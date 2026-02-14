ETV Bharat / state

दुष्काळी मराठवाड्यात पशुधन क्रांतीची नवी चाहुल, परळीत 'महा पशुधन एक्सपो'ची भव्य सुरुवात

परळीत ‘महा पशुधन एक्सपो’चं आयोजन करण्यात आलं आहे. पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याहस्ते शुक्रवारी याचं उद्घाटन झालं. हे प्रदर्शन तीन दिवस चालणार आहे.

MAHA PASHUDHAN EXPO 2026 PARLI
परळीत 'महा पशुधन एक्सपो'ची भव्य सुरुवात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 14, 2026 at 7:54 AM IST

3 Min Read
बीड : महाराष्ट्र हे पशुसंवर्धनाला कृषीचा दर्जा देणारं पहिलं राज्य ठरलं आहे. राज्याच्या या निर्णयाचं अनुकरण आता देशातील अनेक राज्यं करत आहेत. पशुसंवर्धन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्जावरील व्याज अनुदान, सौर ऊर्जेसाठी अनुदान, वीज बिलात सवलत अशा विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

पशुसंवर्धनातून उन्नती हे ध्येय निश्चित करून अधिकाधिक रोजगार निर्मिती करण्याच्या दृष्टीनं पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. हा एक्सपो ग्रामीण तरुणांसाठी उद्योजकतेची महत्त्वपूर्ण संधी असून प्रत्येकानं प्रदर्शनाला भेट देऊन आवश्यक माहिती घ्यावी आणि पशुपालन व्यवसायासाठी सज्ज व्हावं, असं आवाहन राज्याच्या पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केलं.

परळीत 'महा पशुधन एक्सपो'ची भव्य सुरुवात (ETV Bharat)

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते उद्घाटन : वास्तविक, महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने आयोजित राष्ट्रीय स्तरावरील तीन दिवसीय ऐतिहासिक ‘महापशुधन एक्सपो’चं उद्घाटन पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते शुक्रवारी (13 फेब्रुवारी) परळीतील वैद्यनाथ महाविद्यालयासमोरील ओपळे मैदानावर झालं. उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या.

या वेळी माजी मंत्री धनंजय मुंडे, नगराध्यक्षा पद्मश्रीताई धर्माधिकारी, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी, पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. प्रवीण कुमार देवरे, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. मुकणे, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन तसेच पशुविज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.

बीडमध्ये 550 कोटी रुपयांचं पशुवैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर : याप्रसंगी बोलताना पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, यापूर्वी ग्रामविकास मंत्री तसेच, बीडच्या पालकमंत्री म्हणून कार्य करत असताना त्यांनी '25-15' निधीच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामं केली. महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत विविध कामं करण्यात आली तसेच, जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या इमारती उभारण्यात आल्या.

'माझा जिल्हा दुष्काळी आणि मागासलेला आहे असं सांगत स्वस्थ बसून चालणार नाही. उलट लोकांसाठी काम करण्याची ही मोठी संधी आहे, या दृष्टीने आपण प्रयत्न केले पाहिजेत,' असं त्या म्हणाल्या.

पशुसंवर्धन मंत्री झाल्यानंतर प्रथमच बीड जिल्ह्यात सुमारे 550 कोटी रुपयांचं पशुवैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करण्यात आलं. अजित पवार यांनी बारामतीसाठी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव दिला असताना, बीड जिल्ह्यातील परळी येथे हे महाविद्यालय मंजूर करण्यात आलं आणि त्यासाठी निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला, असंही त्यांनी सांगितलं. देशातील ऐतिहासिक ‘महा पशुधन एक्सपो’ आपल्या जिल्ह्यात, परळी इथं व्हावा अशी मनोमन इच्छा होती. हा एक्सपो आयोजित करताना आनंद होत असून, तो तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

गोपीनाथ मुंडे आणि अजित पवार यांच्या आठवणींना उजाळा : पुढे बोलताना पंकजा यांनी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. त्या म्हणाल्या, प्रत्येक कार्यक्रमात मुंडे साहेबांची उणीव प्रकर्षानं जाणवते. बीड ही त्यांची जन्मभूमी आणि कर्मभूमी असून त्यांचं स्मरण सदैव होत राहते.

सोबतच, राज्याचे उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली जाण्यानंही मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. महा पशुधन एक्सपो पाहण्यासाठी ते उपस्थित असते तर त्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या असत्या आणि उपक्रमाचं कौतुकही केले असतं.

'मुंडे साहेब असते तर हे सर्व मला करावं लागलं नसतं, त्यांनीच पुढाकार घेतला असता. मात्र दुःखाच्या प्रसंगांवर मात करून पुढे जाण्याचे बळ ईश्वर देतो. लोकांसाठी केलेली कामंच खऱ्या अर्थानं स्मरणात राहतात. त्याच मार्गावर लोकहिताची कामं आपल्या हातून सातत्यानं घडत राहावीत, हा आमचा प्रयत्न आहे,' असंही त्यांनी सांगितलं.

'कृषीचा दर्जा मिळाल्यानं पशुपालकांना सवलती' : महाराष्ट्र हे पशुसंवर्धनाला कृषीचा दर्जा देणारे देशातील पहिलं राज्य ठरले आहे. या निर्णयामुळे पशुपालकांना आता कृषीप्रमाणेच कर्जावरील व्याजदराचा लाभ मिळणार आहे. तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्जावरील व्याज अनुदान, सौरऊर्जेसाठी सबसिडी तसेच वीज बिलात सवलत अशा विविध सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

50 टक्क्यांपर्यंत अनुदानाची तरतूद असून 1 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी 50 लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळू शकते. शेळीपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन यांसारख्या व्यवसायांत तरुणांनी पुढाकार घ्यावा. कमी जमिनीतही आधुनिक पद्धतीनं बहुउद्देशीय शेती करता येते. पशुसंवर्धन क्षेत्रातून रोजगार निर्मिती करून आर्थिक उन्नती साधावी, असं आवाहन पंकजा मुंडे यांनी केलं.

कामं मागण्यापेक्षा गायी, म्हशी, कोंबड्या, बकऱ्या, मेंढ्या मागा : पशुपालन व्यवसायात उतरून उद्योगी बनावं आणि रोजगार निर्मिती करावी, अशी साद त्यांनी तरुणांना घातली. तसेच मिश्किलपणे कार्यकर्त्यांना संदेश देताना त्या म्हणाल्या की, राजकीय नेत्यांकडे सतत कामं मागण्यापेक्षा शेतीपूरक पशुसंवर्धनाच्या उद्योगांकडे वळावं. 'कामं मागण्यापेक्षा स्वतःच्या पायावर कायमस्वरूपी उभं राहण्यासाठी गायी, म्हशी, कोंबड्या, शेळ्या, मेंढ्या मागा आणि आपल्या कष्टातून उन्नती साधा,' असं त्या म्हणाल्या.

प्रदर्शनातील विविध स्टॉलला भेटी : प्रदर्शनस्थळी आगमन होताच पंकजा आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अधिकाऱ्यांसह 'महापशुधन एक्सपो'मधील विविध पशुधन स्टॉलना भेट देत बारकाईनं पाहणी केली व पशुपालकांना प्रोत्साहन दिलं.

पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते गोपूजन व नंदीबैल पूजन करून विविध स्टॉल्सचे फीत कापून उद्घाटन करण्यात आलं. एक्सपोमध्ये सहभागी झालेल्या विविध जातींच्या पशुधनांची माहिती तसेच त्यांची वैशिष्ट्ये जाणून घेण्यात आली. मुख्य सभागृहात औपचारिक उद्घाटन समारंभ उत्साहात पार पडला. प्रारंभी प्रतिमापूजन, दीपप्रज्वलन, राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. यावेळी दिवंगत उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

