अवघ्या एका मतानं विजय, ठाकरेंच्या उमेदवारानं 'या' महानगरपालिकेत दिली भाजपाला टक्कर

राज्यात झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत अनेक ठिकाणी चुरशीची लढत झाली. यात परभणी महानगरपालिकेत शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या उमेदवारानं भाजपा उमेदवाराचा एका मतानं पराभव केला.

PARBHANI CORPORATION RESULT
फाईल फोटो - परभणी महानगरपालिका (Social Media)
Published : January 18, 2026 at 8:37 PM IST

परभणी : राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी गुरुवारी मतदान झालं तर शुक्रवारी निकाल जाहीर झाला. राज्यातील काही महानगरपालिकांमध्ये अत्यंत चुरशीची लढत झाली. यापैकीच रंगतदार लढत परभणी महानगरपालिकेत रंगली. परभणी महानगरपालिकेच्या प्रभाग '1अ'मध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उमेदवारानं भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराचा अवघ्या एका मतानं पराभव केला. प्रत्येक निवडणुकीत एका मताला किती किंमत असते याचं महत्त्व यातून दिसून आलं. प्रत्येक मताला महत्त्व असतं. त्यामुळं मतदान करणं महत्त्वाचं आहे,

अवघ्या एका मतामुळं झाला पराभव : परभणी महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून व्यंकट दहाळे निवडणूक लढवत होते. तर भाजपाकडून प्रसाद नागरे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या व्यंकट दहाळे यांना 4,312 मतं मिळाली. तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी भाजपा उमेदवार प्रसाद नागरे यांना 4,311 इतकी मतं मिळली. भाजपाच्या नागरे यांना शिवसेनेच्या (उबाठा) दहाळे यांच्यापेक्षा अवघं एक मत कमी मिळाल्यामुळं त्यांचा निवडणुकीत पराभव झाला. या प्रभागात शिवसेनेचे उमेदवार मोहन सोनावणे यांना 1,363 मतं मिळाली, तर 113 मतदारांनी 'नोटा' (NOTA) चा पर्याय निवडला, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिली.

महानगरपालिकेत शिवसेनेला (उबाठा) भाजपापेक्षा जास्त जागा : विशेष म्हणजे मराठवाड्यातील परभणी ही एकमेव महानगरपालिका आहे, जिथं शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला भारतीय जनता पार्टीपेक्षा जास्त जागा मिळवण्यात यश आलं. अन्यथा संपूर्ण राज्यात भाजपानं निवडणुकीत उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. परभणीमध्ये शिवसेनेनं (उबाठा) 25 जागा जिंकल्या तर भाजपानं 12 जागांवर विजय मिळवला.

महानगरपालिकेत भाजपाचं वर्चस्व : महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांसाठी गुरुवारी (15 जानेवारी) मतदान झालं. तर शुक्रवारी (16 जानेवारी) मतमोजणी झाली. राज्यभरातील महानगरपालिकांच्या अंतिम आकडेवारीनुसार 29 महानगरपालिकामधील एकूण 2,869 जागांपैकी भाजपानं 1,425 जागांवर विजय मिळवला. तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला 155 जागा जिंकता आल्या.

