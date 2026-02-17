परळी महादेव मुंडे हत्या प्रकरण; मंगळवारी दोघांची 'नार्को टेस्ट' तर एकाची 'ब्रेन मॅपिंग' चाचणी
परळीतील व्यापारी महादेव मुंडे यांच्या निघृण हत्या प्रकरणातील दोघांची नार्को आणि एकाची ब्रेन मॅपिंग चाचणी होणार आहे. याबाबत मुंडे यांच्या पत्नी ज्ञानेश्वरी यांनी माहिती दिली.
Published : February 17, 2026 at 1:41 PM IST
बीड : जिल्ह्यातील परळीमधील व्यापारी महादेव मुंडे यांच्या निघृण हत्याप्रकरणी दोघांची 'नार्को', एकाची 'ब्रेन मॅपिंग' चाचणी करण्यात येणार आहे. या प्रकरणात तपास करत असलेल्या एसआयटीनं याबाबत निर्णय घेतला आहे. महादेव मुंडे यांची हत्या होऊन दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या एसआयटीनं वैज्ञानिक चाचण्यांवर लक्ष केंद्रित केलं असून मंगळवारी मुंबईच्या न्याय वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत दोघांची नार्को टेस्ट तर एकाची ब्रेन मॅपिंग चाचणी होणार आहे. याबाबत मयत महादेव मुंडे यांच्या पत्नी ज्ञानेश्वरी मुंडे यांनी खुलासा केला.
नेमके काय म्हणाल्या ज्ञानेश्वरी मुंडे : "माझे पती महादेव मुंडे यांच्या खून प्रकरणात मी मुख्यमंत्र्यांकडून एसआयटी स्थापन करून घेतली होती. एसआयटीनं या प्रकरणात चांगलं काम केलं आहे. एसआयटीचा तपास हा आता अंतिम टप्प्यात आहे. यामध्ये नार्को टेस्ट आणि ब्रेन मॅपिंग हा त्यांच्यापुढं शेवटचा पर्याय राहिला होता. यामध्ये अजूनपर्यंत एकही आरोपी निष्पन्न झालेला नव्हता. आम्ही सांगितलं होतं की, हा तपास एका फोनवरून थांबवला गेला आहे. त्या अनुषंगानं तुम्ही तपास करा एसआयटीनं देखील त्याच पद्धतीनं तपास केला आहे. यामध्ये आता वाल्मिक कराडच्या बंगल्यावरील नोकर म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीची ब्रेन मॅपिंग पॉझिटिव्ह आली आहे. त्यामध्ये गोट्या गित्ते हा फरार आहे. एसआयटी स्थापन झाल्यापासून तो फरार आहे. ब्रेन मॅपिंगमध्ये पॉझिटिव्ह आले आहेत. मात्र त्यांनी हा खून कसा घडवून आणला याचे खुलासे आले नाहीत, मात्र नार्को टेस्टमधून ते होईल," असं महादेव मुंडे यांच्या पत्नी ज्ञानेश्वरी मुंडे यांनी सांगितलं.
महादेव मुंडेंवर धारदार शस्त्रानं वार : महादेव मुंडे यांच्या गळ्यावर धारदार शस्त्रानं क्रूरपणे वार करण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या मानेवर उजव्या बाजूनं चार वार करण्यात आले. हातावर जखमा असल्यानं त्यांनी शेवटपर्यंत जीवाच्या आकांतानं प्रतिकार केल्याचं स्पष्ट होतं. महादेव मुंडे यांच्या निर्घृण हत्येच्या दुसऱ्या दिवशी शवविच्छेदन करण्यात आलं. त्यांच्या मृतदेहावर रक्तानं माखलेलं बनियान, शर्ट आणि चेहऱ्यावर गंभीर जखमा होत्या. अनेक महिने उलटूनही या प्रकरणातील आरोपी निष्पन्न न झाल्यामुळं महादेव मुंडे यांच्या पत्नी ज्ञानेश्वरी मुंडे यांनी न्यायासाठी आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळं हे प्रकरण अधिक गंभीर झालं आहे.
