धक्कादायक! येरवडा मनोरुग्णालयात रुग्णांकडूनच स्वच्छतेची कामं; प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार उघड

पुण्यातील येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात (Yerwada Regional Mental Hospital) रुग्णांकडून स्वच्छतेची कामं करून घेतली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालय
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 8, 2026 at 8:30 PM IST

पुणे : शहरातील येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात (Yerwada Regional Mental Hospital) राज्यभरातून शेकडो रुग्ण उपचारासाठी येतात. मात्र, रुग्णालय प्रशासनाकडून रुग्णांची हेळसांड होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

कामचुकार कर्मचाऱ्यांकडून मनोरुग्णालयात रुग्णांचा छळ : पुण्यातील महाराष्ट्र शासनाच्या येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात अस्वच्छता, घाण व दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले असून धक्कादायक बाब म्हणजे रुग्णांना योग्य सोयीसुविधा मिळण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळं रुग्णांकडूनच कामे करून घेतली जात आहे. या गंभीर प्रकारामुळं मनोरुग्णांची प्रचंड हेळसांड होत आहे. त्यामुळं मानसिक आजारातून बरं होणं तर दूर, पण हे मनोरुग्ण समस्यांच्या गर्तेत अडकत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

कर्मचारी लाटतात शासनाचा पगार : पुण्यातील येरवडा येथील मनोरुग्णालयात 15 वार्डात सध्या सुमारे 920 मनोरुग्ण उपचार घेत असून या रुग्णालयात टॉयलेट स्वच्छ करून घेणं, मैला स्वच्छ करून घेणं अशी कामं मनोरुग्णांकडून करून घेतली जात आहेत. एवढंच नव्हं तर कपडे ढकलगाडीतून वाहून नेणे, जेवण वाहून नेणे अशी कामं देखील रुग्णांकडून करून घेतली जात आहेत. कर्मचारी मात्र फुकट शासनाचा पगार लाटत असून आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घ्यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.

कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार : याबाबत प्रतिक्रिया देताना अधीक्षक श्रीनिवास कोलोड म्हणाले, "आपण याआधीही कामात अनियमितता करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांचं निलंबन केलं आहे. पुढील काळातही अशीच कारवाई करण्यात येईल. मनोरुग्णांना कामाला लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येईल. आपण अधीक्षकपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर कामकाजात अनेक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत असून यासाठी सर्वांचं सहकार्य आवश्यक आहे."

