पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर विमान उड्डाणाला उशीर; प्रवाशांची मोठी गैरसोय
भारतातील सर्वात मोठ्या विमान कंपन्यांपैकी एक असलेल्या इंडिगोने (Indigo Flight) उड्डाणे रद्द केल्यामुळं विमानसेवेवर मोठा परिणाम झाला आहे.
Published : December 4, 2025 at 8:41 PM IST
पुणे : पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून (Pune International Airport) मोठ्या संख्येने नागरिक विविध राज्यात तसेच विविध देशात प्रवास करतात. अश्यातच गेल्या दोन ते चार दिवसापासून विमानांच्या वेळापत्रकात मोठा व्यत्यय निर्माण झाला आहे. इंडिगोच्या उड्डाणमध्ये (Indigo Flight) मोठ्या प्रमाणात विलंब आणि रद्द होण्याच्या घटनांमुळं प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणावर गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. उत्तरेकडील दाट धुके आणि एअरलाइन्सकडून विमानाची देखभाल दुरुस्तीचा विमानसेवर परिणाम झाला आहे.
नागरिकांना नाहक त्रास : पुण्यातून देशात आणि परदेशात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. महत्त्वाच्या कामाला नागरिक विमानाचा वापर करतात. मात्र अशाप्रकारे विमानसेवा लेट झाल्यानं त्यांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
प्रवाशांना मदत : याबाबत पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे डायरेक्टर संतोष डोके म्हणाले की, "पुणे विमानतळ एअरलाइन्सच्या ऑपरेशनल व्यत्ययांमध्ये सतत मदत पुरवत आहोत. विमान वेळापत्रकावर परिणाम करणाऱ्या एअरलाइन्सच्या ऑपरेशनल व्यत्ययांच्या पार्श्वभूमीवर, टर्मिनल व्यवस्थापन, सुरक्षा, एप्रन सेवा आणि प्रवासी सुविधा या क्षेत्रातील सर्व ऑपरेशनल टीम प्रवाशांना मदत करण्यासाठी आणि टर्मिनलचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी पूर्णपणे तैनात आहे."
सध्या ११ विमाने जमिनीवर : नवीनतम ऑपरेशनल स्थितीनुसार, ८ आगमन आणि ८ प्रस्थान उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत आणि ११ विमाने सध्या जमिनीवर आहेत. १९ उड्डाणे एक तासापेक्षा जास्त उशिराने आली आहेत. या व्यत्ययाचे मुख्य कारण म्हणजे ऑपरेटिंग क्रूच्या उपलब्धतेची वाट पाहणाऱ्या अनेक इंडिगो विमानांची जमिनीवर वाढलेली उपस्थिती ज्यामुळं पार्किंग बे दीर्घकाळ व्यापल्या गेला आहे. यामुळं विमानतळावर बे उपलब्धतेवर गंभीरपणे मर्यादा आली आहे. ज्यामुळं पार्किंग बे उपलब्ध नसल्यामुळं सर्व एअरलाइन्समध्ये वाहकाची पर्वा न करता त्यानंतरच्या आगमन आणि प्रस्थानांना सलग विलंब होत आहे.
गर्दीचे व्यवस्थापन : पुणे विमानतळ सर्व एअरलाइन्स, ग्राउंड हँडलिंग एजन्सीज, एटीसी, सीआयएसएफ आणि टर्मिनल सेवा टीम्स सोबत जवळून काम करत आहे. जेणेकरून गर्दीचे व्यवस्थापन करता येईल आणि प्रवाशांना मदत करता येईल. उड्डाणाचे वेळापत्रक हळूहळू सुरू होत असताना पुढील ऑपरेशनल परिणाम कमी करता येईल अशी माहिती संतोष डोके यांनी दिली.
