बेलापूर-पनवेल ब्लॉक वेळेपेक्षा लांबला, एमआरव्हीसीच्या कामामध्ये विलंब; हार्बर मार्गावरील प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय

मुंबई लोकलच्या हार्बर आणि मध्य रेल्वे मार्गांवर पॉवर ब्लॉक (Railway Power Block) वेळेपेक्षा आधिक लांबल्यामुळं प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय झाली.

लोकल सेवा आणि मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील नीला (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 23, 2025 at 8:30 PM IST

2 Min Read
मुंबई : बेलापूर ते पनवेल दरम्यान शनिवारी रात्री घेण्यात आलेल्या विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक (Railway Power Block) रविवारी जवळपास दुपारपर्यंत चालला. त्यामुळं बेलापूर ते पनवेल दरम्यानची लोकल सेवा पूर्ततः बंद होती. बेलापूर ते पनवेल या महत्त्वपूर्ण हार्बर मार्गावर सुमारे १४ तास लोकल वाहतूक बंद राहिल्यानं हजारो प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागला. रेल्वे वाहतूक बंद झाल्यानं बेलापूर, खारघर, मानसरोवर, सानपाडा, सीवूड्स-दारावे, जुईनगर, वाशी, नेरूळ आणि खांदेश्वर या स्थानकांवर सकाळपासून मोठी गर्दी पाहायला मिळाली.



लोकल सेवा पुन्हा सुरू : मध्य रेल्वे आणि मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरणाच्या अभियांत्रिकी कामासाठी हा ब्लॉक शनिवारी रात्री ११. ४५ ते रविवारी सकाळी ११.४५ असा नियोजित होता. परंतु, काम अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ घेऊ लागल्यानं ब्लॉकची वेळ सकाळी ११.४५ नंतरही साधारण दोन तास वाढवावी लागली. एमआरव्हीसीचा पॉवर ब्लॉक १ वाजून ५४ मिनिटांनी पूर्ण झाला. म्हणजे नियोजित वेळेपेक्षा जवळपास दोन तास उशिरापर्यंत ब्लॉकचा कालावधी वाढवण्यात आला. यानंतर आवश्यक तपासण्या आणि सुरक्षितता पडताळणी पूर्ण करून दुपारी २ वाजून १७ मिनिटांनी बेलापूर ते पनवेल लोकल सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली. त्याआधी या बेलापूर ते पनवेल मार्गावरील प्रवास पूर्णपणे बंद होता.

नागरिकांना झाला त्रास : रविवारी सुट्टीचा दिवस असल्यानं अनेकांनी प्रवासाची आखणी केली होती. मात्र, सेवाच बंद असल्यानं अनेकांना अचानक अडचणीचा सामना करावा लागला. काही जणांनी बस, ऑटो, कॅब किंवा खासगी वाहनांनी रस्ते मार्गानं आपलं गंतव्य ठिकाण गाठलं. विशेषतः प्रवाशांच्या सोईसाठी नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमानं बेलापूर रेल्वे स्थानक ते पनवेल दरम्यान ४० अतिरिक्त बस फेऱ्या चालवल्या. मात्र, ब्लॉक कालावधी वाढवल्यानं कामगार, परीक्षार्थी, रविवारी नोकरीवर जाणारे कर्मचारी, तसेच कुटुंबांसह प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना मोठा त्रास झाला.



अशी केली प्रमुख कामे : हार्बर मार्ग हा नवी मुंबईतील प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा दुवा असून, बेलापूर-पनवेल विभागातील ब्लॉकचा परिणाम संपूर्ण नेटवर्कवर दिसून येतो. सेवा पुन्हा सुरू झाल्यानंतर काही वेळ गाड्या उशिरानं धावत होत्या. मात्र संध्याकाळपर्यंत नियमित वेळापत्रक सुरळीत करण्यात आले. ब्लॉकदरम्यान एमआरव्हीसीने पॉईंट ५१५-ए हटवणे, मुख्य लाईन ट्रॅक नवीन पीएससी स्लीपरसह जोडणे, स्विचेस–क्रॉसिंग बसवणे, बॅलास्ट टाकणे आणि ट्रॅक टॅम्पिंग अशी प्रमुख कामे केली. तसेच ओएचईचे अंतिम समायोजन, इन्स्युलेटर- ओव्हरलॅप अ‍ॅडजस्टमेंट आणि ट्रॅक सर्किट चाचण्या पूर्ण केल्या.



तांत्रिक कारणामुळं कामांना अधिक वेळ लागला : ही कामं पनवेल यार्ड रिमोडेलिंगचा भाग आहेत. यामध्ये प्लॅटफॉर्म २ च्या सीएसएमटी बाजूचा पॉईंट ५१५-ए सुमारे ९० मीटर पुढं हलवण्यात आला, ज्यामुळं पनवेल उपनगरी प्लॅटफॉर्मचे ९० मीटरने विस्ताराचे काम शक्य झाले. हा विस्तार आगामी पनवेल-कर्जत कॉरिडॉरच्या प्लॅटफॉर्मसाठी आवश्यक आहे. याबाबत बोलताना मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील नीला यांनी सांगितलं की, “एमआरव्हीसीमार्फत सुरू असलेल्या सुधारणा आणि अभियांत्रिकी कामांची सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची असून ते निर्धारित मानकांनुसार पूर्ण करणे अनिवार्य होते. काही तांत्रिक कारणामुळं कामांना अधिक वेळ लागला, त्यामुळं ब्लॉक वाढवण्याशिवाय पर्याय नव्हता.”

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

