पोपटानं बाग केली फस्त; हायकोर्टानं सरकारला दिली नुकसानभरपाई देण्याची ऑर्डर, तब्बल 10 वर्षांनंतर मिळाला शेतकऱ्याला न्याय
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं एक ऐतिहासिक निकाल दिलाय. पोपट हा 'वन्य प्राणी' आहे आणि त्याच्यामुळं झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी सरकारनं शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई दिली पाहिजे.
Published : April 27, 2026 at 9:01 PM IST
नागपूर : पोपटामुळं डाळिंबाची बाग उध्वस्त झाली होती, त्यावेळी शेतकऱ्यानं वन विभागाकडं मदतीची मागणी केली. मात्र, वन विभागानं स्पष्टपणे त्या शेतकऱ्याला नकार दिला होता. शेतकऱ्यानंही वन विभागाला धडा शिकवण्याचा निर्धार केला आणि अखेर 10 वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला. शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयच्या नागपूर खंडपीठानं दिले आहेत. हा लढा ज्या शेतकऱ्यांनं लढला, ते शेतकरी वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणीचे रहिवासी आहेत. अजय महादेव डेकाटे असं या शेतकऱ्यांचं नाव आहे.
नुकसान भरपाई देण्यास स्पष्ट नकार : वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणी येथील अजय महादेव डेकाटे यांनी डाळिंबाची बाग फुलवली होती. फळ तोडणीला आले असताना पोपटामुळं संपूर्णच डाळिंबाच्या बागेचं नुकसान झालं होतं. अख्खी बाग नष्ट झाल्यानं शेतकऱ्यानं 2016 मध्ये वनविभागाकडं नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. मात्र, शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई देण्यास स्पष्ट नकार दिला. याउलट पोपट वन्यजीव नाही, त्यामुळं शासन निर्णयात कुठलीही तरतूद नसल्याचं सांगत शेतकऱ्याचा नुकसानभरपाईचा अर्ज फेटाळला गेला होता.
तब्बल 10 वर्ष चालला खटला : शेतकरी अजय डेकाटे यांनी या संदर्भात संपूर्ण माहिती गोळा केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. वन विभाग पोपट वन्य प्राणी नसल्याचा दावा सिद्ध करू शकले नाही. हा खटला तब्बल 10 वर्ष चालला. त्यानंतर त्याचा निकाल आला आहे. न्यायालयने शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
पोपट हा वन्यजीव गटातीलच : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय देत पोपट हा वन्यप्राणी आहे. शासनानं शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई दिली पाहिजे, असा निर्णय देत वन विभागाला आदेश दिला. यातून शेतकऱ्याला तर न्याय मिळणार आहेच, शिवाय वन्यप्राणी म्हणून नाकारलेल्या पोपटाची देखील दखल घेतली गेलीय.
पोपटांमुळं अनेक पीक धोक्यात : पोपट पक्षी हा ज्वारी, बाजरी, डाळिंब यासारख्या पिकांचं मोठं नुकसान करतो. त्यामुळंच हिंगणी परिसरात ज्वारी, बाजरी, मका या सारखे पिकं घेणंच शेतकऱ्यांनी बंद केलं आहे. पोपट हा वन्यप्राणी नाही असं म्हणत नुकसान भरपाई टाळणाऱ्या वनविभागाला मात्र, या निर्णयानं चपराक बसली आहे. तर दुसरीकडं पोपट या पक्षालाही वन विभागाला स्वीकारने भाग पाडले आहे.
हेही वाचा -