुलारे यांनी केला आहे.
महिलांच्या बाजूने कायदे असल्यानं पुरुष अडचणीत : जुन्या काळी महिलांवर होणारे अत्याचार पाहता त्यांच्या सुरक्षेसाठी अनेक कायदे केंद्र आणि राज्य सरकारने तयार केलेत. त्यामुळं आता महिलांना सुरक्षित वातावरण निर्माण झालं आहे. मात्र काही ठिकाणी याच कायद्यांचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचा आरोप पत्नीपीडित पुरुष संघटनेचे अध्यक्ष भरत फुलारे यांनी केलाय. महिला घरात आल्यानंतर काही वर्षातच आपल्या सासरच्या लोकांसोबत काहीतरी कारण काढून भांडण करते आणि त्यांच्या विरोधातच पोलीस तक्रार देते. एकदा तक्रार आल्यानंतर महिलेच्या सुरक्षेसाठी तातडीने सासरच्या मंडळींवर गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. मात्र, प्रकरणाची शहानिशा केली जात नाही, त्यानंतर पुढे न्यायालयीन कामकाजात अनेक वर्ष निघून जातात. त्यात सदरील महिलेच्या सासरच्या मंडळींचा वेळ आणि पैसा जातो शिवाय अब्रूही जाते. त्यामुळं महिलांसाठी केलेल्या कायद्यांचा गैरफायदा अधिक घेत जात असल्याचा आरोप पत्नीपीडित पुरुष संघटनेतर्फे करण्यात आला. वाढत असलेल्या अशा प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी आता कायद्यात काही प्रमाणात बदल करण्याची गरज असल्याचा देखील सांगण्यात आलं.
पुरुषांच्या आत्महत्या वाढल्या : कौटुंबिक कलह निर्माण झाल्यास पुरुषांच्या बाजूने कायदा विचार करत नाही, त्यामुळं आपल्याला येणाऱ्या अडचणी पुरुष कोणालाही सांगू शकत नाही. मनात अनेक संभ्रम निर्माण होतात, न्यायव्यवस्थेत न्याय मिळण्यास खूप उशीर लागतो. मात्र न्याय मागण्यासाठी त्याला वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो. महिलांच्या बाजूने तक्रार झाल्यास न्यायालयीन कामकाजाची शुल्क त्यांना आकारले जात नाहीत, मात्र पुरुषांना ते द्यावे लागतात. त्यात आर्थिक परिस्थिती खराब होते, ताण-तणाव वाढतो आणि पुरुष हा आत्महत्या करतो. एकंदरीत भारतात होणाऱ्या एकूण आत्महत्यांच्या जवळपास 78 टक्के आत्महत्या या पुरुषांच्या, तर 22 टक्के आत्महत्या या महिलांच्या होत असतात. पुरुषांना आपल्या वेदना सांगता येत नाहीत, कौटुंबिक बाब असल्यानं त्यांचं कोणी ऐकूनही घेत नाही, त्यामुळं हा परिणाम असल्याचा दावा भरत फुलारी यांनी केला.
पुरुष आयोगाची गरज : महिलांसाठी महिला आयोग, तक्रार निवारण केंद्र अस्तित्वात असल्याने त्यांना न्याय मागण्यासाठीची योग्य यंत्रणा सज्ज आहे. महिला आपल्या तक्रारी त्यांच्याकडे मांडू शकतात, त्यांनंतर त्यांच्या आरोपांबाबत सासरच्या मंडळींना जाब विचारला जातो. महिला आयोग पुरुषांवर कारवाई साठी शिफारस करू शकते, त्यानुसार सासरच्या लोकांवर कारवाई होते. मात्र सदरील महिलांचे ऐकून घेताना त्या तक्रारी योग्य आहेत का? त्याची शहानिशा केली जात नाही. पुरुषांची देखील बाजू असते, ते देखील वेगळं आणि खरं असू शकते त्याबाबत विचार केला जात नाही. खोट्या तक्रारी केल्यास महिलांवर कारवाई झाली पाहिजे, तसे झाल्यास खोट्या तक्रारी करताना अनेक वेळा विचार केला जाईल. पुरुषांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी महिला आयोग प्रमाणे पुरुष आयोग देखील स्थापन केला पाहिजे, तक्रार निवारण केंद्र प्रत्येक शहरात असले पाहिजे अशा काही मागण्या केल्याची माहिती पीडित पुरुष संघटनेचे अध्यक्ष भरत फुलारे यांनी दिली.
पुरुष दिन उत्साहात का नाही : 8 मार्च रोजी 'जागतिक महिला दिवस' साजरा केला जातो. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात त्याचा जल्लोष सर्वत्र साजरा केला जातो. महिलांसाठी हार, फुले उधळली जातात, त्यांचा सन्मान केला जातो. महिलांसाठी ठेवलेला हा दिवस त्यांच्या बाबतीत कृतज्ञता व्यक्त करणारा दिवस मानला जातो. सरकारी - खासगी सर्व कार्यालयात त्यांना शुभेच्छा दिल्या जातात. समाज माध्यमांवर देखील त्यांचं कौतुक केलं जातं, ही चांगली बाब आहे, यात कुठलीच शंका नाही. मात्र, 19 नोव्हेंबर हा 'जागतिक पुरुष दिन' म्हणून साजरा केला जातो. मात्र या दिवशी कुठलाही प्रकारे आनंद, जल्लोष किंवा उत्साह व्यक्त केला जात नाही. मुळात हा दिवस असतो हे अनेकांना माहिती देखील नाही. कारण पुरुष आपल्या कामांमध्ये व्यस्त असतात. त्यांच्याप्रती कृतज्ञता कोणीही व्यक्त करत नाही. जसं महिला हे संसारात गाडा चालवणारी महत्त्वाची घटक मानली जाते, त्याचप्रमाणे पुरुषही एक महत्त्वाचा घटक असतो. त्यामुळx पुरुष दिन देखील सर्वत्र साजरा केला पाहिजे, अशी मागणी पत्नीपीडित पुरुष आश्रम संघटनेतर्फे करण्यात आली.
15 वर्षांपासून संघटना कार्यरत : मागील पंधरा वर्षापासून पत्नीपीडित पुरुष संघटना विविध स्तरावर पुरुषांच्या अडचणी मांडण्याचं काम करत आहे. आज घडीला जवळपास 12 हजार सदस्य नोंदणी संघटनेकडं झाली असून हे सर्व सदस्य आपल्या पत्नीपासून पीडित आहेत. संघटनेत काम करत असताना पुरुषांना येणाऱ्या अडचणी पाहता तीन प्रकारे त्याचे वर्गीकरण करून नोंदणी करण्यात येत आहे. त्यामध्ये पहिला प्रकार म्हणजे पुरुष न घाबरता उघडपणे आपल्या समस्या मांडतात. दुसऱ्या टप्प्यात पुरुष फक्त नोंदणी करून आपल्या अडचणी मांडतात नंतर, मात्र ते समोर येत नाहीत आणि तिसऱ्या प्रकारात पुरुष आपली व्यथा ओळख न उघड करता फक्त आपली तक्रार किंवा आपली व्यथा संघटनेकडे नोंदवतात. या तिन्ही प्रकारच्या लोकांसाठी काम करण्यात येत असल्याची माहिती, पत्नी पीडित पुरुष संघटनेच्या वतीनं देण्यात आली.
आपल्या मागण्यांकडं लक्ष वेधण्यासाठी विविध आंदोलन : संघटनेच्या वतीनं वर्षातून दोन ते तीन वेळा विविध लक्षवेधी आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचं काम केलं जातं. त्यामध्ये दसऱ्याच्या दिवशी रावण दहन ऐवजी सुरर्नखा दहन केलं जातं. रावणाच्या मनात प्रभू श्री रावणाच्या विरोधात विष कालवण्याचे काम तिनं केलं. त्यामुळं पुरुषांमधील वाईट वृत्ती जाळावी त्याप्रमाणे महिलांच्या मनातील वृत्ती देखील नष्ट करण्याचा संघटनेचा मानस असतो. त्याचबरोबर वटसावित्री पौर्णिमेला सर्व महिला वडाला प्रदक्षणा मारून हाच नवरा मिळावा यासाठी उपवास करतात. मात्र त्यापूर्वी पिंपळाच्या झाडाला उलट्या प्रदक्षिणा मारून ही पत्नी आम्हाला यापुढे नको अशी मनोकामना करत आगळवेगळा आंदोलन केलं जातं. शिवाय जागतिक पुरुष दिनाच्या निमित्ताने कोलांटी उडी किंवा शीर्षासन आंदोलन करून सरकारचं लक्ष आपल्या मागण्यांकडं वेधण्याचा प्रयत्न केला जातो. जोपर्यंत पुरुषांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत ही संघटना त्यांच्या हक्कासाठी सरकारकडं लढेल असा इशारा पत्नीपीडित पुरुष आश्रमाचे प्रमुख भरत फुलारे यांनी दिला.
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