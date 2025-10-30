मुंबईकरांनो शिस्त पाळा! 511 कोटी खर्चूनही ट्रेसपासिंगमुळं दरवर्षी अनेक प्रवाशांचा मृत्यू, 'सबवे' बांधण्याची तयारी
मुंबईमध्ये लोकलनं प्रवास करताना अनेक प्रवासी ट्रेसपासिंग करतात. ट्रेसपासिंग करताना प्रवाशांना आपली जीव गमवावा लागतो. यासाठी प्रशासन सबवेचा आराखडा करत आहे.
Published : October 30, 2025 at 6:54 PM IST
मुंबई : आपल्याकडं अनेकांना 'सिविक सेन्स' म्हणजेच सामाजिक भान नसल्याचं आपण अनेकदा म्हणतो. अनेकदा कचराकुंडी समोर ठेवलेली असताना देखील अनेक जण कचरा बाहेर टाकतात. एखाद्या ठिकाणी थुंकू नका असं लिहिलेलं असताना देखील अनेक जण तिथं थुंकतात. हा सर्रास प्रकार रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात पाहायला मिळतो. यायातलाच आणखी एक प्रकार म्हणजे 'प्रवाशांनी रूळ ओलांडू नये' असं रेल्वेकडून वारंवार सांगितलं जात. तरी, अनेक जण वेळ वाचवण्यासाठी थेट रेल्वे रूळ ओलांडतात आणि आपला जीव गमावतात. असे प्रकार टाळण्यासाठी रेल्वेनं आतापर्यंत करोडो रुपये खर्च केले आहेत. यात रेल्वेने स्कायवॉक, पादचारी पूल बांधले. मात्र, लोकांमधील सिविक सेन्सच्या अभावामुळं आता रेल्वे रुळ ओलांडणाऱ्यांसाठी सबवेचा आराखडा तयार करत आहे.
दरवर्षी अनेक प्रवासी गमवतात जीव : कोट्यावधी रुपये खर्चूनही मुंबईच्या लोकल मार्गांवरील मृत्यूंची साखळी थांबलेली नाही. ट्रेसपासिंग म्हणजेच अनधिकृतपणे रेल्वे रुळ ओलांडणाऱ्यांचा प्रश्न आजही तितकाच गंभीर आहे. प्रवाशांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळानं मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट अंतर्गत तब्बल 511 कोटी रुपयांची कामं पूर्ण केली. पण, त्यातून फारसा बदल झालेला दिसून येत नाही. दरवर्षी सुमारे हजार प्रवासी रुळ ओलांडताना जीव गमावत असल्याची धक्कादायक माहिती रेल्वेच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे.
ट्रेसपासिंगच्या घटनांमुळं गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम : मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट 3 अंतर्गत 98 टक्के काम पूर्ण झालं असून, त्यामध्ये 27 पादचारी पूल (एफओबी), दोन एफओबी एक्स्टेंशन, दोन लिंक वे, एक होम प्लॅटफॉर्म, सबवे आणि नाहूर–मुलुंड दरम्यान कुंपण उभारणीचा समावेश आहे. हे सर्व प्रकल्प मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गांवर राबवले. तरीही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा दिसलेली नाही. मागील काही दिवसांत पुन्हा ट्रेसपासिंगच्या घटना वाढल्या असून स्थानकांवरील गाड्यांच्या वेळापत्रकावर त्याचा परिणाम होत आहे.
स्कायवॉकऐवजी सबवे बांधण्याचा निर्णय : रेल्वे प्रशासनानं दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2014 ते 2024 या दहा वर्षांत 15,626 प्रवाशांचा ट्रेसपासिंगमुळं मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. कोरोना काळात वर्ष 2020 मध्ये हा आकडा 730 इतका होता. मात्र, त्यानंतर दरवर्षी हजार ते बाराशे प्रवासी रुळ ओलांडताना मृत्युमुखी पडत असल्याचं नव्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. एमआरव्हीसीनं आतापर्यंत 34 मिड-सेक्शन ठिकाणी ट्रेसपासिंग रोखण्यासाठी उपाय केले आहेत. इतके करूनही ट्रेसपासिंग कमी न झाल्यानं आता मात्र एफओबी, आरओबी किंवा स्कायवॉकऐवजी सबवे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. "सात मीटर उंचीवरील पूल चढायला प्रवासी तयार नसतात. जागेअभावी अनेक ठिकाणी पूल उभारणं अवघड ठरतं. त्यामुळं अडीच ते तीन मीटर उंचीचे 'वॉटरटाईट सबवे' उभारायचं रेल्वे विकास महामंडळानं ठरवलं आहे. यातून प्रवासी कमी पायऱ्यांमधून सुरक्षितपणं रुळ ओलांडू शकतील," असं रेल्वे विकास महामंडळाचं म्हणणं आहे.
प्रवाशांची सुरक्षितता मोठा मुद्दा : "रेल्वेचा हा प्रस्ताव चांगला असला तरी, सबवेचा मुख्य तोटा म्हणजे त्या भुयारी मार्गातील दिवे अनेकदा बंद असतात. त्यामुळं अंधार पडतो. अनेकद लोक तिथं कचराही टाकतात. फेरीवाले या भुयारात दुकान मांडतात. यामुळं प्रवाशांची सुरक्षितता हा एक मोठा मुद्दा बनतो." असं उपनगरीय वाहतूक प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष गुप्ता यांनी सांगितलं.
प्रवाशांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी रेल्वे प्रयत्नशील : "प्रवाशांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी रेल्वे प्रयत्न करते आहे. या प्रयत्नांमुळंच मागील दहा वर्षांत ट्रेसपासिंगच्या घटना कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत. आत्ता देखील मोठ्या प्रमाणात कामं सुरू आहेत," असं पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी सांगितलं.
सबवेसाठी नवीन ठिकाणं निश्चित : "मध्य रेल्वेसोबत संयुक्त सर्वेक्षण करून 30 नवीन ठिकाणं सभेसाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. या सबवेसाठी आधुनिक डिझाइन तयार करण्याचं काम सुरू असून ते अंतिम टप्प्यात आहे. हे सबवे पूर्णपणे पादचारी वापरासाठी असतील तसंच पाण्याच्या गळतीपासून संरक्षित असतील. हा प्रस्ताव लवकरच मध्य रेल्वेला सादर केला जाईल. मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रकल्प 'अम्ब्रेला वर्क' योजनेअंतर्गत राबवला जाईल. एमयूटीपी-3 अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात काम झालं. यातून ट्रेसपासिंगच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे. मात्र, समस्या पूर्णपणे संपलेली नाही. 'झिरो डेथ मिशन' अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत परिस्थितीत आमूलाग्र बदल घडवण्याचा आमचा प्रयत्न असेल," असं मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर विलास वाडेकर यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :
- कुर्ला उन्नत रेल्वे प्रकल्पाला गती; 410 मीटर रॅम्पच्या कामाला सुरुवात, डिसेंबर 26 पर्यंत पूर्ण होणार!
- मध्य रेल्वेवर सीएसएमटी-कुर्लाच्या प्रकल्पाला गती मिळणार; धारावी रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांनी एसआरएमध्ये जाण्याची दिली हमी
- मोंथा चक्रीवादळामुळं रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम, अनेक गाड्या रद्द; विमान प्रवाशांसाठी सूचना जारी