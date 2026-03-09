कोल्हापूरच्या पाटगावचे माजी सरपंच दोन महिन्यांपासून बेपत्ता, मस्साजोग पुनरावृत्तीची भीती व्यक्त
बीडच्या मस्साजोगची पुनरावृत्ती कोल्हापुरात झाली आहे का? अशी चर्चाही जिल्ह्यात जोर धरू लागली आहे.
कोल्हापूर - राज्यभर गाजलेल्या बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग प्रकरणाची कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पुनरावृत्ती झाली का? अशी भीती व्यक्त केली जाते. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या भुदरगडमधील पाटगावचे माजी सरपंच गेल्या दोन महिन्यांपासून बेपत्ता आहेत. मात्र, त्यांचा अजून कोणताही मागमूस लागत नाही. पोलिसांना देखील तपासात अद्याप कोणतंच यश आलं नाही. त्यामुळं संबंधित माजी सरपंचांचं काय झालं? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. या प्रकरणात जिल्हा पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांची माजी सरपंचाच्या नातेवाईकांनी भेट घेऊन सविस्तर माहिती दिली.
काय आहे नेमकं प्रकरण? - कोल्हापूरच्या पाटगावचे माजी सरपंच महेश पिळणकर गेल्या दोन महिन्यांपासून बेपत्ता आहेत. दोन महिन्यांपासून पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत. मात्र, अजून पिळणकर यांचं काय झालं हे समोर आलं नाही. काही दिवसांपूर्वी पाटगाव भागात जळालेल्या अवस्थेत काही हाडं सापडली होती. मात्र, त्याचा अहवाल येणं अजूनही बाकी आहे. ती हाडं एखाद्या जनावरांची असल्याचं देखील सांगण्यात येत आहे. मात्र, असं असलं तरी महेश पिळणकर यांच्याबाबत कोणतीच माहिती मिळत नाही. त्यामुळं सोमवारी पिळणकर यांच्या कुटुंबीयांसह सामाजिक कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी तपास गतिमान करण्याची विनंती केली असल्याचं बेपत्ता माजी सरपंच पिळणकर यांच्या पत्नी तृप्ती पिळणकर यांनी सांगितलं.
तपासात काहीच प्रगती नाही - बीडच्या मस्साजोग प्रकरणात नेमकं काय घडलं ते पोलिसांनी सांगितलं होतं. मात्र, या प्रकरणात पोलीस कोणतीही माहिती देत नाहीत. आम्ही पोलिसांना सर्व मदत केली आहे. मात्र, तपासात काहीच प्रगती नाही. त्यामुळं मस्साजोगपेक्षा पुढं गेलेलं हे प्रकरण असल्याचं सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिवसेना नेते विजय देवणे यांनी पोलिसांना सांगितलं.
तपासासाठी विशेष पथक स्थापन करणार - महेश पिळणकर यांच्या कुटुंबीयांनी कोल्हापूर पोलीस अधीक्षकांची भेट घेऊन निवेदन दिलं. पोलिसांनी देखील या तपासासाठी विशेष पथक स्थापन करून लवकरात लवकर या प्रकरणाचा छडा लावण्याचं आश्वासन पिळणकर यांच्या कुटुंबाला दिलं आहे.
सर्वच बाजुंनी तपास केला जाणार - महेश पिळणकर हे लोकप्रिय सरपंच होते. पाटगाव भागात त्यांची जोरदार चर्चा असायची. नुकत्याच झालेल्या पंचायत समिती निवडणुकीची ते तयारी करत होते. त्यामुळं राजकीय आणि इतर सर्वच बाजुंनी तपास केला जाणार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. मात्र, जोपर्यंत पिळणकर यांचा ठावठिकाणा लागत नाही तोपर्यंत शंकेची पाल चुकचुकत राहणार असल्याचं गावकऱ्यांचं मत आहे, तर मस्साजोगची पुनरावृत्ती कोल्हापुरात झाली आहे का? अशी चर्चाही जिल्ह्यात जोर धरू लागली आहे.
