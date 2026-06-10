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गोदावरीत मोठी दुर्घटना : 40 प्रवाशांना घेऊन जाणारी बोट बुडाली, दोन महिलांचा मृत्यू

जालना जिल्ह्यातील गोळेगाव येथून बीड जिल्ह्यातील पुरुषोत्तमपुरीकडे जाणारी प्रवासी बोट गोदावरी नदीत बुडाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या बोटीत सुमारे 40 प्रवासी प्रवास करत होते.

Passenger boat capsizes in Godavari River
गोदावरी नदीत प्रवासी बोट बुडाली (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 10, 2026 at 2:32 PM IST

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जालना : जालना जिल्ह्यातील गोळेगाव येथे एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. सुमारे 40 प्रवाशांना घेऊन जाणारी बोट गोदावरी नदीत बुडाल्याने दोन महिलांचा मृत्यू झाला आहे. गोळेगाव येथून बीड जिल्ह्यातील पुरुषोत्तमपुरी येथे जात असताना हा अपघात झाला. या दुर्घटनेत अनेक जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर तातडीने उपचार सुरू आहेत.

पाण्यात बुडून दोन महिलांचा दुर्दैवी मृत्यू : मिळालेल्या माहितीनुसार, वाळू उपसा करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या बोटीतून प्रवाशांची वाहतूक केली जात होती. बोटीत क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी बसल्याने नदीच्या पात्रात बोट बुडाली. घटना घडताच स्थानिक ग्रामस्थांनी तातडीने बचावकार्य सुरू करत अनेक नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढलं. घटनेची माहिती मिळताच प्रशासन, पोलीस आणि डॉक्टरांचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं. जखमींवर तातडीने उपचार करण्यात आले. मात्र, या दुर्घटनेत पाण्यात बुडून दोन महिलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

TAGGED:

प्रवासी बोट बुडाली
गोदावरी नदी
GODAVARI RIVER
PASSENGER BOAT CAPSIZES
BOAT CAPSIZES IN GODAVARI

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