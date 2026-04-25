मुलीला टक्कल करून केली मारहाण; आई आणि सावत्र वडिलांना अटक

अमरावती जिल्ह्यात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आई-वडिलांनी स्वतःच्या मुलीचं टक्कल करून तिला मारहाण केली. याप्रकरणी दोघांनाही अटक करण्यात आली आहे.

मुलीचे कापले केस आणि केली मारहाण
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 25, 2026 at 5:34 PM IST

अमरावती : अल्पवयीन मुलीवर जन्म देणाऱ्या आईनेच अनन्वित अत्याचार केले. मुलीच्या सावत्र वडिलांच्या मदतीने मशीनद्वारे मुलीचे केस कापून तिचं टक्कल करून त्रास दिला. मुलीला पट्ट्याने जबर मारहाण करण्यात आली. वरुड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही खळबळजनक घटना घडली असून. पोलिसांनी या प्रकरणात मुलीच्या तक्रारीवरून आई आणि सावत्र वडिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून दोघांनाही अटक केल्याची महिती, पोलीस निरीक्षक अर्जुन ठोसरे यांनी दिली.

अत्याचाराची मालिका, मुलीचा आरोप : पीडित मुलींना दिलेल्या तक्रारीनुसार, काही दिवसापासून आई आणि तिच्यासोबत राहणाऱ्या व्यक्तीने तिच्यावर सतत दबाव टाकला. मुलगी ऐकत नाही या कारणावरून तिला शिक्षा देण्याच्या हेतून इलेक्ट्रिक मशीननं तिचे केस कापण्यात आले. याशिवाय पट्ट्यानं मारहाण करण्यात आली. शिवीगाळ आणि मानसिक छळही करण्यात आला.



तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई : 16 एप्रिल 2026 रोजी पीडित मुलीनं वरुड पोलीस ठाणे येथे येऊन आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराची माहिती पोलिसांना दिली. मुलगी आईपासून घाबरलेली असल्यानं आणि तिच्यासोबत राहण्यास नकार देत असल्यानं पोलिसांनी तिला बालकल्याण समिती समोर हजर केलं. त्यानंतर मुलीला शासकीय वस्तीगृहात सुरक्षिततेसाठी हलवण्यात आलं.



पोलिसांनी केला गुन्हा दाखल : या प्रकरणात वरुड पोलिसांनी मुलीची आई आणि सावत्र वडिलांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम 118 (2), 117 ( 2), 352 (2), 354 तसेच बाल न्याय अधिनियम अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.


आरोपींना अटक : तपासा दरम्यान दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. पीडित मुलीला बाल संरक्षण गृह अमरावती येथे पाठविण्यात आल्याची माहिती, वरुड येथील पोलीस निरीक्षक अर्जुन ठोसरे यांनी दिली.

ETV Bharat Logo

