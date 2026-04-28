केईएममध्ये रुग्णाच्या नातेवाईकांचा धिंगाणा; परिचारिका, सुरक्षा रक्षकाला मारहाण

रुग्णाच्या प्रकृतीबाबत माहिती देताना परिचारिका आणि नातेवाईकांमध्ये वाद झाला. शाब्दिक वाद वाढल्यानंतर काही नातेवाईकांनी संतापाच्या भरात कर्मचाऱ्यांवर हात उचलला.

Published : April 28, 2026 at 7:29 PM IST

मुंबई : परळ येथील केईएम रुग्णालयात रुग्णाच्या नातेवाईकांनी आज मंगळवारी (28 एप्रिल) सकाळी परिचारिका आणि सुरक्षा रक्षकावर हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. उपचारावरून झालेल्या वादानंतर नातेवाईक आक्रमक झाले. त्यांनी आरडाओरड करत कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की केली. यावेळी हस्तक्षेप करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकालाही मारहाण करण्यात आली. या घटनेमुळे काही काळ रुग्णालयातील वातावरण तणावपूर्ण झालं होतं.

नेमकं काय घडलं? : रुग्णालय प्रशासनाच्या माहितीनुसार, रुग्णाच्या प्रकृतीबाबत माहिती देताना परिचारिका आणि नातेवाईकांमध्ये वाद झाला. शाब्दिक वाद वाढल्यानंतर काही नातेवाईकांनी संतापाच्या भरात कर्मचाऱ्यांवर हात उचलला. गोंधळ वाढू नये म्हणून सुरक्षा रक्षकानं मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यालाही मारहाण करण्यात आली.

घटनेनंतर रुग्णालय प्रशासनानं पोलिसांकडे तक्रार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, अशी माहिती केईएमच्या डीन डॉ. संगीता रावत यांनी दिली. या प्रकारामुळे डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना चिंताजनक मानली जात असून, सरकारी रुग्णालयांतील वाढती गर्दी, अपुरी सुरक्षा, नातेवाईकांचा ताण आणि संवादातील अडथळे यामुळे अशा घटना घडत असल्याचं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. मुंबईतील रुग्णालयांमध्ये यापूर्वीही अशा घटना घडल्या असून, सुरक्षा व्यवस्थेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी : घटनेनंतर रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. रुग्णालयात प्रवेश नियंत्रण कडक करणं, संवेदनशील विभागांमध्ये अतिरिक्त सुरक्षा, प्रत्येक वॉर्डमध्ये प्रशिक्षित रक्षक नेमणं आणि आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित प्रतिसाद देणारी यंत्रणा उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

केईएमसारख्या मोठ्या रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण आणि नातेवाईक येत असल्यानं विद्यमान सुरक्षा अपुरी असल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. यापूर्वीही अशा घटनांनंतर सुरक्षा रक्षकांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

पोलीस तपास सुरू : दरम्यान, पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू असून सीसीटीव्ही फुटेज, प्रत्यक्षदर्शींची माहिती आणि रुग्णालय प्रशासनाची तक्रार याच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या घटनेनंतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. रुग्णसेवा देणारे कर्मचारी सुरक्षित नसतील तर आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम होईल, अशी प्रतिक्रिया केईएमचे निवासी डॉक्टर राहुल कांबळे यांनी व्यक्त केली. दोषींवर कठोर कारवाई आणि कायमस्वरूपी सुरक्षा उपाययोजनांची मागणी जोर धरत आहे.

