ETV Bharat / state

प्लॅटफॉर्म नसलेले पक्ष आंदोलनाच्या निमित्ताने अस्तित्व दाखवत आहेत - गुलाबराव पाटील

प्लॅटफॉर्म नसलेले पक्ष आंदोलनाच्या निमित्ताने अस्तित्व दाखवत आहेत अशी टीका ठाकरे बंधूच्या मोर्चावर मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केलीय.

गुलाबराव पाटील
गुलाबराव पाटील (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 3:19 PM IST

|

Updated : July 24, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जळगाव - २६ जुलै रोजी ठाकरे बंधूंच्या संयुक्त मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विरोधकांवर निशाणा साधत आंदोलनाच्या राजकारणावर टीका केली. "ज्या पक्षांना स्वतःचा प्लॅटफॉर्म नाही, ते पक्ष आंदोलनाच्या निमित्ताने संधी साधून आपलं अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी बोलण्याऐवजी काहीजण केवळ आंदोलन करत आहेत," असा टोला त्यांनी लगावला.

विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अन्यायाबाबत मात्र सरकार गंभीर असल्याचं स्पष्ट करत, "सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे. संवादातूनच या प्रश्नावर मार्ग निघेल," असंही गुलाबराव पाटल त्यांनी सांगितलं.

गुलाबराव पाटील (ETV Bharat)

अभिजित दिपके यांच्या आंदोलनावर काय म्हणाले? - अभिजित दिपके यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देताना मंत्री पाटील म्हणाले, "सरकारने त्यांची समजूत काढली पाहिजे आणि सरकार तसे करेल, असा मला विश्वास आहे. ते देशाचे भावी नागरिक आहेत. सरकारकडून काही चुका झाल्या असतील तर त्या दुरुस्त करण्याचे आश्वासन निश्चित दिले जाईल. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर प्रेमाने हात ठेवून त्यांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे."


मुंबई पोलिसांच्या कथित धमकीवर चौकशीची मागणी - आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ड्रग्ज प्रकरणात अडकवण्याची धमकी दिल्याच्या आरोपांवर मंत्री पाटील यांनी गंभीर भूमिका घेतली. "असं जर होत असेल तर ते पूर्णपणे चुकीचं आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितलं आहेत. आंदोलनकर्त्यांना समजून घेतलं पाहिजे," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.


यावेळी त्यांनी शिवसेना आणि भाजपाच्या आंदोलनाच्या इतिहासाची आठवण करून देत, "हे दोन्ही पक्ष आंदोलनातूनच पुढे आले आहेत. आम्हीही आंदोलन केले आहे, त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांच्या भावना आम्ही विसरणार नाही," असं ते म्हणाले.

दादरमध्ये ठाकरे गटाच्या राष्ट्रगीत गायनावर प्रतिक्रिया - दादरमध्ये ठाकरे गटाने राष्ट्रगीत गायल्याबाबत विचारले असता मंत्री पाटील म्हणाले, "ही चांगली गोष्ट आहे. तिरंगा आणि राष्ट्रगीत हे देशातील प्रत्येक नागरिकाचे आहे. सर्वांनी राष्ट्रगीत गायलेच पाहिजे. ठाकरे यांनी गायले, ही स्वागतार्ह बाब आहे."

शरद पवार-मोदी भेटीवर भाष्य - शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीबाबत पाटील म्हणाले, "दोघेही ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांची भेट होत असते. मात्र आंदोलनाच्या काळात भेट झाल्याने विविध चर्चा रंगत आहेत." त्याचवेळी सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांनी कथित विलीनीकरणाला विरोध केल्याच्या चर्चेबाबत मंत्री पाटील यांनी, "याबाबत मला कोणतीही माहिती नाही. कोणाचे विलीनीकरण होत आहे आणि कोण करत आहे, याची माहिती माझ्याकडे नाही," असं त्यांनी सांगितलं.


राहुल गांधींना संसदेबाबत सल्ला - राहुल गांधी यांच्याबाबत बोलताना ते म्हणाले, "ते त्यांच्या मागण्यांवर ठाम आहेत. ज्या घटना घडल्या त्यामध्ये आवश्यक दुरुस्ती झाली पाहिजे. मात्र त्यासाठी संसद हेच योग्य व्यासपीठ आहे. संसद चालली पाहिजे, अशी आमची अपेक्षा आहे." दिल्लीप्रमाणे मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत मंत्री पाटील म्हणाले, "सरकार आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संवाद सुरू झाला आहे. सोनम वांगचुक यांच्याशीही संवाद झाला आहे. विद्यार्थ्यांशीही चर्चा होऊ शकते. संवादातूनच प्रश्न सुटतील. सरकारने दोन पावले पुढे येऊन विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला न्याय दिला पाहिजे."


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देण्यास मात्र त्यांनी नकार देत, "पंतप्रधानांनी जे बोलायचे ते बोलले आहेत. त्यावर अधिक भाष्य करणं उचित ठरणार नाही," असं पाटी यांनी सांगितलं.

हेही वाचा...

  1. 'टीईटी परीक्षा घोटाळा ठाकरेंच्या काळात झाला नाही, तर उघडकीस आला'; मुख्यमंत्री फडणवीसांना सुषमा अंधारेंचे प्रत्युत्तर
  2. मुंबईतील आंदोलनात पोलिसांची व्हॅन अडवणाऱया रियानं दिली पंतप्रधानांच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया, म्हणाली 'अंमलबजावणी...'
Last Updated : July 24, 2026 at 3:43 PM IST

TAGGED:

GULABRAO PATIL
गुलाबराव पाटील
ठाकरे बंधू
अभिजित दिपके
GULABRAO PATIL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.